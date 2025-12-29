Янаки Стоилов: Системата е демократична, но по същество е олигархична с висока корупция и отслабена независимост на съдебната власт

Share Facebook

Не са на дневен ред промени в Конституцията. Това заяви пред БНТ в предаването „Денят започва“ конституционният съдия Янаки Стоилов.

Той призова за честни избори, за да се промени олигархичният модел на управление. Стоилов критикува високите нива на корупция и намалената независимост на институциите.

Той подчерта, че за преодоляване на общественото недоволство от управленския модел, са необходими честни и свободни избори. Според Стоилов, сегашната система е формално демократична, но по същество – олигархична.

Съдия Стоилов очерта основните характеристики на този модел. Той включва високи нива на корупция и намаляване на професионализма в управлението. Регулаторните органи са превърнати в придатък на политическата власт.

Наблюдава се и намаляване на независимостта на съдебната система. Стоилов критикува и коалиции между партии, които преди избори са се определяли като несъвместими.

„Системата формално е демократична, но по същество е олигархична. В тези масови протести предимно се чуха призиви за премахване на досегашния модел на управление и тези които го олицетворяват, но ние трябва да назовем ясно какви са чертите на този модел. Този модел включва високи нива на корупция, намаляване на професонализма в управлението, превръщане на регулаторите в придатък на политическата власт, намаляване на независимостта на стдебната система, участие на партии, които преди избори се определят като несъвместими, а след това влизат в съюзи, споделяйки власта.„

Относно последните конституционни промени, Стоилов каза:

„След последното изменение Конституцията не гарантира реализация на функцията на президента по съставяне на служебен кабинет. Според мен има още един вреден ефект, че за позиции, за които са необходими определени професионални и други качества, се търсят хора, които се привиждат като потенциални кандидати за съвсем друга роля, която трябва да се изпълнява. След Нова година предстои връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство. Ако партиите потвърдят тези позиции, които вече изразиха, тогава ще се премине към следващата фаза – консултации за съставене на служебен кабинет. Дали ще има кандидат, който е в състояние да предложи състав на правителство, което да бъде назначено, сега е рано да се разсъждава. При всички случаи аз няма да се впускам в обсъждане на хипотези, които могат да се превърнат в реален конституционен казус.“

Според Стоилов, за да се промени моделът на управление, от който хората масово са недоволни, трябва да има честни и свободни избори.Важни са организацията и контролът върху изборния процес, посочи конституционният съдия.