Последни новини
Home / Гостува ни / Омбудсманът настоява планът за управление на ПП „Витоша“ да бъде преразгледан

Омбудсманът настоява планът за управление на ПП „Витоша“ да бъде преразгледан

De Fakto 08.01.2026 Гостува ни, Законът Напишете коментар 98 Прегледа

Defakto.bg

 

Омбудсманът Велислава Делчева сезира министъра в оставка на околната
среда и водите Манол Генов и директора на Дирекция на Природен парк
„Витоша“ Севдалина Димитрова, след като само за два дни в институцията
постъпиха над 100 сигнала от граждани и сдружения, съобщават оттам.

Повод е публикуваният на 2 декември 2025 г. проект за актуализиран
план за управление на Природен парк „Витоша“.
Според постъпилите възражения проектът допуска увеличаване на
строителни и инфраструктурни проекти върху над 90% от територията на
парка, както и неправилно зониране, което според гражданите не гарантира
необходимата защита на природните ресурси.
Като сериозен дефицит омбудсманът посочва липсата на решения за
възстановяване на лифтовете в най-натоварената северна част на Витоша,
както и отсъствието на мерки за ограничаване на застрояването по границите
на парка.
Общественият защитник определя като неприемливо и представянето на
проекта без извършване на екологична оценка, въпреки че планът изпълнява
ролята на рамка за инвестиционни намерения по смисъла на Закона за
опазване на околната среда.
„В предлагания вид проектът за актуализация на ПП „Витоша“ не
изпълнява изискванията за нормативна и експертна съобразеност и не отговаря
на легитимните очаквания на обществеността“, пише Велислава Делчева.
Тя подчертава, че общественото обсъждане е задължителен и ключов
етап при определянето на целите и мерките за опазване на защитените
територии. В тази връзка препоръчва планът да бъде преразгледан и допълнен,
включително чрез извършване на екологична оценка, и едва след това да бъде
подложен на ново обществено обсъждане.

About De Fakto

Проверете също

Председателят на КС върна заради нередности искането на АС – Варна за легитимността на Сарафов като и.ф. гл. прокурор (обновена)

Делото ще бъде образувано, ако съдът поправи в  14 -дневен срок  изложението си   Отправеното …

„Да, България“ призова прокурорската колегия да освободи Сарафов и да назначи нов и. ф. главен прокурор

Централният въпрос на 2026 г. е легитимното управление в съдебната власт и провеждане на честни …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DeFakto.bg
Отговорен редактор: Лилия Христовска
IT: Красимир Цолов
© 2026 Фондация “ДЕ ФАКТО”. Всички права запазени.
Общи условия - правила за ползване