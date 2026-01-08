„Да, България“ призова прокурорската колегия да освободи Сарафов и да назначи нов и. ф. главен прокурор

Последни новини
08.01.2026

Централният въпрос на 2026 г. е легитимното управление в съдебната власт и провеждане на честни избори, затова незабавно, на първото заседание на прокурорската колегия трябва да бъде освободен Борислав Сарафов като изпълняващ длъжността главен прокурор и да бъде определен нов.

Това каза по време на пресконференция на „Да, България“ депутатът от „Продължаваме промяната-Демократична България“ Надежда Йорданова. С прокуратура начело със Сарафов честни избори са невъзможни, каза тя.

Сарафов е най-голямата бухалка на Делян Пеевски, но не е единствената. Още в първата седмица на Народното събрание (НС) трябва да бъде освободен председателят на Антикорупционната комисия Антон Славчев, каза съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.

Той  припомни законопроектите на ПП-ДБ за промени в Изборния кодекс и предупреди, че нито с тази прокуратура, нито с този Изборен кодекс гражданите ще повярват, че може да има честни избори. Според него, ако ситуацията продължи в същия дух, хората по площадите ще бъдат още повече. 

Следващата седмица ще инициираме акт на НС, с който да задължим Висшият съдебен съвет (ВВС) да си свърши работата и да публикува резултатите от комисиите, които правеха вътрешни разследвания в съдебната власт по казусите за нотариуса и осемте джуджета, каза народният представител от „Продължаваме промяната-Демократична България“ Атанас Славов.

Той допълни, че от коалицията ще предложат и освобождаване на членове на ВСС, ако Сарафов не бъде освободен.

