Лидерът на Боец Георги Георгиев спечели дело срещу МВР за ареста му на протест срещу отмяна на машинния вот

Лидерът на гражданското движение БОЕЦ Георги Георгиев осъди СДВР да му плати 40 000 лв. обезщетение за произволен арест. СДВР дължи на Георгиев и лихви върху присъденото обезщетение.

Той беше задържан по време на протеста срещу решението на ЦИК от навечерието на местните избори през 2023 г. да отмени машинния вот. Георгиев и адвокатът му Методи Лалов съобщиха новината в Фейсбук.

В решениеото на съдия Антоанета Аргирова е посочено, че арести по време на протести, особено на изявени представители на гражданското общество, имат смразяващ ефект върху опозиционно настроените.

В решението е отбелязано, че полицейски служители от 1 РУ – СДВР не са позволили на Георгиев да бъдат предадени по време на задържането му храна, лекарства и апарата му за дишане, който той използва по медицинска препоръка. При освобождаването му личната му карта е върната счупена.

„Вредите се явяват освен в ограничението на свободата на движение за малко повече от 21 часа, и в поставянето в опасност на здравето му, предвид заболяванията, от които страда и неразрешеното предаване на лекарства и необходимия му апарат за дишане. Изразяват се и в притеснението за съпругата му, което също е с влошено здраве. А също и в невъзможността му да гласува на местните избори“, изтъква съдия Аргирова.

Последиците произтичат не само от здравословното състояние на Георгиев, но и от факта, че е известна личност, подчинила голяма част от живота си на отстояването на прозрачността в управлението на държавата и върховенството на правото.

Съдията акцентира, че използването на сила от властите по време на протести и арести на участниците в тях могат да възпрат тях или други хора от участие в подобни събития в бъдеще. И допълва, че смразяващият ефект не се премахва автоматично, дори ако мярката за принуда бъде отменена. Той може да се засили, ако действията на властите са насочени към известни личности. В решението на съда се припомня, че едва сега, 9 месеца по-късно, и след оставката на правителството е имало широка обществена реакция в подкрепа на машинния вот.

Решението на първата инстанция може да бъде оспорено пред Върховния административен съд.

„Коледна победа! Съдия Антоанета Аргирова от АССГ осъжда МВР да ми изплати 40 000 лв. обезщетение и 7200 лв. лихви за отвличането ми и незаконните действия, написа във Фейсбук Георги Георгиев.

“ Моят арест влезе в годишния доклад на Департамента на САЩ за нарушаване на човешките права заради дейността ми с БОЕЦ. Калин Стоянов по заповед на Пеевски разпореди моето задържане. Целта бе да бъдем смачкани. Аз бях мишената, но жертви бяха хилядите, които следваха БОЕЦ и на които даваме вяра и сили в борбата срещу беззаконието и корупцията в България„, казва още той.

„Шапки долу пред съдия Антоанета Аргирова от АССГ! Такива трябва да бъдат истинските съдии.

Няма да прочетете или да чуете често от мен това. Но съдия Аргирова постанови изключително задълбочен, прецизен, мотивиран и справедлив съдебен акт. Това решение трябва да служи за пример на останалите съдии и правоприлагащи органи“, коментира адв. Методи Лалов.

Делото срещу МВР беше заведено, след като две съдебни инстанции се произнесоха, че арестът на Георгиев е полицейски произвол.