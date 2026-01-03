Главният прокурор на САЩ обяви, че ще съдят венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му, отвлечени от дома им

Главният прокурор на САЩ Пам Бонди публикува текста на официално внесен в съда обвинителен акт срещу венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес, които бяха задържани от американските сили по-рано днес, предаде Ройтерс.

Мадуро и съпругата му, които бяха отвлечени през нощта от дома им, се намират на борда на американския военен кораб „Иво Джима“ на път за Ню Йорк, където официално ще им бъдат предявени наказателни обвинения в съда.

САЩ сега правят преценка какви ще бъдат следващите стъпки, които ще бъдат предприети към Венецуела, заяви Доналд Тръмп пред телевизия „Фокс нюз“.

„Ще бъдем силно ангажирани с това“, каза американският президент.

Тръмп публикува и снимка в социалните мрежи, на която Мадуро е облечен в спортно облекло и има превръзка на очите, с надпис „Николас Мадуро на борда на „Иво Джима“.

Около врата на Мадуро е поставена и надуваема спасителна жилетка. До него е застанал служител, облечен в яке с лого на Агенцията за борба с наркотиците на САЩ (DEA).

На ушите на Мадуро са поставени също така защитни слушалки и изглежда, че той вдига бутилка с вода и с двете си ръце, за да пие.

Американската телевизия „Ей Би Си нюз“ съобщи, позовавайки се на свои източници, че се очаква Мадуро да пристигне във Военноморската база на САЩ в залива Гуантанамо, преди да бъде прехвърлен на самолет на ФБР за Ню Йорк.

По-рано главният прокурор и министър на правосъдието Пам Бонди написа в „Екс“, че президентът на Венецуела Николас Мадуро трябва да отговаря в САЩ по обвинения, свързани с наркотрафик и тероризъм. Тя припомни, че Мадуро и неговата съпруга са били обвинени от федерален съд в Ню Йорк, че са наркотерористични босове и в заговор за внос на кокаин в САЩ. Световните агенции отбелязват, че тези обвинения са били повдигнати през 2020 г.

Бонди каза, че „Мадуро и неговата съпруга скоро ще се изправят пред цялата строгост на американското правосъдие, на американска територия, пред американски съдилища“.