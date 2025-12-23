ОИК Варна отмени заседание за отпуските на Благомир Коцев, Борисов призова членовете на ГЕРБ да не гласуват срещу кмета

По рано по повод обявеното заседание лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отново призова членовете на партията в ОИК-Варна да не гласуват за отстраняването на кмета Благомир Коцев и заяви, че Комисията за противодействие на корупцията не трябва да съществува.
По думите му партията няма нужда от служебна победа.
Това щеше да е второ заседание на ОИК Варна за отпуските на кмета, докато беше задържан в ареста в София. То беше отложено от края на ноември, когато ОИК-Варна беше блокирана от граждани, протестиращи срещу опита за сваляне на Коцев.
ПП-ДБ обявиха, че свикват протест в 12,30 часа пред Спортна зала, където заседава избирателната комисия.
Преди дни от ПП обявиха в своя позиция, че антикорупционната комисия е поискала от ЦИК данни за отпуските на Коцев през последните месеци. От партията посочиха тогава, че отпуските са абсолютно извън правомощията на КПК. КПК няма никакво право да се произнася за отпуски или да заповядва на ЦИК и ОИК да вземат решения.
Че кметът на Варна не излиза от взора на прокуратурата стана ясно от изискана от окръжна прокуратура преписка от Борислав Сарафов по старо дело срещу Коцев за два договора за адвокатски услуги, докато е бил областен управител. „Неизгодната “ сделка била за малко над 20 000 лв., а срещу осигурена правна помощ, са платени само половината средства.