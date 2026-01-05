Куба: При американските атаки и отвличането на Николас Мадуро са загинали 32 кубински офицери

Правителството на Куба съобщи, че 32 кубински граждани – военни и представители на Министерството на вътрешните работи – са загинали при американските атаки във Венецуела в съботната нощ, довели до ареста на президента Николас Мадуро.
Информацията бе публикувана в държавния сайт Cubadebate.
„Кубинските военни и служители загинали, докато изпълнявали мисията си да пазят венецуелските си колеги – оказали съпротива и били убити при бомбардировките или в преки сблъсъци с американските части“, се казва в съобщението.
Президентът Мигел Диас-Канел е обявил двудневен национален траур.
По-рано венецуелският министър на отбраната Владимир Падрино обвини САЩ, че са „убили“ почти целия личен състав на охраната на Мадуро, без дапосочи точен брой на жертвите.
Местни медии говорят за поне 25 убити само от президентския батальон №6, а „Ню Йорк Таймс“, цитирайки анонимни венецуелски чиновници, споменава до 80 загинали. Независимо потвърждение на тези данни няма.
В същото време Падрино потвърди, че армията признава за временен държавен глава вицепрезидентката Делси Родригес, която трябва да положи клетва пред Националното събрание. /BBC
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио, син на кубински имигранти, също посочи кубинско участие във Венецуела през уикенда, заявявайки, че апаратът за вътрешна сигурност на Мадуро се ръководи от кубинци и че те „подкрепят Мадуро“.
„Знаете ли, много кубинци бяха убити вчера“, каза президентът на САЩ Доналд Тръмп пред репортери на борда на Air Force One, докато летеше в неделя вечерта от Флорида обратно към Вашингтон:
„Имаше много смъртни случаи от другата страна. Нямаше смъртни случаи от наша страна.“, изрази задоволство той.
Испания, Бразилия, Колумбия, Мексико, Уругвай и Чили излязоха със съвместна декларация по повод военното нападение на САЩ срещу Венесуела.
Страните изразяват „дълбока загриженост“ и отхвърлят „военните действия, извършени едностранно на венесуелска територия“, които противоречат „на основните принципи на международното право“ и на Устава на ООН. Според шестте страни това е „изключително опасен прецедент за мира и регионалната сигурност и застрашава цивилното население“.
Отправя се призив „генералният секретар на Организацията на обединените нации и държавите-членки на съответните многостранни механизми да използват добрите практики, за да допринесат за деескалация на напрежението и запазване на регионалния мир“.
„Потвърждаваме определението на Латинска Америка и Карибския район като зона на мира, изградена върху взаимното уважение, мирното решение на противоречията и ненамесата, и отправяме призив за регионално единство, независимо от политическите различия, в противовес на всяко действие, което може да застраши регионалната стабилност“.
Страните изразяват загрижеността си от „какъвто и да е външен опит за правителствен контрол, администриране или присвояване на природни или стратегически ресурси, което е несъвместимо с международното право и застрашава политическата, икономическата и социалната стабилност в региона“.
Подписалите страни са представени от премиера Педро Санчес и президентите Лула да Силва (Бразилия), Густаво Петро (Колумбия), Клаудия Шейнбаум (Мексико) , Яманду Орси (Уругвай) и Габриел Борич (Чили).
В Брюксел снощи се е състоял протест срещу операцията на САЩ във Венецуела и отвеждането на Николас Мадуро и съпругата му в Ню Йорк, съобщиха местни медии, предаде БТА.
Според протестиращите президентът на САЩ Доналд Тръмп използва въпроса с борбата срещу наркотиците като претекст за заграбване на петролните залежи на Венецуела. Те са на мнение, че в случая международното право е погазено, а вялата реакция на Европа е скандална.
Протестиращите са настояли ЕС да осъди решително действията на Вашингтон, а Белгия да заеме много по-твърда позиция.
След събитията от 3 януари, снощи ЕС призова за отчитане на волята на венецуелския народ при разрешаването на настъпилата криза:
„ЕС споделя приоритета за борба с транснационалната организирана престъпност и трафика на наркотици, които представляват значителна заплаха за сигурността в световен мащаб. Същевременно ЕС подчертава, че тези предизвикателства трябва да бъдат решени чрез устойчиво сътрудничество, при пълно зачитане на международното право и принципите на териториална цялост и суверенитет“, се казва в изявлението. Единствено Унгария не е подкрепила позицията на ЕС.
Междувременно настоящата лидерка на Венецуела Делси Родригес предложи да си сътрудничи със САЩ по въпросите, свързани с „общото развитие“ – това се случи, след като в неделя Доналд Тръмпзаплаши Венецуела с нова атака, акоРодригесне промени отношенията с Вашингтон. Дотук се стига два дни след като САЩ нанесоха удари във Венецуела, отведоха лидера на страната Николас Мадуро и съпругата му, отведоха ги в Ню Йорк и им повдигнаха обвинения, включително в „наркотероризъм“.
Съветът за сигурност на ООН ще проведе спешно заседание заради американското нападение във Венецуела. Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш определи действията на САЩ като „опасен прецедент“.