ОИК Варна отмени заседание за отпуските на Благомир Коцев, Борисов призова членовете на ГЕРБ да не гласуват срещу кмета

Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна ще обсъжда днес писмо на Централната избирателна комисия от 19 декември, свързана с отпуските на кмета Благомир Коцев. Това е и единствената точка в дневния ред на заседанието, което започва в 13 ч., цитира Радио Варна председателят на ОИК Велин Жеков.

Скоро след това ОИК отмени заседанието поради очаквана липса на кворум – едни членове били болни, други нейде по празниците и т.н.

По рано по повод обявеното заседание лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отново призова членовете на партията в ОИК-Варна да не гласуват за отстраняването на кмета Благомир Коцев и заяви, че Комисията за противодействие на корупцията не трябва да съществува.

„Настоявам членовете, избрани от ГЕРБ в общинската избирателна комисия във Варна, да не участват в никакви заседания, свързани с отстраняването на кмета на Варна. А това, че КПКОНПИ го иска, да го блокират, защото цялото ми доверие на ГЕРБ към тази комисия е изчерпано. Считам, че тя не трябва да съществува, защото нищо не е останало там в нея„, заяви Борисов.

По думите му партията няма нужда от служебна победа.