От седмицата: Непълнолетният Станислав от скандала с полицейския шеф в Русе, осъди правосъдието за неправомерен арест

Петнайсетодишният Станислав А., обвинен по септемврийския скандал с директора на ОДМВР – Русе Николай Кожухаров, осъди прокуратурата по Закона за отговорността на държавата, за незаконен арест в периода 5 – 13 септември , съобщи адвокатът му Методи Лалов.

Искът на Станислав беше за 5385 лв. с лихвите от 12 септември т. г за неимуществени вреди, причинени му от незаконосъобразното задържане под стража и нарушаването на правото му на свобода. Съдия Татяна Илиева от Русенския районен съд оценява вредите на 1000 лв.

„Учудващо е с каква лекота се оценява чуждата болка и страдание, когато не те засяга лично. Явно според нейните (на съдията) ценоразписи, свободата и психиката на едно 15-годишно дете струват точно колкото среден клас смартфон на промоция“, коментира Лалов, цитиран от медиите. Той обяви, че решението ще бъде обжалвано пред горната инстанция.

Заради инцидента, в който участва директорът на ОДМВР в Русе, Станислав бе обвинен като съизвършител на побой над полицая заедно с още едно от пълнолетните момчета. Обвиняеми за побоя са пълнолетните Жулиен Кязъмов, Виктор Иванов, Кирил Гочев и 15-годишният Станислав Александров. Според медицинската експертиза на пострадалия е била причинена тежка телесна повреда.

Информацията за скандала вървеше на зиг заг – според официалната версия на 4 септември Кожухаров и съседът му Георги Димитров се натъкнали на четиримата младежи, които според тях „дрифтирали“ на улицата. Съседът на Кожухаров им направил забележка, а те излезли от колата и нападнали двамата. След побоя полицейският шеф се прибрал, около три часа по-късно му прилошало и постъпил в болница, където в продължение на четири часа бил подложен на животоспасяваща операция.

Първоначално русенският окръжен съд наложи задържане под стража и на четиримата младежи, а вътрешният министър обяви, че побоят на шефа на СДВл е посегателство над държавата.

Проблем възникна след като Методи Лалов пое защитата на непълнолетия Станислав и огласи, че нa 15-гoдишния млaдeжът ниĸoгa нe e бил oфициaлнo пpивличaн ĸaтo oбвиняeм, въпpeĸи, чe cъдът в Pyce гo e зaдъpжaл.

„ Cъдът в Pyce e взeл мяpĸa cпpямo Cтaниcлaв, бeз тoй дa e пpивлeчeн. Kaтeгopичнo имa oгpoмeн пpoцecyaлeн пpoпycĸ. Не мoгa дa пoвяpвaм, чe тoвa мoжe дa ce cлyчи“, зaяви Лaлoв. “ Heдoпycтимo e дa ce взeмe мяpĸa зa нeoтĸлoнeниe cпpямo лицe, ĸoeтo нe e oбвиняeм, нямате представа за каква некадърност става дума, допълни адвокатът.

Междувременно делото бе преместено в АС – Велико Търново, а съдебният състав изглеждаше шокиран от разкритието на Лалов не само за обстоятебства свързни с подозащитния му. Последва освобождаване от ареста на Станислав и останалите трима младежи.

Решението по ЗОДОВ

Делото по ЗОДОВ е заведено от непълнолетния Станислав, след като Апелативният съд във Велико Търново отмени ареста му.

Освен въздействието на незаконния акт върху здравето на ищеца, значение имат и неговата възраст, субективните му негативни преживявания, отражението на незаконния акт върху личната свобода и социалната сфера на общуване и работа, контактите и взаимоотношенията със семейството му и близките му, както и други подобни обстоятелства“, посочва съдът.

Съдията приема, че незаконното задържане на момчето му е причинило страх, психически страдания и стрес. Но не било доказано, че „седмица преди започване на новата учебна година Станислав А. да се е занимавал с подготовка за училище, със спорт или някаква друга общественополезна дейност, които да са били осуетени от 8-дневното му задържане под стража. Напротив, същият очевидно е използвал времето си да излиза и да се забавлява в късните часове на деня, непридружен от родител„, заключава съдията и допълва, че негативните усещания на момчето в ареста са обичайни за всеки лишен от свобода непълнолетен, привлечен към наказателна отговорност за две умишлени престъпления от общ характер. Колкото до психическите му травми – той не бил търсил лекарска помощ, а притесненията му от реакцията в училище с времето били преодолени, изтъква съдия Илиева.

Уточнява, че „красноречието и многословието на адвокат Лалов, както и публикуването на Фейсбук страницата му на всички негови и на съда действия по конкретното дело“, не може да въздействат върху вътрешното ѝ убеждение и че да признае пълната претенция на Станислав няма да е съответно на закона и на справедливостта.

„Това не е съдебно решение, а коледна разпродажба на човешки права. Учудващо е с каква лекота се оценява чуждата болка и страдание, когато не те засяга лично“, отбелязва Лалов и сравнява обезщетението с цената на среден клас смартфон на промоция.

„Съдия Татяна Илиева може и да се гордее, че спази дадената дума да приключи делото до 26.12.2025 г., но в юридическата история това ще остане не като акт на правосъдие, а като демонстрация на цинична безчувственост. Дали 140 лева на ден биха изкупили травмата на нейния син или дъщеря?“, допълва адвокатът.