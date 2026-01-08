Председателят на КС върна заради нередности искането на АС – Варна за легитимността на Сарафов като и.ф. гл. прокурор (обновена)

Делото ще бъде образувано, ако съдът поправи в 14 -дневен срок изложението си

Отправеното искане на Апелативен съд Варна до КС по въпроса легитимен ли е на поста и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов след 21 юли 2025 г., е върнато от председателя на Павлина Панова за отстраняване на пропуски в него.

По тази причина на страницата на КС няма отбелязване за образуване на делото, заявиха източници от съда.

В разпореждане до Апелативен съд – Варна (АС – Варна), Панова е дала 14-дневен срок за отстраняване на нередовности, се казва в съобщение на прессужбата на съда.

Съдебният състав сезира Конституционния съд на основание чл. 150, ал. 2 от Конституцията на Република България (КРБ) с искане:

„1. Противоречи ли чл. 173, ал. 15 ЗСВ (обн. ДВ, бр. 6 от 2025 г., в сила от 21.01.2025 г.) на Конституцията?

2. Следва ли чл. 173, ал. 15 ЗСВ да се тълкува като: а) разпоредба с действие занапред, която не засяга заварени случаи, или б) разпоредба, чиито последици обхващат и лица, определени за изпълняващи функциите на Главен Прокурор преди влизането й в сила?“

При проверката за редовността на искането председателят на съда е установява, че то не отговаря на изискванията за мотивираност по чл. 17, ал. 1 от Закона за Конституционен съд (ЗКС) и на чл. 18, ал. 1 и ал. 2, т. 4 и 5 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд (ПОДКС).

„При сезиране на Конституционния съд на основание чл. 150, ал. 2 от Конституцията за упражняване на правомощието му по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията сезиращият субект – съдебен състав, пред който е висящо конкретното дело, следва да приведе доводи за установеното от него несъответствие на приложимия за решаването на спора по делото закон, с Конституцията, а не за „възникналото съмнение“, като отправя до Конституционния съд въпрос дали законова разпоредба противоречи на Конституцията. Отделно от това искането трябва да съдържа ясно посочване на кои конституционни разпоредби противоречи законовият текст, като се изложат аргументите на сезиращия съд за това противоречие. Искането не съдържа аргументация за посочените обстоятелства, поради което не отговаря на условието на чл. 18, ал. 2, т. 5 от ПОДКС, доколкото от съдържанието му не става ясно в какво се състои то. Задължение на вносителя е да очертае предмета на искането по недвусмислен начин“, се уточнява в разпореждането.

В него е посочено още, че „при така изложените мотиви в искането във втората му част липсва яснота относно неговия предмет, доколкото не може да бъде установено по несъмнен начин задължително тълкуване на коя конституционна разпоредба се иска от Съда. Съгласно чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република България Конституционният съд дава задължителни тълкувания на Конституцията единствено по искане на субектите, посочени в чл. 150, ал. 1 от Конституцията. Съдът тълкува само конституционни разпоредби, защото като обект на задължително тълкуване е посочена само Конституцията. В искането липсва посочена отделна разпоредба или разпоредби на Конституцията, на които вносителят иска тълкуване с цел да се установи техният обхват и смисъл, а се иска отговор на конкретно поставени въпроси относно законова разпоредба“.

В случай, че бъдат изпълнени указанията, ще бъде образувано конституционно дело. Според чл. 19, ал. 2 от Правилника за организацията на дейността на Конституционния съд (ПОДКС), ако сезиращият орган или лица не отстранят в дадения им срок недостатъците на искането, председателят насрочва заседание на Конституционния съд, който решава дали искането да бъде върнато.

Вчера АС – Варна оповести, че е сезирал Конституционния съд с искане да установи противоконституционност на норма от Закона за съдебната власт или да тълкува действието й във времето спрямо лицето (Сарафов б.р.), определено за изпълняващ функциите главен прокурор, преди влизането на разпоредбата в сила, съобщиха оттам.

Става дума за чл. 173, ал. 15 от ЗСВ, който гласи: „При предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите“.

Поводът е образувано в Апелативен съд – Варна дело за възобновяване на дело по искане на и.ф. главен прокурор.

Към момента на подаване на искането – 20.08.2025г. (след 21.07.2025 г.) – той е продължавал да изпълнява функциите, макар 6-месечният срок да е изтекъл.

На 02.10.2025 г. Наказателната колегия на Върховния касационен съд прие, че правомощията на и. ф. главен прокурор се прекратяват след изтичане на 6-месечния срок от влизане в сила на разпоредбата на ЗСВ, поради което искане за възобновяване на наказателно дело, подадено от него след 21.07.2025 г., не съставлява валидно сезиране.

Мълчаливо КС вече се е „произнасял“ за легитимността на Сарафов

пише „Капитал“ – изданието напомня решение на КС по друго дело. По него становище е бил отправил Сарифов, но то е оставено „без съобразяване“ от конституционните съдии. Причината, че то е депозирано на 7 август 2025 г., т.е.“ когато, ако беше спазен Закона за съдебната власт, той вече трябваше да е освободил „и.ф.“ поста“.

Не става въпрос за „технически“ пропуск, а защото мнозинството конституционни съдии са се обединили около мнението, че през август Борислав Сарафов вече не е главен прокурор, тъй като законът е ясен – той е можел да заема поста до 21 юли.

„Няма как лице, което не изпълнява дадена функция, да дава експертно мнение в това си качество„, коментира източник от КС неофициално пред изданието.

„Становището на господин Борислав Сарафов не е изпуснато по случайност“, казва председателят на КС Павлина Панова. Допълва: „Позицията ни е съобразена с това, че документът е постъпил след изтичането на 6-месечния законов срок (в който той трябваше да освободи поста – бел. авт.), без да вземаме изрична позиция дали той е легитимен или не.„

Решението да не бъдат взети предвид аргументите на Сарафов по конкретния правен спор, изразяват достатъчно ясна позиция, коментира изданието.