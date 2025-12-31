Обирът е станал на 30 декември и е засегнал над 2500 клиенти.
Стотици азтревожени клиенти са се събрали пред банковия клон, за да търсят информация за ценностите си. Част от тях са опитали да влязат насилствено в сградата, което е наложило полицията временно да затвори клона.
Говорителят на полицията Томас Новачик заявява пред AP, че загубите може да са между 10 и 90 милиона евро.
Deutsche Welle съобщава, че от банката са откраднати ценности на стойност приблизително 30 милиона евро.
Това е една от най-големите банкови кражби от този тип в съвременната история на Германия, отбелязва ДПА.
Първоначалните данни показват, че крадците са получили достъп до банката през съседен подземен паркинг.
Разследващите подозират, че бандата е прекарала по-голямата част от уикенда вътре, разбивайки сейфовете. За взлома става ясно, след като в ранните часове на понеделник е била задействана пожарна аларма и аварийните служби са открили дупката. Свидетели съобщават, че са видели няколко мъже, носещи големи чанти на стълбището на паркинга през нощта от събота срещу неделя.
Записи от охранителни камери показват и черно Audi RS 6, което напуска паркинга рано в понеделник сутринта, с маскирани хора вътре.
Регистрационният номер на колата е бил откраднат по-рано в град Хановер, съобщи полицията.
Полицейски служител заявява пред AFP, че взломът е бил „наистина много професионално изпълнен“, оприличавайки го на филма „Бандата на Оушън“. „Вероятно е нужна много предварителна информация и/или много криминална енергия, за да се планира и извърши това“, казlа той.
Стотици засегнати клиенти на банката се събраха пред клона във вторник, изисквайки информация, но са били спрени от полицията.
Sparkasse заяви, че 95% от сейфовете на клиентите са били отворени от крадците, така че вероятността те да са били засегнати е „много висока“. Компанията добави, че съдържанието на всяко отделение е застраховано до 10 300 евро и посъветва клиентите да проверят дали имат допълнително покритие чрез застраховката си за жилище. Много от клиентите обаче обявиха, че съдържанието на касетките им далеч надхвърля тази сума.