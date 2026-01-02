2026: Предстоящи важни годишнини из историята на българското право

Share Facebook

Де Факто честити на юридическата общност новата година и в продължение на една своя нова традиция представя списък с предстоящите през 2026 г. важни за историята на българското право годишнини. Списъкът се изготвя от 2016 г. от д-р Иванка Иванова, като в периода до 2023 г. е публикуван в сп. „Адвокатски преглед“, а от 2024 г. насам намери нов дом на сайта „Де Факто“.

Припомнянето на ключови събития и лица от дългата борба за изглаждане на правовия ред в нашата страна би било полезно за професионалните организации и за учените, които подготвя своя календар с чествания и академични събития. Надяваме се обаче то да дава материал за размисъл и вдъхновение и на по-широката правна общност, която всекидневно дава своя принос в тази борба.

През 2026 г. предстоят следните по-важни годишнини:

1300 г. от съставянето на Византийската Еклога

1160 г. от Отговорите на папа Николай I по допитванията на българите

170 г. от рождението на Антон Каблешков и на Стоян Михайловски

165 г. от рождението на проф. Стефан Киров

160 г. от рождението на проф. Петър Абрашев и на проф. Петър Богаевски

150 г. от Априлското въстание

150 г. от съдебния процес срещу ботевите четници

150 г. от рождението на Петър Джидров

145 г. от рождението на Димитрана Иванова

140 г. от Съединението на Княжество България и Източна Румелия

140 г. от приемането на Закона за градските общини (отм.) и на Закона за селските общини (отм.)

135 г. от рождението на проф. Любомир Владикин и на проф. Нисим Меворах

130 г. от обнародването на първия български Наказателен закон (отм.)

130 г. от публикуването на „Сборник на българските юридически обичаи“ на Стефан С. Бобчев

115 г. от рождението и 55 г. от смъртта на акад. Любен Василев, както и 75 г. от публикуването на неговото „Гражданско право на НРБ: Обща част“

115 г. от рождението на проф. Михаил Андреев

105 г. от началото на сп. „Адвокатски преглед“

85 г. от обнародването на Закон за защита на нацията (отм.)

80 г. от обявяването на България за република

80 г. от Нюрнбергския процес

75 г. от обнародване на Закона за собствеността

75 г. от обнародването на Наказателен кодекс (отм.), Закон за авторското право (отм.), Закон за местните данъци и такси (отм.) и Закон за отменяване на всички закони, издадени преди 9 септември 1944 г.

75 г. от смъртта на Никола Мушанов

65 г. от обнародването на Закон за другарските съдилища (отм.)

60 г. от създаването на Съюза на юристите в България

60 г. от смъртта на проф. Венелин Ганев

60 г. от публикуването на „Българско гражданско процесуално право“ на проф. Живко Сталев

60 г. от приемането на Международния пакт на ООН за гражданските и политическите права и на Международния пакт на ООН за икономическите, социални и културни права, както и 50 г. от влизането им в сила

50 г. от обнародването на Закон за устройство на съдилищата (отм.) и на Указ № 1842 за адвокатурата (отм.)

40 г. от обнародването на Кодекса на труда

35 г. от обнародването на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и на Закона за политическата реабилитация на репресирани лица

35 г. от влизане в сила на Конституцията на Република България, на Търговския закон, на Закона за Конституционен съд и на Закона за местното самоуправление и местната администрация

35 г. от създаването на Конституционния съд, на Висшия съдебен съвет и на Юридическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

35 г. от възстановяването на сп. „Правна мисъл“

30 г. от обнародване на Закона за държавната собственост, на Закона за общинската собственост и на Закона за нотариусите и нотариалната дейност

30 г. от възстановяването на Върховния административен съд

30 г. от края на Дело № 1 срещу Тодор Живков и Милко Балев

25 г. от обнародването на Закона за устройство на територията и на Закона за международните договори на Република България

20 г. от обнародването на Административнопроцесуалния кодекс, на Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, на Закона за кредитните институции и на Закона за данък върху добавената стойност

20 г. от учредяването на Националното бюро за правна помощ, на Национално сдружение на съдебните служители и на Фондация „Български институт за правни инициативи“

20 г. от смъртта на Петко Добчев

20 г. от приемането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания

15 г. от началото на сп. „Европейски правен преглед“

10 г. от обнародване на Закона за обществените поръчки, на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете и на Закона за ограничаване носенето на облекло, прикриващо или скриващо лицето

Съставител: д-р Иванка Иванова