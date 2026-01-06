Последни новини
СГС наложи 20 000 лв. гаранция на шофьора, обвинен за смъртта на полицай в района на Северната тангента

06.01.2026

Софийски градски съд постанови парична гаранция в размер на 20 000 лева на Мирослав Василев. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест.

Мъжът е обвинен за това, че на 1 декември в района на Северната тангента блъска с колата си полицейски автомобил, след което настъпва смъртта на полицейски служител, който в този момент е извършвал служебните си задължения. Обвинението е за извършено деяние по непредпазливост. Прокуратурата посочи, че Василев се е движил със 149 км/ч.

Преди месец съдът определи гаранция от 5000 лева на  Василев, но по-горна инстанция я повиши на 50 000 лева.

По време на днешното заседание се разбра, че Василев е внесъл само 20 000 лева от паричната гаранция, поради това прокуратурата иска съдът да му наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Също така в хода на делото бе посочено, че обвиняемият към момента на инцидента не е употребил забранени вещества, както и че се е обадил на 112, за да съобщи за случая. Той е неосъждан.

Защитата на Василев посочи и представи доказателства, че внесените до момента 20 000 лева са събрани от приятели и колеги, назаем и със срокове за връщане.

Също бе отбелязано, че половингодишният доход на обвиняемия е 21 000 лева. Адвокатът добави, че досега двата съдебни състава не са установили гражданското, семейното и имуществено състояние на Василев преди да наложат мярката му за неотклонение, макар законът да го изисква.  Той посочи, че ако паричната гаранция не бъде съобразена с имотното състояние, то тя ще представлява имуществена санкция, която обвиняемият носи предварително. По делото беше установено, че Мирослав Василев не притежава имот, а единствено два автомобила.

Съдът посочи, че няма реална опасност Василев да се укрие или да извърши престъпление. Също така отбеляза, че наистина по закон следва размерът на паричната гаранция да бъде съобразен. Поради това отхвърля искането на Софийска градска прокуратура за постоянен арест на обвиняемия и намалява гаранцията му до размера, който към момента е внесен.

