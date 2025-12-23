Последни новини
ОИК Варна отмени заседание за отпуските на Благомир Коцев, Борисов призова членовете на ГЕРБ да не гласуват срещу кмета

De Fakto 23.12.2025 Законът Напишете коментар 137 Прегледа

Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна ще обсъжда днес писмо на Централната избирателна комисия от 19 декември, свързана с отпуските на кмета Благомир Коцев. Това е и единствената точка в дневния ред на заседанието, което започва в 13 ч.,  цитира  Радио Варна председателят на ОИК Велин Жеков.
Скоро след това  ОИК отмени заседанието поради очаквана липса на кворум – едни членове били болни, други нейде по празниците и т.н.

По рано по повод обявеното заседание  лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отново призова членовете на партията в ОИК-Варна да не гласуват за отстраняването на кмета Благомир Коцев и заяви, че Комисията за противодействие на корупцията не трябва да съществува.

„Настоявам членовете, избрани от ГЕРБ в общинската избирателна комисия във Варна, да не участват в никакви заседания, свързани с отстраняването на кмета на Варна. А това, че КПКОНПИ го иска, да го блокират, защото цялото ми доверие на ГЕРБ към тази комисия е изчерпано. Считам, че тя не трябва да съществува, защото нищо не е останало там в нея„, заяви Борисов.

По думите му партията няма нужда от служебна победа.

Това щеше да е второ заседание на ОИК Варна за отпуските на кмета, докато беше задържан в ареста в София. То беше отложено от края на ноември, когато ОИК-Варна беше блокирана от граждани, протестиращи срещу опита за сваляне на Коцев.
ПП-ДБ  обявиха, че свикват протест в 12,30 часа пред Спортна зала, където заседава избирателната комисия.

Преди  дни от ПП обявиха в своя позиция, че антикорупционната комисия е поискала от ЦИК данни за отпуските на Коцев през последните месеци. От партията посочиха тогава, че отпуските са абсолютно извън правомощията на КПК. КПК няма никакво право да се произнася за отпуски или да заповядва на ЦИК и ОИК да вземат решения.

Че кметът на Варна не излиза от взора на прокуратурата стана ясно от изискана от окръжна прокуратура преписка от Борислав Сарафов по старо дело срещу Коцев за два договора за адвокатски услуги, докато е бил областен управител.  „Неизгодната “ сделка била  за малко над 20 000 лв., а  срещу осигурена правна помощ, са платени само половината средства.

