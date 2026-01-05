Куба: При американските атаки и отвличането на Николас Мадуро са загинали 32 кубински офицери

Правителството на Куба съобщи, че 32 кубински граждани – военни и представители на Министерството на вътрешните работи – са загинали при американските атаки във Венецуела в съботната нощ, довели до ареста на президента Николас Мадуро.

Информацията бе публикувана в държавния сайт Cubadebate.



„Кубинските военни и служители загинали, докато изпълнявали мисията си да пазят венецуелските си колеги – оказали съпротива и били убити при бомбардировките или в преки сблъсъци с американските части“, се казва в съобщението.

Президентът Мигел Диас-Канел е обявил двудневен национален траур.



По-рано венецуелският министър на отбраната Владимир Падрино обвини САЩ, че са „убили“ почти целия личен състав на охраната на Мадуро, без дапосочи точен брой на жертвите.

Местни медии говорят за поне 25 убити само от президентския батальон №6, а „Ню Йорк Таймс“, цитирайки анонимни венецуелски чиновници, споменава до 80 загинали. Независимо потвърждение на тези данни няма.



В същото време Падрино потвърди, че армията признава за временен държавен глава вицепрезидентката Делси Родригес, която трябва да положи клетва пред Националното събрание. /BBC

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио, син на кубински имигранти, също посочи кубинско участие във Венецуела през уикенда, заявявайки, че апаратът за вътрешна сигурност на Мадуро се ръководи от кубинци и че те „подкрепят Мадуро“.

„Знаете ли, много кубинци бяха убити вчера“, каза президентът на САЩ Доналд Тръмп пред репортери на борда на Air Force One, докато летеше в неделя вечерта от Флорида обратно към Вашингтон:

„Имаше много смъртни случаи от другата страна. Нямаше смъртни случаи от наша страна.“, изрази задоволство той.