АС – Варна потвърди общия размер от 350 000 лева на гаранциите на общинските съветници по делото „Коцев“

06.01.2026

Апелативният съд разгледа жалбите на Николай Стефанов и Йордан Кателиев срещу
определение на Окръжния съд във Варна, с което мерките им за неотклонение от домашен арест са  изменени в парична гаранция от  200 хиляди и 150 хиляди лева.

Двамата са предадени на съд по обвинение в участие в престъпен сговор за корупционни практики.  Съветниците бяха задържани през юли, а през октомври Софийският апелативен съд им определи домашен арест.

Тъй като наказателното дело от общ характер е висящо пред Окръжен съд – Варна, Апелативният съд разгледа жалбите на подсъдимите и се произнесе в закрито заседание – без непосредственото изслушване на страните, съобразно разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс, съобщават оттам.

В жалбите на защитата се твърди, че няма опасност доверителите им да  извършат престъпление, че са отпаднали основанията за домашен арест, както и че размерът на паричните гаранции е прекомерен и несъразмерен.

Апелативният съд приема, че  е налице обоснованото подозрение за съпричастност към престъплението. Не е отпаднала опасността от извършване на престъпление, още повече че Окръжният съд е защитил още един свидетел, пише в прессъобщение на съда.

При преценката на размера на наложените гаранции въззивният съд е извършил цялостна оценка на имущественото и доходното състояние на двамата подсъдими, като съобрази данните по делото и публично достъпна информация.

За Николай Стефанов  съдът констатирал значително имотно,  състояние, което не се изчерпва с декларирания трудов доход. Притежаваните от него недвижими имоти в България и чужбина показват висока имуществена обезпеченост, икономическа стабилност и възможност за инвестиционна активност извън страната.

В декларациите пред КПК са декларирани значителни парични  активи.  От тази гледна точка определената гаранция е постижима, изтъква съдът.

При Йордан Кателиеви  има устойчиво и нарастващо доходно и имуществено състояние. Той притежава имот в страната, МПС и парични средства, съдружник и
управител е в няколко търговски дружества. Имущественото му състояние не отговаря на твърденията за ограничена платежоспособност или невъзможност да бъде изпълнена гаранцията.
Анализът на притежаваните недвижими имоти, паричните активи и участията в търговски дружества води до извода, че определените парични гаранции не надхвърлят финансовите възможности на общинските съветници и не представляват фактическа пречка за изпълнение на мярката, се казва в съобщение на съда.

Размерът е адекватен и пропорционален, съответства на целите на мерките за неотклонение и не представлява непропорционална намеса в имуществената сфера на подсъдимите, заключва въззивният съд.

Определението не подлежи на обжалване.

 

