За Венецуела: Свидетели сме на правото на силата, а това e риск за международния правов ред и сигурността на всяка страна

06.01.2026

Румен Радев

Възнамерявам най-скоро да връча мандата на първата по численост парламентарна група, тъй като партиите по време на консултациите ясно заявиха, че не виждат повече живот в 51-вото Народно събрание и поеха ангажимент за законодателни промени, които да повишат доверието.   Това заяви пред журналисти президентът Румен Радев след традиционния богоявленски водосвет на бойните знамена, флаговете и знамената-светини на Българската армия пред Паметника на Незнайния воин в София.

 Държавният глава посочи още, че е необходимо 100% машинно гласуване, с електронно отчитане на гласовете, но със задължително преброяване на разписките.
На въпрос дали ще връчи мандата тази седмица, Радев каза, че ще уведоми възможно най-скоро. „Призовавам за масово гласуване, за да може да се снижи до минимум корпоративния и купен вот“, заяви президентът.

Венецуела е пореден епизод от разграждането на този международен правов ред, който познаваме до момента, и се натрупаха прецеденти, които засилват риска пред всяка една страна за нейната сигурност, включително България, коментира Румен Радев.

Това означава да се грижим много повече за българската армия, за собствените отбранителни способности, а също така за силата и отбранителната тежест на съюзите, в които членуваме, каза още президентът Радев, коментира  казуса с президента на Венецуела Николас Мадуро.

Свидетели сме на правото на силата и това носи редица рискове пред международната сигурност, допълни държавният глава.

По думите му, управляващите ни положиха неистови усилия за тази една година да ограничат международните прояви и правомощия на президенската институция – от срещата на върха на НАТО, през сесията на Общото събрание на ООН и др, но сега, при такава голяма активност и желание да изразят външната политика, странно мълчат. Правителството, което по Конституция ръководи и осъществява външната политика, не смее нито да я формулира, нито да я заяви, каза още президентът Радев.

След водосвета Радев положи венец пред паметника на Незнайния воин. На церемонията присъстваха и председателят на парламента Рая Назарян, вицепрезидентът Илияна Йотова, вицепремиерът в оставка Атанас Зафиров, министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов, министърът на регионалното развитие и благоустройството в оставка Иван Иванов, председателят на парламентарната комисия по отбрана Христо Гаджев, народни представители, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, кметът на София Васил Терзиев, военни, гости.

Източник: БТА

About De Fakto

Отговорен редактор: Лилия Христовска
© 2026 Фондация "ДЕ ФАКТО".
