Николас Мадуро пред съда в Ню Йорк: Аз съм президентът на Венецуела, отвлечен съм и съм невинен

92-годишен съдия ще решава делото на отвлечения от дома му президент заедно със съпругата му Инструкции до журналистите от ВВС да наричат отвличането на Николас Мадуро „задържане“ или „залавяне“ ( най–долу)

Аз съм президентът на Венецуела и се смятам за военнопленник. Бях отвлечен в дома си в Каракас. Аз съм почтен човек“ – това заяви Николас Мадуро пред федералния съд в Ню Йорк, чрез преводач, съобщава „Ройтерс“.

По рано той и съпругата му бяха доведени под засилена охрана. Окован с белезници и обграден от служители на американската Агенция за борба с наркотиците ДЕА венецуелски президент беше ескортиран до сградата на съда в Манхатън, Ню Йорк. Той и съпругата му Силия Флорес бяха транспортирани с хеликоптер от центъра за задържане в Бруклин до съда.

Пред съда шестдесет и три годишният Мадуро пледира „невинен“ по четири криминални обвинения, включващи наркотероризъм, заговор за внос на кокаин и притежание на картечници и разрушителни устройства.

Той заяви, че е бил отвлечен от Венецуела . Съпругата му също заяви, че е невинна. Адвокатът на Силия Мадуро съобщи, че подзащитната му е вероятно със счупено ребро.

Съдията започна изслушването в 12:02 ч. местно време във федералния съд в Манхатън, като обобщи обвиненията в обвинителния акт.

Мадуро, облечен в оранжево-бежово затворническо облекло, слушаше със слушалки чрез преводач.

На предвалителното изслушване съдия Хелърщайн помоли Мадуро да се изправи и да потвърди самоличността си. Той отговори на испански.

Съдията обясни на двойката правото им да информират венецуелското консулство за арестите си.

Хелърщайн постанови, че следващото заседание ще е на 17 март. Същинският процес срещу Мадуро се очаква да се състои не по-рано от 2027 г.

Николас Мадуро е обвинен, че е ръководил мрежа за трафик на кокаин, която си е партнирала с насилствени групировки, включително мексиканските картели „Синалоа“ и „Зетас“, колумбийската бунтовническа групировка ФАРК и венецуелската банда „Трен де Арагуа“.

Адвокатът на Николас Мадуро информира съда, че на този етап клиентът му няма да иска освобождаване под гаранция , но си запазва правото да подаде такова искане по–късно. Същото заяви и защитата на съпругата му.

Федералните прокурори в Ню Йорк повдигнаха за първи път обвинения срещу него през 2020 г. като част от дългогодишно дело за трафик на наркотици срещу настоящи и бивши венецуелски служители и колумбийски партизани. Актуализираният обвинителен акт, публикуван в събота, добавя някои нови подробности и съобвиняеми, включително съпругата на Мадуро – Силия Флорес.

Венецуелският президент отдавна отрича обвиненията, като заяви, че те са прикритие за империалистическите интереси към богатите петролни залежи на Венецуела.

Експерти по международно право поставиха под въпрос случилото се с президенат на Венецуела и законността на акцията, като осъдиха действията на Тръмп като отричане на международния ред, основан на правила.

Кой съди Николас Мадуро?

Делото срещу Мадуро е гледано от 92-годишния федерален съдия Алвин Хелърстийн, който е назначен на длъжността още през 1998 г. Той е привличан за процеси с голямо обществено и политическо значение. През последните години Хелърстийн води редица процеси, свързани с Доналд Тръмп, пише Bloomberg.

По-специално, той разглежда част от делото по иска на писателката Е. Джийн Карол, която обвини Тръмп в изнасилване. Искът беше граждански, тъй като давностните срокове по случая отдавна бяха изтекли, и се отнасяше до обвинения в клевета. Съдията не позволи на защитата на Тръмп да смени ответника по делото, което стана един от ключовите етапи на процеса, завършил с присъда срещу Тръмп и присъждане на обезщетение на ищцата.

Наскоро Хелърстийн разглежда редица искове, свързани с действията на администрацията на Тръмп в сферата на миграционната политика и националната сигурност, произнасяйки решения срещу президента на САЩ.

През 2023 г. Хелърстийн отказа на страната на Тръмп да прехвърли наказателното дело срещу него от щатския съд във федералния (делото се отнасяше до плащанията към порноактрисата Сторми Даниелс).

Съдията е председател шумни процеси след атентатите от 11 септември 2001 г., включително колективни искове на жертви и техните семейства срещу авиокомпании, банки и чуждестранни държавни структури.

Защитата

Мадуро е защитаван от един от най-известните съдебни адвокати в САЩ, съобщава NBC News.

По-рано медиите информираха, че Николас Мадуро ще бъде представляван от служебен защитник на първото съдебно заседание. Час преди началото на изслушването обаче стана известно, че президентът на Венецуела е наел адвоката от Вашингтон Бари Полак с над 30 години опит.

Сред най-шумните му дела са споразумението за признаване на вина, довело до освобождаването на основателя на WikiLeaks Джулиан Асанж, както и пълното оправдаване на бившия ръководител на Enron Corp. по дело за наказателна измама.

Съпругата на Мадуро – Силия Флорес, която също ще се изправи днес пред съда, ще бъде представлявана от адвоката от Тексас Марк Донъли.