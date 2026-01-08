Издирван гражданин на Русия и Израел остава под домашен арест до разглеждане на дело за екстрадицията му

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Апелативен съд – Варна постанови домашен арест с електронно наблюдение на гражданин на Русия и Израел, издирван от съдебните власти в Москва.

По случая варненският окръжен съд е взел най-тежката мярка за неотклонение спрямо Олег Ш. след получено искане за екстрадиция от Руската федерация.

50-годишният мъж е издирван по наказателно прозводство за участие в организирана престъпна група и за грабежи. Според документите по делото, той и останалите членове на сдружението проникнали незаконно на четири адреса в Санкт Петербург и чрез употреба на огнестрелно оръжие и заплахи отнели пари и вещи, се казва в съобщение на пресслужбата на съда.

Руските власти са поискали временното му задържане и са го обявили за международно издирване чрез червена бюлетина на Интерпол. Чуждият гражданин е бил задържан на Летище Варна в края на ноември миналата година.

В началото на декември Апелативният съд е определил той да бъде под домашен арест за срок до 40 дни. Междувременно е получено искане за екстрадиция и търсеното лице е било задържано за постоянно от Окръжния съд до разглеждане на производството по същество.

Защитата оспорва задържането, тъй като гражданинът на Русия и Израел страда от тежко заболяване. Освен това той има собствен имот в България, на който е изтърпял домашния арест, без да наруши мярката, да опита да се укрие или да възпрепятства съдебните органи, каза адвокатът.

Апелативният прокурор сочи, че единствената законосъобразна мярка е задържане под стража, заради опасността от укриване.

АС намира, че са налице законовите предпоставки за арест, но при Олег Ш. са констатирани множество тежки заболявания, които категорично изключват пребиваването му в затвора.

Доколкото здравословното състояние се отчита при определяне на всяка мярка за неотклонение, в случая е наложителна промяна на задържането в по-лека мярка, приема съставът на Апелативния съд.

Освен това, в периода до получаване на молбата за екстрадиция, той е изпълнявал добросъвестно домашния арест. Към момента предстои финализиране на производството по същество и няма данни, които да поставят под съмнение и бъдещето му процесуално поведение.

Доказателствата за постоянен адрес и пълноценно изпълняваното електронно наблюдение в достатъчна степен гарантират приключването на екстрадиционното производство при мярка за неотклонение „домашен арест“, обобщава втора инстанция.

АС отменя задържането, а определението му е окончателно.