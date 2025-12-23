Борис Митов

Когато един журналист дразни определени властови лостове в държавата, следва съдбата на Мария Цънцарова 

Това заяви журналистът Борис Митов ( “ Свободна Европа“), който коментира уволнението на Мария Цънцарова от bTV пред  „Денят на Дарик“ 

Случващото се с Мария Цънцарова в bTV въобще не е изолиран случай. Самият факт как bTV обясни тази ситуация от петък насам е проблем.

И очевидно проблемът не е в нарушенията, извършени от Мария Цънцарова, ако такива изобщо може да има, а в това, че тя си позволяваше поведение в ефир, каквото не сме виждали от много от предишните водещи на сутрешния блок, а най-вече от ключовите лица като, например, Антон Хекимян, сега общински съветник от ГЕРБ, или Николай Бареков, който към момента мисля, че е някакъв тип активист на Ахмед Доган, а в миналото беше политически лидер и евродепутат.“

Още миналата седмица, когато стана ясно, че Мария няма да води повече сутрешния блок, беше ясно, че на нея ще бъде предложено нещо, което тя не може да приеме. Както сме виждали да се случва с Ани Цолова, с Генка Шикерова, с Миролюба Бенатова. Това е практика в частните национални телевизии и в NOVA, и в bTV и зад нея прозира простото обяснение, че когато един журналист не отговаря на политическите интереси на дадената медия, т.е. когато той дразни определени властови лостове в държавата, следва тази съдба.”

„Когато има проблем с журналисти, той не бива решен по начина, който виждаме в момента в развитие, а телевизията просто се прави, че този човек вече не съществува. Ще се върна малко назад. Когато Антон Хекимян за една нощ реши да става от шеф на новините в bTV, кандидат-кмет на ГЕРБ и това решение очевидно беше обмислено седмици преди това, докато той изпълнява ролята си на шеф на новини и актуални предавания в една от най-големите частни телевизии в България. И след това bTV реагира с нещо като леко обидена позиция, в която се натъртваше, че високите професионални етични стандарти на bTV никога нямало да отстъпят.“

„Това решение нa bTV, макар и очевидно дошло от собствениците в Прага, а не от мениджмънта в София, то очевидно не преценява по никакъв начин адекватно ситуацията, в която се намира българското общество в момента. А дори и да го прави, не му пука въобще. Т.е. с такова едно действие, ти допълнително правиш така, че в собствената ти медия да има срив на доверието.“

„Така тя изгражда образ на проблем. Става символ на медийната несвобода, символ на задкулисното влияние в медиите.“

„Журналистите трябва да изразяват позиция и тази позиция трябва да е защита на истината. Ако някой стои срещу теб и говори откровени лъжи или пълни глупости, заради всички гледни точки ти не можеш да стоиш и да мигаш и да казваш – да, така е, сега да минем към следващия въпрос. Това липсва на българския ефир. Все повече липсва, а опасявам се след уволнението на Мария и след като други колеги, вероятно, ще се почувстват заплашени, ще започнат по-малко да си позволяват да питат подобни неща.“

Какво още сподели той чуйте във видеото!