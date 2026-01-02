Андрей Янкулов за приликите и разликите в овладяването на румънското и българското правосъдие

В настоящите дни на възстановяване от декемврийските празници, докато дойдат януарските, горещо препоръчвам да отделите 2 часа за документалния филм „Завладяно правосъдие“ на румънската независима журналистическа платформа Рекордер, който предизвика сериозен отзвук в Румъния през последните седмици (линк в първи коментар, с английски субтитри).

Филмът показва колко близо и едновременно колко далече сме едни от други с румънците относно проблемите в правосъдието, които всъщност са израз на проблемите в публичната власт въобще. С Румъния влязохме заедно в ЕС през 2007 г., като тогава се смяташе, че ние сме по-напред в изграждането на правова държава.

През тези години те направиха на нормативно структурно ниво две неща, невъзможни да се случат у нас: формално независима антикорупционна прокуратура (т.нар. ДНА) и формално освободен от политическо влияние управленски орган на магистратурата – аналог на нашия Висш съдебен съвет. ВСС в Румъния е разделен на две секции, респективно за съдии и прокурори – от 19-членния съвет магистратите, избрани от колегите си, са цели 14 – 9 съдии и 5 прокурори.

Като казвам „невъзможни у нас“, имам точно това предвид – буквално невъзможни да станат писано право. Само за сравнение – ДНА е първоначално създадена и започва да работи вследствие на акт на правителството. В България, за да се формира независима прокуратура с отделно ръководство, не под контрола на главния прокурор, според последните решения на Конституционния ни съд, би била необходима конституционна промяна от Велико народно събрание.

Същевременно, когато говорим за наказателни процедури, макар и на концептуално ниво да стоим доста близо по основния разделителен белег на европейските системи на наказателно правосъдие – мястото и ролята на прокуратурата, румънският наказателен процес е много различен в ключови детайли, като например допустимост на доказателства (олекотена) и съдебен контрол върху прокурорските решения на досъдебната фаза (засилен). Вероятно в резултат на всичко гореизброено през годините в Румъния се постигна нещо, нечувано у нас – редица политици да бъдат осъдени за корупция, и не просто да бъдат осъдени, ами и да търпят ефективни наказания лишаване от свобода.

Обаче, както ни демонстрира филмът на Рекордер, нищо от това не се оказва трайно.

Формално уж свободният от политическо влияние ВСС става точно проводникът на кадровите назначения, свързани с политически кръгове, които постепенно връщат състоянието на безнаказаност на силните на деня в Румъния. Това е съчетано с медийно приспиване на обществото, което е убеждавано от гласовити публични говорители как Румъния вече е изградила независима съдебна система по европейски образец и никой не трябва да ѝ се бърка (познато?).

Показаната ни в „Завладяно правосъдие“ конкретна технология, отвъд назначенията на ключови постове, по която фактически се случват нещата, е различна с у нас, защото за да се постигне безнаказаност, не е достатъчно да се „подсигури“ само ДНА, а и не е изцяло възможно. Трябва да се действа и на ниво съд – като най-често това става с „форум шопинг“ чрез промяна на съдебните състави по делата, като така те все трябва да започват отначало, протакат се и изтича давност. В България, за да се гарантира безнаказаност, е и изцяло възможно, и напълно достатъчно, да се хване само прокуратурата. Защото тя е единна, културно подготвена неизменно да се строява под знамето на ръководството, каквото и да върши то, и законодателят ѝ е осигурил пълния монопол върху наказателното разследване и наказателното обвинение – т.е. всички важни решения дали, кой, за какво, кога и пр. да бъде обвинен са заключени само в нея и не подлежат на никакъв външен процедурен контрол. Съдът у нас е необходим, ако трябва някой да бъде бързо и лесно ударен с лишаване от свобода без присъда например, не да бъде защитен – за последното напълно достатъчна си е прокуратурата.

И стигаме до основната разлика – ако тук говорещите и бунтуващите се от самата съдебна система са единици, които буквално отстрани изглеждат като някакви луди, а същевременно очеизвадните за всички безобразия се извиняват или в най-добрия случай просто премълчават от огромното мнозинство на останалите, в това число и иначе реформатори, „Завладяно правосъдие“ и реакцията след него ни показват, че на културно ниво румънските магистрати (засега) са много по-готови да отстояват независимост. И то като се има предвид, че Рекордер все пак не са показали как румънски магистрати са буквално част от организираната престъпност в най-чистата ѝ форма на криминални банди за рекетиране на хора и присвояване на ценности например, каквито неща се показваха през последните години у нас. Т.е. тук има много повече основания да се говори, а не да се мълчи.