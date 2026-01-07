С ръкопляскания е посрещаното решение на АС – Пловдив, отказал да предаде на Гърция български гражданин

Share Facebook

Пловдивският апелативен съд отказа предаване на съдебните власти в Гърция на българския гражданин С.И. През 2018 г. той е бил задържан в Гърция във връзка с разследване за трафик на мигранти, но след три дни освободен.

Седем години по-късно срещу него е издадена Европейска заповед за арест (ЕЗА) и е поискано предаването му, тъй като през 2019 г. е осъден на 35 години лишаване от свобода, от които ефективно да изтърпи 25 години.

Апелативният съд прие;d, че заповедта за арест не отговаря на законовите изисквания и жалбата на обвиняемия срещу решението на Пловдивския окръжен съд, с което първоначално е допуснато предаването му, е основателна.

Съгласно българския закон е необходимо държавата, издала заповедта за арест, да опише в нея обстоятелствата, при които е извършено престъплението, включително време, място и степен на участие на исканото лице.

Апелативните съдии констатират, че това изискване не е изпълнено. Описано е, че извършител на деянията е друго лице, но никъде не се посочва ясно в какво се изразява участието на С. И.

Не са конкретизирани времето и мястото, на които се твърди, че са осъществени престъпленията.

Липсват данни изобщо дали съдебният акт, въз основа на който е наложено наказанието лишаване от свобода, е влязъл в сила.

Пловдивският апелативен съд приема, че в Европейската заповед за арест данните затова по какъв начин е осигурена защитата на българския гражданин и дали той е уведомен за датата на разглеждане на делото му в

Гърция и за постановената присъда са противоречиви и неясни. По никакъв начин не е удостоверено, че българският гражданин е имал връзка с назначения му там служебен защитник, още повече, че деянията, които се

твърди, че е извършил, са от 2018 г., а Европейската заповед за арест е издадена едва през 2025 г.

Съдът отмени и мярката за неотклонение на С. И. задържане под стражаpа заради ЕЗА dor и го освободи още в залата под бурните ръкопляскания на близките му, съобщават от съда.

Решението на Апелативния съд е окончателно.

Още за предаването на български граждани по ЕЗА четете тук. Съдия Атанас Атанасов от Софийския апелативен отправи преюдициално запитаване до Съда на ЕС за условията, при които може да се отказва изпълнение на заповедта, ако престъплението за което е издадена е извършено на територията на други държава, но една от тях е България.