Омбудсманът препоръчва: банките да обсъдят възможността несеквестируемите средства да се теглят и от банкомат

Омбудсманът Велислава Делчева изпрати препоръка до председателя на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България Петя Димитрова, в която предлага да бъде обсъдена възможността несеквестируемите средства на гражданите с наложен запор върху банковите им сметки да могат да се теглят и от банкомат, при условие че това се извършва в рамките на месеца на постъпването им по сметката.

В писмото си Делчева отбелязва, че подобна възможност би могла значително да улесни работещите, възрастните и трудноподвижните хора, като същевременно се запази несеквестируемият характер на средствата.

Тя посочва, че към настоящия момент тези средства могат да бъдат получени единствено на каса в банков клон, което на практика създава редица затруднения.

Проблемът се задълбочава допълнително от отдалечеността на банковите клонове и от по-високите такси за касово теглене.

По информация на омбудсмана граждани сигнализират, че често са принудени да напускат работното си място в работно време, да използват платен или неплатен отпуск или да търсят разрешение от работодателя си, за да получат средствата, които в много случаи представляват единствения им доход.

„Засегнати са и възрастните и трудноподвижните хора със запорирани банкови сметки, които трябва да се придвижат до банков клон, за да получат на каса несеквестируемите суми, включително да изчакват разрешение за тегленето им, вместо да използват банкомат в близост до дома си или да предоставят банковата си карта на доверено лице“, отбелязва Велислава Делчева.

Омбудсманът обръща внимание и на различията в банковите такси, като посочва примери, при които таксите за касово теглене на несеквестируеми средства са значително по-високи от тези при теглене от банкомат – в някои случаи до 1% от сумата с минимални стойности до 15 лв., при такси за банкомат около 0,12–0,15% с минимални стойности под 0,31 лв.

„Очевидно е, че таксите за касово теглене на несеквестируемите суми са чувствително по-високи от тези за теглене от банкомат, което за длъжниците, разполагащи единствено с доходи в размер на или под минималната работна заплата, има реално финансово отражение“, посочва Делчева.

В този контекст омбудсманът предлага Асоциацията на банките в България да разгледа въпроса и да изрази становище относно възможни технически и функционални решения, които биха позволили гражданите да разполагат по-лесно с несеквестируемите си средства, без да се нарушава действащата правна рамка.