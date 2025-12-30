Русия няма да изпълнява присъди на чуждестранни и международни съдилища, с които няма споразумения

Руският президент Владимир Путин подписа промени в законодателството, които дават на Русия право да игнорира присъди по наказателни дела, издадени от чуждестранни и международни съдилища, предаде Ройтерс.

Ходът, изглежда е отговор на няколкото инициативи за преследване по съдебен път на руски официални представители и военни офицери за извършването на предполагаеми военни престъпления в Украйна – обвинения, които Москва напълно отрича. Става дума за съдилища „ с правомощия в областта на наказателното съдопроизводство от други чужди държави без участието на Русия“.

Украйна и органът за правата на човека на Съвета на Европа подписаха споразумение през юни, което поставя основите за създаването на специален трибунал, а през този месец Европа подкрепи създаването на международна комисия за компенсации за Украйна в опит да гарантира, че Киев ще бъде компенсиран за разрушенията на стойност милиарди долари, причинени от руски атаки, както и за извършени предполагаеми военни престъпления.

Освен това под забраната попадат решенията на „международни съдебни органи, чиято компетентност не се основава на международен договор с Русия“, както и резолюции на Съвета за сигурност на ООН.

Към тях се отнася Международният наказателен съд (МНС) в Хага, който през март 2023 г. издаде заповед за арест на Путин заради принудителната депортация на деца от окупираните територии на Украйна. Подобни обвинения бяха повдигнати и срещу упълномощената по правата на детето в Руската федерация Мария Лвова-Белова.

Кремъл, който определи действията на Международния наказателен съд като скандални, твърди, че обвинението е невярно и че Москва е действала единствено с цел да изведе децата от зоната на конфликта за тяхна собствена безопасност.

Съгласно промени в руското законодателство, одобрени от президента Владимир Путин, Москва ще има официално право съгласно собственото си национално законодателство да не се съобразява с решения по наказателни дела, постановени от чуждестранни съдилища от името на чуждестранни правителства без участието на Русия.

Решенията, постановени от международни правни органи, чиято компетентност не се основава на международно споразумение с Русия или резолюция на Съвета за сигурност на ООН, също могат да пренебрегнати съгласно промените.