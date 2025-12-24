Европейската комисия забрани на критични журналисти да присъстват на брифингите й
Европейската комисия забрани на журналистите от Euractiv да участват в нейните информационни брифинги, след като белгийската медия е приложила по-критичен подход към отразяването на „европейския балон“, съобщи главният редактор Матю Карничниг.
„Всъщност тя се е превърнала в застрашен вид,“ написа той и добави, че независимите гласове вече не се насърчават в ЕС.
„В началото на тази година започнахме да вливаме в „балона на ЕС“ тежка доза критична журналистика,“ каза Карничниг. „Не всички адресати реагираха добре, особено Еврокомисията, която наскоро ни забрани да участваме в нейните брифинги – неофициалните сесии, по време на които съветниците на председателя Урсула фон дер Лайен се опитват да насочат посланието, което се опитват да предадат по даден въпрос, към медиите“, подчерта журналистът.
Главният редактор на Euractiv посочи няколко примера за критични статии, които според него може да са допринесли за решението, включително опровергаването от страна на медията на твърденията на Еврокомисията относно предполагаем инцидент със самолета на Фон дер Лайен в България, както и критиките към плановете за създаване на европейска разузнавателна служба.
Брюксел отдавна е подложен на критики за ограниченията върху свободата на словото и маргинализацията на независимите гласове, включително от страна на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс.
По време на речта си на Мюнхенската конференция по сигурността през февруари Ванс предупреди ЕС, че основната заплаха за демокрацията не идва от Русия и Китай, а от отказа от фундаменталните демократични ценности.
Източник Обективно.