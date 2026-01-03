Главният прокурор на САЩ обяви, че ще съдят венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му, отвлечени от дома им

Мадуро и съпругата му, които бяха отвлечени през нощта от дома им, се намират на борда на американския военен кораб „Иво Джима“ на път за Ню Йорк, където официално ще им бъдат предявени наказателни обвинения в съда.
САЩ сега правят преценка какви ще бъдат следващите стъпки, които ще бъдат предприети към Венецуела, заяви Доналд Тръмп пред телевизия „Фокс нюз“.
„Ще бъдем силно ангажирани с това“, каза американският президент.
Тръмп публикува и снимка в социалните мрежи, на която Мадуро е облечен в спортно облекло и има превръзка на очите, с надпис „Николас Мадуро на борда на „Иво Джима“.
Около врата на Мадуро е поставена и надуваема спасителна жилетка. До него е застанал служител, облечен в яке с лого на Агенцията за борба с наркотиците на САЩ (DEA).
На ушите на Мадуро са поставени също така защитни слушалки и изглежда, че той вдига бутилка с вода и с двете си ръце, за да пие.
Американската телевизия „Ей Би Си нюз“ съобщи, позовавайки се на свои източници, че се очаква Мадуро да пристигне във Военноморската база на САЩ в залива Гуантанамо, преди да бъде прехвърлен на самолет на ФБР за Ню Йорк.
По-рано главният прокурор и министър на правосъдието Пам Бонди написа в „Екс“, че президентът на Венецуела Николас Мадуро трябва да отговаря в САЩ по обвинения, свързани с наркотрафик и тероризъм. Тя припомни, че Мадуро и неговата съпруга са били обвинени от федерален съд в Ню Йорк, че са наркотерористични босове и в заговор за внос на кокаин в САЩ. Световните агенции отбелязват, че тези обвинения са били повдигнати през 2020 г.
Бонди каза, че „Мадуро и неговата съпруга скоро ще се изправят пред цялата строгост на американското правосъдие, на американска територия, пред американски съдилища“.
В изявлението си Бонди добави, че Мадуро сега така ще се изправи пред „пълния гняв на американското правосъдие, на американска земя, в американски съдилища“.
По-рано днес САЩ извършиха въздушни удари по венецуелската столицата Каракас и по други райони. Атаката е продължила по-малко от половин час, предаде Асошиейтед прес.
Президентът Доналд Тръмп потвърди с публикация в своята социална мрежа, че Николас Мадуро и неговата съпруга са били изведени със самолет от страната, но не посочи къде се намират.
В Каракас министърът на отбраната Владимир Падрино Лопес осъди нападението:
„Свободна, независима и суверенна Венецуела отхвърля с цялата сила на своята история присъствието на тези чуждестранни войски, които са донесли само смърт, болка и разрушение“, заяви той във видеообръщение.
ЕС призова за сдържаност и зачитане на международното право във Венецуела, въпреки че не признава Николас Мадуро за легитимно избран президент на Венецуела.
„Подкрепяме мирен преход в страната“, написа върховният представител за външната политика на съюза Кая Калас в X след разговор с американския държавен секретар Марко Рубио.
„Испания не призна режима на Мадуро. Но няма да признае и интервенция, която нарушава международното право и тласка региона към хоризонт на несигурност и войнственост“, написа Санчес в социалната мрежа X.
Американската атака срещу Венецуела допълнително доказва, че световният ред след Втората световна война се разпада, заяви в социалните мрежи и словашкият премиер Роберт Фицо. „Международното право не се прилага, военната сила се използва без мандат на Съвета за сигурност на ООН, и всеки, който е голям и силен, прави каквото си иска, за да защитава собствените си интереси“, каза той.
Съюзници на Венецуела осъдиха изненадващия удар на Съединените щати. Куба нарече нападението „държавен тероризъм“, а Русия изрази солидарност с венецуелския народ, но не споменава името на президента.
Иран осъди американската военна атака и призова Съвета за сигурност на ООН да „действа незабавно“ и да спре незаконната агресия.