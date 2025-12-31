Стотици азтревожени клиенти са се събрали пред банковия клон, за да търсят информация за ценностите си. Част от тях са опитали да влязат насилствено в сградата, което е наложило полицията временно да затвори клона.

Обирът е станал на 30 декември и е засегнал над 2500 клиенти.

Извършителите пробили дебела бетонна стена в клона на банката в западния град Гелзенкирхен. Обирът бил извършен по време на коледните празници, когато повечето банки са затворени.

Говорителят на полицията Томас Новачик заявява пред AP, че загубите може да са между 10 и 90 милиона евро.

Deutsche Welle съобщава, че от банката са откраднати ценности на стойност приблизително 30 милиона евро.

Полицията открила дупката, едва след като пожарна аларма се задействала в ранните часове на понеделник. Свидетели съобщили, че видели няколко мъже в събота вечер да носят големи чанти на стълбището на съседен паркинг.

Това е една от най-големите банкови кражби от този тип в съвременната история на Германия, отбелязва ДПА.

Първоначалните данни показват, че крадците са получили достъп до банката през съседен подземен паркинг.

Разследващите подозират, че бандата е прекарала по-голямата част от уикенда вътре, разбивайки сейфовете. За взлома става ясно, след като в ранните часове на понеделник е била задействана пожарна аларма и аварийните служби са открили дупката. Свидетели съобщават, че са видели няколко мъже, носещи големи чанти на стълбището на паркинга през нощта от събота срещу неделя.

Записи от охранителни камери показват и черно Audi RS 6, което напуска паркинга рано в понеделник сутринта, с маскирани хора вътре.

Регистрационният номер на колата е бил откраднат по-рано в град Хановер, съобщи полицията.

Полицейски служител заявява пред AFP, че взломът е бил „наистина много професионално изпълнен“, оприличавайки го на филма „Бандата на Оушън“. „Вероятно е нужна много предварителна информация и/или много криминална енергия, за да се планира и извърши това“, казlа той.

Стотици засегнати клиенти на банката се събраха пред клона във вторник, изисквайки информация, но са били спрени от полицията.

Sparkasse заяви, че 95% от сейфовете на клиентите са били отворени от крадците, така че вероятността те да са били засегнати е „много висока“. Компанията добави, че съдържанието на всяко отделение е застраховано до 10 300 евро и посъветва клиентите да проверят дали имат допълнително покритие чрез застраховката си за жилище. Много от клиентите обаче обявиха, че съдържанието на касетките им далеч надхвърля тази сума.