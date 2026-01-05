Без служебен премиер, държавният глава не може да определи дата за предсрочни избори

Очаква се в следващите дни президентът Румен Радев да връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Държавният глава обяви намеренията си на 19 декември 2025 г. в края на консултациите с представители на парламентарните групи в 51-вото Народно събрание, направени след оставката на кабиента „Желязков“. Консултациите започнаха на 15 декември.

Първият проучвателен мандат се връчва на най-голямата политическа сила в парламента – ГЕРБ – СДС.

Според Конституцията, след оставката на кабинета, президентът трябва да започне нова процедура по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство. Съгласно основния закон, след консултации, президентът възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави правителство.

Ако в седемдневен срок кандидатът не успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага това на посочен от втората по численост парламентарна група кандидат за премиер.

Ако и в този случай не бъде предложен състав на правителство, отново в едноседмичен срок, президентът възлага на някоя следваща парламентарна група да посочи кандидат за министър-председател. Когато проучвателният мандат е приключил успешно, президентът предлага на Народното събрание да избере кандидата за министър-председател.

Не се ли постигне съгласие за правителство, държавният глава, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.

Въпросът е ще има ли кандидат за служебен премиер.

„Тънкият момент е, ако всички домовата книга, откажат, коментира пред БТВ проф. Пламен Киров. Става дума за уникалното творение след ремонта на Конституцията, отнело правомощията на държавния глава да определя служебен премиер.

При тази ситуация вече може да стигнем до един тупик и тогава да се чудим какво да правим. Ако няма назначено служебно правителство, защото всички в списъка откажат да поста на служебен министър-председател, президентът не може да определи дата за провеждане на предсрочни избори, каза Киров.

Тоест, някой от тази домова книга трябва да се жертва, заключи професъорът.

„От всички, които са включени в този списък, аз мисля, че Димитър Главчев ще се жертва и ще поеме отново кръста – тежкия кръст на служебен министър-председател“, заяви той.