Адв. Методи Лалов: Прокуратурата е осъдена да плати 3500 лева за незаконен арест на протест на БОЕЦ пред КПК

Прокуратурата е осъдена да заплати 3500 лева и законна лихва върху тази сума за незаконното задържане под стража на Любомир Иванов през август 2025 г. на протеста на БОЕЦ пред КПК, съобщи адв. Методи Лалов.

“ Това е поредното осъждане на държавата по ЗОДОВ за незаконни, политически по своята същност арести, които имат за цел да унижават и сплашват гражданите, коментира той във Фейсбук.

Добави: „За съжаление няма да понесат отговорност: прокурор Цветомир Цанков от СРП, който предложи задържане, полицай Деница Богомилова от 03-то РУ-СДВР, съдия Адриана Атанасова от СРС, която наруши закона и взе тази незаконна мярка“.

Лалов коментира защо не е доволен от размера на обезщетението, което при завеждане да делото за вреди е поискано в размер на 7000 лева за 7 денонощия арест.

„По правило българските магистрати оценяват евтино лишаването от свобода, нарушените чест и достойнство, обидата, разочарованието от правосъдието, стреса. Когато обаче се касае за техните възнаграждения, тогава парите никога не са достатъчно.

Не съм удовлетворен и защото решението е толкова „семпло“ мотивирано, че не дава отговор на редица въпроси, включително поставени от прокуратурата. Това решение за мен е „отбиване на номера“. Единственото му достойнство е, че постановено в срок“, каза адовокатът.

Адв. Лалов ще посъветва Любомир Иванов да обжалва присъденото обезщетение.