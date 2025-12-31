Сбогуване и последици: След 145 години в обращение, дойде последния ден за лева като официална валута в България

От 1 януари 2026 г. България въвежда еврото като официална валута при фиксиран курс 1 евро за 1,95583 лева.

След 145 години левът, създаден през 1881 г. и използван като официална валута, ще бъде бъде изведен от експлоатация през 2026 г., когато страната ни ще го замени с еврото. В исторически план ще се запомни, че властите не допуснаха референдум за промяната, въпреки масовите настоявания за допитване до народа.

Промяната засяга всички сфери на икономическия и обществения живот – от публичните финанси и митническия контрол до банковите услуги за гражданите. Важно е да се знае, че приемането на еврото не води до увеличение на данъци, такси или банкови задължения, но изисква навременна информираност и техническа подготовка както от институциите, така и от бизнеса.

Основните промени и свързаните с тях процеси на фона на присъединяването към единната европейска валута, обобщава БТА.

За да осигури плавно преминаване към новата валута Министерски съвет, по предложение на министъра на финансите, определи 31 декември и 2 януари за неприсъствени дни. Целта е да бъде осигурено достатъчно време за техническата пренастройка, обновяване на системите и адаптирането на финансовия и нефинансов сектори.

Период на двойно обращение

От 1 януари 2026 г. започва период на двойно обращение, през който левът и еврото ще бъдат едновременно законни платежни средства, считано до края на месеца. С други думи, от 1 февруари 2026 година еврото става единственото законно платежно средство в страната.

В рамките на първия месец на 2026 година гражданите ще могат да извършват плащания и в двете валути, като рестото ще се връща само в евро. Трябва да се има предвид, че когато търговецът няма достатъчна моментна наличност да върне остатъка изцяло в евро, връща остатъка изцяло в левове. Освен това в периода на двойно обращение търговецът може да не приема повече от 50 броя монети в левове, включително стотинки, при една трансакция.

През януари при рекламация на стока или услуга, когато потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената от него сума, търговецът връща платената сума изцяло в евро. Когато търговецът няма достатъчна моментна наличност да върне платената сума в брой в евро, връща платената сума изцяло в левове.

От 1 януари 2026 година при извършване от търговци на операции в брой с автомати, устройства и системи на самообслужване, включително без електрическо захранване, се използва само евро.

Цените в търговските обекти ще продължат да бъдат изписвани в левове и евро до 8 август 2026 година.

Обмяната на левове в евро ще се извършва безплатно и безсрочно в Българската народна банка, а в търговските банки ще бъде без такси за първите 6 месеца на годината, след което банките ще има възможност да прилагат стандартни тарифи. В станциите на „Български пощи“ гражданите също ще могат да обменят левове в евро през 2026 година.

Всички суми ще се превалутират по фиксирания курс, като ще се прилагат законово определени правила за закръгляване, които не допускат ощетяване на гражданите.

Според Закона за въвеждането на еврото в Република България сума се закръглява до втория знак след десетичната запетая на базата на третия знак след десетичната запетая. Когато третият знак след десетичната запетая е по-малък от пет, вторият знак след десетичната запетая остава непроменен, а когато третият знак след десетичната запетая е равен на или по-голям от пет, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица.

Търговски банки

За гражданите преходът към еврото в търговските банки ще бъде автоматичен и без необходимост от допълнителни действия. На 1 януари 2026 г. всички левови банкови сметки ще бъдат превалутирани в евро по фиксирания курс, без такси и без промяна на IBAN-номерата или договорните условия. Заплатите, пенсиите и социалните плащания ще започнат да се изплащат в евро, като реалната им стойност се запазва.

Кредити и ипотеки в левове също автоматично ще се превалутират в евро, без промяна в лихвените проценти, сроковете или погасителните планове. В края на 2025 г. и началото на 2026 г. се очакват кратки технически прекъсвания на банкови услуги, най-вече в нощта на 31 декември срещу 1 януари, когато системите ще преминат към новата валута. Тези прекъсвания ще бъдат планирани и ограничени във времето, като банките вече информираха предварително своите клиенти.

Предвижда се в нощта на 31 декември срещу 1 януари между 21:00 часа и 01:00 часа разплащането с банкови карти на ПОС терминали и в интернет да бъде недостъпно, като в същия интервал банкоматите няма да функционират заради технически настройки.

