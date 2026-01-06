Последни новини
Home / Законът / Адв. Методи Лалов: Прокуратурата е осъдена да плати 3500 лева за незаконен арест на протест на БОЕЦ пред КПК

Адв. Методи Лалов: Прокуратурата е осъдена да плати 3500 лева за незаконен арест на протест на БОЕЦ пред КПК

De Fakto 06.01.2026 Законът, Избрано Напишете коментар 370 Прегледа

Любомир Иванов под охрана в съдебна зала.

Прокуратурата е осъдена да заплати 3500 лева и законна лихва върху тази сума за незаконното задържане под стража на Любомир Иванов през август 2025 г. на протеста на БОЕЦ пред КПК,  съобщи адв. Методи Лалов.

“ Това е поредното осъждане на държавата по ЗОДОВ за незаконни, политически по своята същност арести, които имат за цел да унижават и сплашват гражданите, коментира той във Фейсбук.
 Добави: „За съжаление няма да понесат отговорност:  прокурор Цветомир Цанков от СРП, който предложи задържане, полицай Деница Богомилова от 03-то РУ-СДВР,  съдия Адриана Атанасова от СРС, която наруши закона и взе тази незаконна мярка“.
  Лалов  коментира защо не е доволен от размера на обезщетението, което при завеждане да делото за вреди е поискано в размер на 7000 лева за 7 денонощия арест.
„По правило българските магистрати оценяват евтино лишаването от свобода, нарушените чест и достойнство, обидата, разочарованието от правосъдието, стреса. Когато обаче се касае за техните възнаграждения, тогава парите никога не са достатъчно.
Не съм удовлетворен и защото решението е толкова „семпло“ мотивирано, че не дава отговор на редица въпроси, включително поставени от прокуратурата. Това решение за мен е „отбиване на номера“. Единственото му достойнство е, че постановено в срок“, каза адовокатът.
Адв. Лалов ще  посъветва Любомир Иванов да обжалва присъденото обезщетение.

