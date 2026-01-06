ООН: Отговорност за нарушени права на човека не се постига с нарушение на международното право

Организацията на обединените нации изрази дълбока загриженост относно операцията на САЩ във Венецуела, като предупреди, че тя „подкопава основен принцип на международното право“.

„Държавите не трябва да заплашват и да използват сила срещу териториалната цялост или политическата независимост на която и да е държава“, каза в Женева говорителят на офиса на ООН за правата на човека Равина Шамдасани.

Нейните коментари дойдоха, след като на 3 януари венецуелският президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха отвлечени насилствено от американски командоси по време на въздушни удари над столицата, подкрепени от военни самолети и масивно военноморско присъствие.

Шамдасани отхвърли оправданията на САЩ за рейда с „дългогодишните и ужасяващи нарушения на човешките права“ от страна на венецуелското правителство, предаде АФП.

„Отговорността за нарушенията на правата на човека не може да бъде постигната чрез едностранна военна интервенция в нарушение на международното право“, настоя тя.

Шамдасани подчерта, че в продължение на десетилетие правозащитната организация на ООН последователно е докладвала за „продължаващото влошаване на ситуацията във Венецуела“.

„Страхуваме се, че настоящата нестабилност и по-нататъшната милитаризация в страната в резултат на американската интервенция само ще влошат ситуацията“, добави тя.

Международни синдикални федерации изразиха категорично несъгласие с военните действия на администрацията на Доналд Тръмп във Венецуела.

По -рано на извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН генералният секретар на организацията Антониу Гутериш направи изявление, прочетено от дипломата Роузмари ДиКарло.

„Дълбоко съм обезпокоен от възможното задълбочаване на нестабилността в страната, от потенциалното отражение върху региона и от прецедента, който това може да създаде за начина, по който се осъществяват отношенията между държавите“, заяви Гутериш.

„Последните събития следват период на засилено напрежение, започнал в средата на август, който вече беше обсъждан на два предишни пъти в този съвет. Последователно съм подчертавал необходимостта всички страни да спазват в пълна степен международното право, включително Устава на Организацията на обединените нации, който представлява основата за поддържането на международния мир и сигурност. Оставам дълбоко обезпокоен, че нормите на международното право не са били спазени.“

Международната конфедерация на профсъюзите (ITUC) и Профсъюзната конфедерация на Америките (TUCA) публикуваха съвместно изявление, в което осъждат военната интервенция, защитават суверенитета на Венецуела и настояват за освобождаването на президента Николас Мадуро, съпругата му Силия Флорес и всички други граждани, задържани в рамките на операцията.