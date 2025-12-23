Уволнението на Мария Цънцарова не държи сметка за адекватно ситуацията, в която се намира българското общество, казва журналистът Борис Митов
„Ако изборът е между евентуална спирала от избори или мафиотизирано статукво, аз не съм сигурен, че второто е по-добро.“ Това заяви бившият правосъден министър Крум Зарков в ефира на Bulgaria ON AIR.
Той сподели коя е за него добрата новина в края на годината:
„Оказа се, че в България дълбоко се е вкоренил един демократичен рефлекс, който може да отсява нормалното от ненормалното и макар и бавно – да реагира мощно.“
„Първо трябва да се разбере, че има нова сила – и тя не е само партия. Тя е дух, тя е реакция, тя е искане. Това са хората – те не са собственост на никоя партия. Те са политически факт, който ще повлияе на всички партии. Големият въпрос е тази сила да се канализира с мощно гражданско участие на изборите„, каза още Зарков пред
На въпрос дали улицата може да свали и и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, Зарков отговори:
„Законът не успя и затова сега се очаква улицата. Така става, когато брутално се пренебрегват законовите изисквания от тези, които са длъжни да ги спазват, в крайна сметка се стига до последната бариера на демокрацията и тя е гражданският протест“.
„Не знам дали улицата ще го свали, но е още един белег за ненормалната ситуация, в която г-н Сарафов се постави сам… По-големият въпрос е за удара, който нанася върху институцията, която оглавява въобще и за идеята за правова държава в България, която и без това беше сериозно дискредитирана, а сега направо изглежда бутафорна„, изтъкна бившият министър.
Когато един журналист дразни определени властови лостове в държавата, следва съдбата на Мария Цънцарова
Това заяви журналистът Борис Митов ( “ Свободна Европа“), който коментира уволнението на Мария Цънцарова от bTV пред „Денят на Дарик“
„Случващото се с Мария Цънцарова в bTV въобще не е изолиран случай. Самият факт как bTV обясни тази ситуация от петък насам е проблем.“
„И очевидно проблемът не е в нарушенията, извършени от Мария Цънцарова, ако такива изобщо може да има, а в това, че тя си позволяваше поведение в ефир, каквото не сме виждали от много от предишните водещи на сутрешния блок, а най-вече от ключовите лица като, например, Антон Хекимян, сега общински съветник от ГЕРБ, или Николай Бареков, който към момента мисля, че е някакъв тип активист на Ахмед Доган, а в миналото беше политически лидер и евродепутат.“
„Когато има проблем с журналисти, той не бива решен по начина, който виждаме в момента в развитие, а телевизията просто се прави, че този човек вече не съществува. Ще се върна малко назад. Когато Антон Хекимян за една нощ реши да става от шеф на новините в bTV, кандидат-кмет на ГЕРБ и това решение очевидно беше обмислено седмици преди това, докато той изпълнява ролята си на шеф на новини и актуални предавания в една от най-големите частни телевизии в България. И след това bTV реагира с нещо като леко обидена позиция, в която се натъртваше, че високите професионални етични стандарти на bTV никога нямало да отстъпят.“
„Това решение нa bTV, макар и очевидно дошло от собствениците в Прага, а не от мениджмънта в София, то очевидно не преценява по никакъв начин адекватно ситуацията, в която се намира българското общество в момента. А дори и да го прави, не му пука въобще. Т.е. с такова едно действие, ти допълнително правиш така, че в собствената ти медия да има срив на доверието.“
„Така тя изгражда образ на проблем. Става символ на медийната несвобода, символ на задкулисното влияние в медиите.“
„Журналистите трябва да изразяват позиция и тази позиция трябва да е защита на истината. Ако някой стои срещу теб и говори откровени лъжи или пълни глупости, заради всички гледни точки ти не можеш да стоиш и да мигаш и да казваш – да, така е, сега да минем към следващия въпрос. Това липсва на българския ефир. Все повече липсва, а опасявам се след уволнението на Мария и след като други колеги, вероятно, ще се почувстват заплашени, ще започнат по-малко да си позволяват да питат подобни неща.“
