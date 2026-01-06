Въпрос на САС до СЕС: Трябва ли да се изпълнява Европейска заповед за арест за престъпления, извършени на българска територия

Наказателен състав на Апелативен съд – София отправи преюдциално запитване до Съда на ЕС за правото на отказ от изпълнение на Европейска заповед за арест (ЕЗА).

Запитването е по реда на спешното производство, предвиден в чл. 107 от Процедурния правилник на Съда, тъй като е налице висящ спор за предването на български гражданин, поискан от френските съдебни власти, който в тази връзка е задържан в ареста.

Преюдициалното запитване е изготвено от наказателния съдия Атанас Атанасов, а искането е прието от СЕС и насрочено за разглеждане на 12 януари 2026 г.

Предметът на запитването е свързан пряко с приложението на Правото на ЕС, доколкото първоинстанционният съд е бил сезиран с издадена от Франция Европейска заповед за арест и сред въпросите, които трябва да бъдат решени от апелативния съдебен състав е дали са налице основания за отказ за изпълнение относно ЕЗА и процедурите за предаване между държавите членки.

Производството пред Апелативен съд – София е образувано по жалба на адв. Пепа Пеневилова, защитник на 24 -годишен българин, поискан с Европейска заповед за арест от френските власти по наказателно дело, образувано във Франция.

Въпросът, на който САС трябва да отговори, е следва ли да бъде изпълнена издадената от френските съдебни власти ЕЗА, в която е посочено, че България е една от държавите, на чиито територия е извършена престъпната дейност, за която е издадено искането.

Казусът

На 15.10.2025 г. в Софийски градски съд е било образувано Частно наказателно дело ( № 6534/25 г.) по внесена от Софийска градска прокуратура Европейска заповед за арест, издадена от съдебните власти на Френската

република за предаване на българския гражданин XM по наказателно преследване за шест престъпления, изброени в ЕЗА, за които е посочено, че е приложим френският наказателен кодекс, тъй като са извършение на територията на Франция, но и в други държави, между които и България.

На 20.10.2025 г., 13 – ти състав на Софийски градски съд е допуснал изпълнение на ЕЗА и предаване на исканото лице на френските съдебни власти. В мотивите на решението е прието, че не са налице основания за отказ за изпълнение на ЕЗА.

Със същото решение е взета мярката за неотклонение „ Задържане под стража “ на XM до фактическото му

предаване на издаващата държава.

Решението на СГС не е влязло в сила, поради обжалването му от защитата, а исканото лице се намира в ареста.

Защитата- има основания за отказ от изпълнение

Пред САС адвокатът на задържания излага доводи, че са били налице основания за постановяване на отказ за предаването, между които и обстоятелството, че твърдените деяния са извършени на територията на България, а според чл. 3, ал. 1 и чл. 4, ал. 1 от българския Наказателен кодекс, той се прилага за всички престъпления, извършени на българска територия, както и за деяния на български граждани, извършени в чужбина.

Адвокатът предлага да бъде отменено обжалваното решение и да бъде постановен отказ за изпълнение на Европейската заповед за арест.

Противоречива практика

Към преюдициалното запитване до СЕС съставът на Софийския апелативен съд коректно е приложил цял набор от съдебни решения на апелативните съдилища, които ясно очертават противоречивата съдебна практика, свързана с основанията за отказ и изпълнение ЕЗА – нещо, което е определящо за отправеното запитване. Още повече, че разнопосочната картина може да бъде източник и на корупциони практики, коментират адвокати.

В конкретния случай съдът акцентира, че висящият спор за или против предаването на българина на френските съдебни власти, е посочването в ЕЗА, че България е една от държавите, на чиито територия е извършена престъпната дейност, за която е издадена заповедта.

По този въпрос е налице противоречива съдебна практика на аплетивните съдилища, посочва съдия Атанас Атанасов – според едни съдебни актове, извършването на част или на цялата престъпна дейност на територията на България не е основание за постановяване на отказ за изпълнение на ЕЗА.

В тези съдебни решения е застъпено разбирането за необходимостта от провеждане на наказателното производство в издаващата държава.

Според други съдебни решения на апелативни съдилища, местоизвършването на престъпната дейност на територията на Република България е достатъчно основание за отказ за изпълнение на ЕЗА, с оглед подсъдността на тази дейност на органите на българското наказателно производство.

В същата насока са и съдебни актове на първоинстанционни съдилища, които не са протестирани от прокуратурата и затова са влезли в сила, посочва съдът.

„На настоящия съдебен състав не е известно след постановените откази образувани в Република България наказателни производства да са приключвали с внасяне на обвинителни актове в съда срещу лицата, спрямо които са били издавани ЕЗА„, е посочено още в мотивите на запитването.

Отбелязано е също, че противоречива съдебна практика на български апелативни съдилища, не

подлежи на уеднаквяване от Върховния касационен съд, доколкото решенията на апелативните съдилища по дела за изпълнение на ЕЗА са окончателни и не подлежат на протестиране и обжалване.

От друга страна, неподаването на протести срещу решения на първоинстанционни съдилища, не позволява провеждане на въззивен съдебен контрол върху откази да бъдат изпълнени ЕЗА на посоченото основание, изтъква още съдът

Според настоящия съдебен състав за преодоляването на така наличната противоречива съдебна практика следва да бъде поискано произнасяне по реда на преюдициалното заключение от Съда на Европейския съюз,

доколкото наличието на такава противоречива национална съдебна практика засяга пряко ефективното и правилно приложение на Правото на Европейския съюз, е друг мотив, изложен от съдия Атанас Атанасов.

В този контекст поственият преюдициален въпрос гласи:

„Съответства ли на разпоредбата на чл. 4, пар. 7, буква „а“ от Рамково решение на Съвета 2002/584/ПВР от 13 юни 2022 г., относно ЕЗА и процедурите за предаване между държавите членки, съдебната практика на изпълняваща държава, съгласно която фактът на извършване на престъпната дейност, за която е издадена ЕЗА, изцяло или частично на територията на Република България, като изпълняваща държава, е достатъчно и самостоятелно основание за постановяване на отказ за изпълнение на ЕЗА, предвид териториалната юрисдикцията на Република България да образува наказателно производство за същото престъпление?“

Налице е връзка между предмета на запитването и процесуалното положение на задържаното лице, доколкото при потвърждаване на решението на първата инстанция мярката за неотклонение „задържане под стража“ се изпълнява до фактическото предаване на исканото лице, а при отмяната на това решение от апелативния съд, следва да бъде отменена и взетата мярка за неотклонение, обръща внимание съдията.

Постановяването на Преюдициално заключение от Съда на Европейския съюз би препятствало противоречива национална съдебна практика и по разглеждане на издадени по същото наказателно производство от френските съдебни власти Европейски заповеди за арест по отношение на други лица – български граждани, наличието на каквито ЕЗА е служебно известно на настоящия съдебен състав, е посочено в запитването.

Съдебният състав счита, че постановяването на Преюдициално заключение от Съда на Европейския съюз по поставения въпрос, свързан с тълкуването на посочената във въпроса разпоредба на Правото на ЕС би

дало насоки както на настоящия съдебен състав за решаването на делото, както и би способствало за преодоляване на противоречивата национална съдебна практика.

Преюдициалното запитване е оповестено на страницата на Съда на ЕС.