Адв.Михаил Екимджиев: ЕСПЧ дава приоритет на индивидуалното право на журналиста да изразява мнение

Адвокат Михаил Екимджиев – от малкото примери за самоотвержена и непрестанна просветителска мисия в защита на гражданите и правото, коментира във Фейсбук позицията на правозащитника  съдия Владислава Цариградска по повод отстраняването на Мария Цънцарова от Би Ти Ви:

… Би Ти Ви не е бакалия, не е бензиностанция, нито магазин за плод и зеленчук, а е една от най- влиятелните медии в България, която освен бизнес цели има и обществена роля да информира публиката по важни актуални въпроси, вкл. такива, свързани с управлението на държавата.

Тя е получила лиценз с ангажимента да информира обществото, да гарантира свобода на журналистите от цензура и спазване на етичните стандарти.

правото на разпространяване и получаване на обективна информация е в основата на честните и свободни избори

От гледна точка на индивидуалното право на журналиста се твърди, че след като той (или в случая – Мария Цънцарова) е подписал трудов договор, в който има клаузи за конфиденциалност/поверителност, това е едва ли не e някаква кръвна клетва, стигма, която журналистът при никакви обстоятелства не би могъл да наруши. Забравя се че основно професионално право и задължение на журналистите е да информират обществеността. Това задължение е неотменимо, когато става въпрос за теми от изключителен обществен интерес, каквито са прояви на корупция, цензура и/или друг натиск, включително в обществените и частните медии.

В случая с Цънцарова не става въпрос за свалено кулинарно предаване или „Ергенът“, а за сутрешен информационен и коментарен блок. Припомним, че точно тя изобличи политик от ВМРО, когато те управляваха заедно с ГЕРБ, че е направил чудеса, за да не влезе в казармата, точно когато тази партия настояваше нашите деца задължително да отбиват военна служба. Мария Цънцарова изобличи и депутати от „Възраждане“, които ни призоваваха да не се ваксинираме по време на ковид кризата, въпреки че те и семействата им бяха ваксинирани. Изобличаването на двуличието на политици не е журналистическа пристрастност, а отстояване на етични и ценностни позиции. Това журналистът не само може, а е длъжен да прави, за да модерира публичния дебат около тези общочовешки принципи и ценности.

Има няколко решения на ЕСПЧ по казуси, сходни с този на Цънцарова, най-известните от които са Матуш срещу Унгария (MATÚZ v. HUNGARY) и Фуентес Бобо срещу Испания (FUENTES BOBO c. ESPAGNE).

И в двете дела ЕСПЧ приема, че клаузите за поверителност по принцип са важни и работодателят има право да настоява за известна дискретност относно вътрешните отношения между ръководството на съответната медия и журналистите. Когато обаче тези отношения се израждат в патологични форми като цензура, натиск, или най-общо прояви на корупция, журналистът не само може, но е длъжен да информира обществеността за тях.

Именно за това съдът в Страсбург в такива скандални случаи дава приоритет на индивидуалното право на журналиста да изразява мнение и да информира обществеността, както и на свързания с него обществен интерес гражданите да бъдат адекватно информирани пред частния интерес на работодателя да запази в тайна някои не дотам хигиенични „кухненски“ практики.

Добре е българските журналисти да знаят, че тези клаузи за конфиденциалност са преодолими, когато изнесената от тях информация е достоверна и обслужва значими обществени интереси, свързани с предотвратяване на цензура и корупция.

Впрочем, според чл. 11 от българския Закон за радиото и телевизията всяко мнение може да бъде изразявано свободно в медийните услуги, журналистите и творческите работници не могат да получават инструкции и указания за упражняването на тяхната дейност от лица и/или групи извън органите на управление на доставчиците на медийни услуги, а публична критика спрямо доставчици на медийни услуги от страна на работещи в тях не е нелоялност към работодателя.

Това е юридическата ми позиция. Гражданската ми позиция е, че след този случай не бих стъпил в студио на Би Ти Ви, ако казусът с Мария Цънцарова не бъде решен в съответствие с принципите на върховенство на право и свободата на словото.

Освен това призовавам всички, които държат на независимата и честна журналистика, и на свободата на българските медии, да покажем какво мислим за ръководството на Би Ти Ви в случая. Лесно е, можем да го направим и с един бутон на дистанционното.

(Пред Капитал)

