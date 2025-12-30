СГС увеличи гаранцията на 10 000 лв., но не задържа бившия директор на столичното 138 училище Александър Евтимов

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Софийският градски съд определи гаранция от 10 000 лв. на директора на столичното 138-о Средно училище за западни и източни езици (СУЗИЕ) „Проф. Васил Златарски“ Александър Ефтимов.

Заседание бе по протест на прокуратурата срещу наложената от СРС парична гаранция от 5000 лв на Евтимов, вместо задържане под стража, както настояваше тя.

Според тримата градски съдии, по делото са налице достатъчно данни, че той незаконно е поставил записващи устройства в тоалетните на училището, но не и че е създавал материали с порнографско съдържание.

Според адвоката на Александър Евтимов – Костадин Костадинов, до увеличаване на паричната гаранция на клиента му се е стигнало както заради обществената реакция по случая, провокирана включително и от изявление на високопоставени представители на МВР, така и заради политизирането на случая от представители на ГЕРБ и „Продължаваме промяната“-„Демократична България“.

Няма опасността той да се укрие, реши съдът, съобщи БТА.

От съда отбелязаха още, че събраните до момента доказателства сочат, че на твърд диск са съхранени 3840 видео файла.

Според експертизата видео файловете са от 16 броя карти от камери, разположени пред и вътре в тоалетните в училището от първия до третия етаж. Експертът е посочил, че камерите са разположени в тоалетните, като на записите се вижда част от помещенията, но не и самите тоалетни, а на един от записите се вижда как деца си мият ръцете и си говорят.

Преди заседанието бившият директор отрече да е знаел , че в тоалетните на училището е имало записващи камери. Александров определя случващото се с него като политическа атака заради спечелен преди време проект със Столичната община.

По думите му камерите били поставени години преди назначаването му за директор, за което били свидетелствали и разпитани по делото.

Александър Евтимов беше задържан, след като полицията полицията откри общо 11 камери, които са били поставени в тоалетните на училището от 1 до 3 етаж.

Част от тях били поставени точно над писоарите, като има и такива, които са наблюдавали цялото помещение, сочеха съобщенията.