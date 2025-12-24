Матьо Карничниг, гл. редактор на Euractiv: Независимата журналистика в Европа е попаднала „в списъка на враговете“

Share Facebook

Европейската комисия забрани на критични журналисти да присъстват на брифингите й

Европейската комисия забрани на журналистите от Euractiv да участват в нейните информационни брифинги, след като белгийската медия е приложила по-критичен подход към отразяването на „европейския балон“, съобщи главният редактор Матю Карничниг.

Основана през 1999 г. от френския медиен издател Кристоф Льоклерк, базираната в Брюксел медия Euractiv се фокусира върху политиката на ЕС. Има кореспонденти в Берлин и Париж. Нейният главен редактор Матьо Карничниг заяви, че независимата журналистика в Европа е попаднала „в списъка на враговете“, особено в Брюксел, където много медии разчитат на финансирането и добрата воля на институции на ЕС, чуждестранни правителства и лобисти.

„Всъщност тя се е превърнала в застрашен вид,“ написа той и добави, че независимите гласове вече не се насърчават в ЕС.

„В началото на тази година започнахме да вливаме в „балона на ЕС“ тежка доза критична журналистика,“ каза Карничниг. „Не всички адресати реагираха добре, особено Еврокомисията, която наскоро ни забрани да участваме в нейните брифинги – неофициалните сесии, по време на които съветниците на председателя Урсула фон дер Лайен се опитват да насочат посланието, което се опитват да предадат по даден въпрос, към медиите“, подчерта журналистът.

Главният редактор на Euractiv посочи няколко примера за критични статии, които според него може да са допринесли за решението, включително опровергаването от страна на медията на твърденията на Еврокомисията относно предполагаем инцидент със самолета на Фон дер Лайен в България, както и критиките към плановете за създаване на европейска разузнавателна служба.

Брюксел отдавна е подложен на критики за ограниченията върху свободата на словото и маргинализацията на независимите гласове, включително от страна на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс.

По време на речта си на Мюнхенската конференция по сигурността през февруари Ванс предупреди ЕС, че основната заплаха за демокрацията не идва от Русия и Китай, а от отказа от фундаменталните демократични ценности.

Източник Обективно.