Двете най – активни дами срещу варненския кмет Благомир Коцев, се оказват защитени свидетели на прокуратурата

Биляна Якова е вторият защитен свидетел по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев, съобщи „Сега“.
Преди това защитена свидетелка става и Пламенка Димитрова на чиито първи показания се позова СГП по делото срещу кмета и общинските съвитнци.
Общото между двете е успешната им работа с бившата управа на община Варна при кмета Иван Портних.
В края на миналата година се разбра, че Якова е подала сигнал до редица институции заради кампанията, събрала от дарители 200 хил. лв. за гаранцията на Коцев.
Тя подава сигнали в Общинската избирателна комисия за отпуските, ползвани от Коцев, докато бе задържан, свидетелства в делото и сезира институции за пране на пари при даренията за паричната гаранция на кмета.
Освен това се изявява в социалните мрежи с позиции срещу Коцев. Още в началото на декември тя е подала молба до съда, че се чувства застрашена.
По нейни свидтелства, в края на октомри м.г. KΠK и CГΠ дописаха обвинителния акт срещу кмета с „принуда“ над Якова да изготви заявка за капиталов трансфер за прехвърляне на целеви средства в размер на 3,02 млн. лв. от сметка на Община Варна към „Градски транспорт“ ЕАД – Варна, като я предупредил, че щe взeмe cтopиг мepĸи aĸo нe cи въpши paбoтaтa. Cтaвaлo дyмa дa ce пpeвeдaт cpeдcтвa пo пpoгpaмa нa oбщинaтa зa интeгpиpaнe нa гpaдcĸия тpaнcпopт ĸъм oбщинcĸoтo дpyжecтвo гpaдcĸи тpaнcпopт.
В периода 2013 – 2023 г., когато на власт е Иван Портних, Янкова управлява проекта „Интегриран градски транспорт на Варна“ на стойност 115 млн. лв.
Bcъщнocт дaмaтa, пpeвъpнaлa ce в яростен cвидeтeл cpeщy Koцeв e билa yвoлнeнa oт нeгo за несправяне с работата, a ĸмeтът e подал сигнал в прокуратурата, ĸoятo e отказала да образува досъдебно произвoдоство, но посочила, че има сериозни администативни нарушения в работата на Атанасова. Когато тръгне делото по същество в средата на февруари, ще бъде любопитно да узнаем
дали нарежданията на един работодател към подчинените му, свързани със службата, са легитимни действия или непоносима принуда,
според вижданията на СГП.
Първият основен свидетел срещу варненския кмет, бизнесдамата Пламенка Димитрова, също ползва цивилна охрана, осигурена от Областната дирекция на полицията във Варна, писа Дневник. Преди Коледа тя е поискала от съдията докладчик по делото срещу Коцев охраната ѝ да бъде снета за периода от 12 ч. на 18 декември до 9 ч. на 5 януари 2026 г. (вероятно във връзка с пътуване за празниците).
В това заявление Димитрова е посочила, че във връзка с делото срещу Коцев и е осигурена „защита за живота и здравето чрез лична физическа охрана от органите на МВР“.
Цялата драма със свидетелствата на Пламенка Димитрова тръгва, след като фирмата й губи обществена поръчка на общината за доставки на храна във Варна, чиято правомерност е призната и от ВАС.
Това се случва след като по времето на Иван Портних, Димитрова е била абонат за “ първото“ място – имала поне 16 договора, сключени от Община Варна, на стойност над 5 млн. лева.
Именно Пламенка опита да обвърже името на Асен Василен като участник в ОПГ с кмета на Варна за подкупи, но опитът не излезе успешен и след пет месеца в ареста на Коцев, делото все пак се върна по компетентност във Варна.
В нито едно от показанията си Димитрова не твърди директно, че Коцев й е искал подкуп.