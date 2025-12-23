Крум Зарков: Появи се нова мощна сила и дух, които не са притежание на нито една партия

Уволнението на Мария Цънцарова не държи сметка за адекватно ситуацията, в която се намира българското общество, казва журналистът Борис Митов

„Ако изборът е между евентуална спирала от избори или мафиотизирано статукво, аз не съм сигурен, че второто е по-добро.“ Това заяви бившият правосъден министър Крум Зарков в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той сподели коя е за него добрата новина в края на годината:

„Оказа се, че в България дълбоко се е вкоренил един демократичен рефлекс, който може да отсява нормалното от ненормалното и макар и бавно – да реагира мощно.“

„Първо трябва да се разбере, че има нова сила – и тя не е само партия. Тя е дух, тя е реакция, тя е искане. Това са хората – те не са собственост на никоя партия. Те са политически факт, който ще повлияе на всички партии. Големият въпрос е тази сила да се канализира с мощно гражданско участие на изборите„, каза още Зарков пред

На въпрос дали улицата може да свали и и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, Зарков отговори:

„Законът не успя и затова сега се очаква улицата. Така става, когато брутално се пренебрегват законовите изисквания от тези, които са длъжни да ги спазват, в крайна сметка се стига до последната бариера на демокрацията и тя е гражданският протест“.

„Не знам дали улицата ще го свали, но е още един белег за ненормалната ситуация, в която г-н Сарафов се постави сам… По-големият въпрос е за удара, който нанася върху институцията, която оглавява въобще и за идеята за правова държава в България, която и без това беше сериозно дискредитирана, а сега направо изглежда бутафорна„, изтъкна бившият министър.