След 01:00 часа на 1 януари от банкоматите ще предоставят пари в брой единствено в евро.

Прекъсвания ще има и в електронното и мобилното банкиране на банките у нас, като всяка банка трябва да е информирала клиентите си за интервала, в който няма да има достъп до тези услуги – обикновено след средата на работния дена на 30 декември.

Клиентите на търговските банки трябва да имат предвид и че междубанковите преводи и тези към бюджета ще бъдат възможни до средата на работния ден на 30 декември. Възможни са и прекъсвания на услугите за плащане на битови сметки.

Повечето банки съветват потребителите да извършват всички планирани плащания по банков път до края на дена на 29 декември, както и да имат пари в брой в наличност в часовете около Нова година.

НАП

За Националната агенция за приходите (НАП) въвеждането на еврото означава цялостно преминаване към нова валутна рамка, без промяна в размера на данъчната и осигурителната тежест. От 1 януари 2026 г. всички данъци, осигурителни вноски, лихви, глоби и санкции ще се изчисляват, декларират и плащат в евро, а електронните системи на НАП ще работят изцяло с новата валута.

Данъчните декларации за граждани и бизнес ще се подава в левове за периоди, изтичащи към края на 2025 година, а за данъчните периоди, започващи от 1 януари 2026 година – в евро. С други думи, когато се подава декларация за данъчен период преди датата на въвеждане на еврото, данъчните задължения ще са обозначени в левове, докато обозначаване с евро ще бъде при данъчните задължения за периоди, започващи след 1 януари 2026 година. Трябва да се има предвид, че след 1 януари 2026 година всички данъчни задължения ще се заплащат в евро, включително тези за данъчни периоди от преди тази дата, тъй като еврото вече ще бъде официална валута в страната. В едномесечният период на двойно обращение ще се допуска заплащане на данъчни задължения с левове когато плащането се извършва в брой.

Работещите родители, които са подали декларация през 2025 година за данъчно облекчение за деца, ще получат възстановената сума в евро, изчислена със закръглянето, предвидено в Закона за въвеждане на еврото.

Финансовите отчети на фирмите за дейността през 2025, които от 2026 година ще се подават само в Националния статистически институт, трябва да бъдат изготвени в левове, а отчетите за периоди след 1 януари 2026 година вече ще се изготвят само в евро.

Фискалните устройства на търговците трябва да бъдат настроени да подават информация за продажбите към НАП само в евро след 1 януари 2026 година, а до 8 август 2026 година сумите на фискалните бонове трябва да е обозначена и в левове, и в евро.

Няма задължение за търговците да обозначават валутата в левове и евро в издаваните фактури, кредитни и дебитни известия, но след 1 януари 2026 година те ще се издават само в евро. Когато обаче фактурата е издадена от фискално устройство, общата крайна сума за плащане ще бъде обозначена и в двете валути.

По отношение на сторно операциите търговците регистрират сторно операциите в левове до края на 2025 г., а след Нова година валутата е само в евро.

Заплатите, минималната работна заплата, осигурителните прагове и максималният осигурителен доход ще бъдат официално определени в евро.

Агенция „Митници“

От началото на 2026 г. всички митнически и акцизни задължения ще се определят и заплащат в евро. Това включва митата при внос, акцизите върху горива, алкохол и тютюневи изделия, както и митническите такси. Всички митнически декларации – вносни, износни и транзитни – ще се подават изцяло в евро, а митническата стойност на стоките ще се определя в единната европейска валута.

Информационните системи на Агенция „Митници“ ще бъдат адаптирани така, че историческите данни в левове да се запазят, докато текущата отчетност ще се води в евро.

Задълженията в лева към Агенция „Митници“, които са останали непогасени към 31 декември, остават дължими и се превалутират в евро на 1 януари. Надвзети или предплатени суми, които митническата администрация дължи към фирми и граждани, също се превалутират, като не е необходимо да се издават или подписват нови документи.

Всички икономически оператори, работещи с митническите информационни системи за внос и износ, разполагат с така наречената виртуална сметка. От 1 януари 2026 г. сметката ще се превалутира автоматично в евро, в евро ще става и възстановяване/връщане на суми от виртуалната сметка. Митническата администрация препоръчва на всички икономически оператори, които очакват да погасяват задължения в първите дни на новата година, да заредят предварително виртуалните си сметки с левове, които ще се превалутират автоматично в нощта срещу 1 януари.