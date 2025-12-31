Бивш румънски съдия спечели дело в ЕСПЧ срещу държавата за нарушeние на правото му на свободно изразяване

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) осъди окончателно Румъния за нарушаване на свободата на изразяване на бившия съдия Кристи Данилец, който през 2019 г. беше санкциониран от Висшия съвет на магистратите заради публикации във Фейсбук, съобщава новинарският сайт Хотнюз.

В мотивацията на решението ЕСПЧ посочва, че няма „достатъчно и убедителни причини“ за санкционирането на Данилец от Висшия съвет на магистратите (ВСМ) заради публикациите му във Фейсбук.

Кристи Данилец, който е бивш съдия в Съда на град Клуж и бивш член на ВСМ, оспори в ЕСПЧ решението на ВСМ да го санкционира с 5 процента от заплатата му за два месеца заради две публикации във Фейсбук, в които коментира съдебни и конституционни въпроси.

Според Висшия съвет на магистратите с тези публикации Данилец е опетнил имиджа и честта на съдебната система и е нарушил задължението за дискретност. Той заведе дело в Страсбург, след като Върховният касационен съд потвърди решението на ВСМ.

ЕСПЧ напомня, “ че съдиите имат правото, когато демокрацията или правовата държава са сериозно застрашени, да се изразяват публично по аспекти от общ интерес. Изявленията, направени в подобен контекст, се ползват като цяло с повишено ниво на защита“, отбелязва в мотивацията си ЕСПЧ.

Хотнюз напомня, че Кристи Данилец беше изключван три пъти от съдебната система от Висшия съвет на магистратите заради публично изразявани мнения, включително в публикации в ТикТок, отнасящи се до частния му живот, но всеки път печелеше съдебните дела срещу ВСМ. Той напусна съдебната система през януари 2024 г., когато се пенсионира на 48 години.

Решението на ЕСПЧ идва в изключително деликатен момент за правосъдието в Румъния, след като документален филм на сайта Рекордер предизвика разделение в съдебната система, коментира изданието. Близо 900 магистрати, сред които и Кристи Данилец, подписаха съвместен призив за солидарност с колегите си, които разкриха във филма „Правосъдие в плен“ случаи на натиск върху съдебната система, докато ръководствата на Апелативния съд, Висшия съвет на магистратите и Върховния касационен съд определиха журналистическото разследване като „план за дискредитиране и дестабилизация на правосъдието“.

Разкритията доведоха от вълна от протести в Букурещ и редица други градове с призиви за коректна и независима съдебна система.