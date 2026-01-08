Пореден съд отказа да възобнови дело по искане на Сарафов, защото е нелегитимен на поста на и.ф. главен прокурор

Share Facebook

В помощ на прокурорската колегия на ВСС, която бе подканена да освободи Борислав Сарафов поради изтеклия му 6 – месечен мандат на 21 юли 2025 г. и да назчначи нов и.ф. , публикуваме автентично решение на съдебен състав от АС – Варна, който днес отказа да възобнови дело заради липсата на легитимност на представящия се за и.ф. главен прокурор.

Решението е взето ден след като АС – Варна попита КС легитимен ли е и. ф. гл. прокурор Сарафов на поста?

Напомняме и на лицата от първия ред в Народното събрание, че заради противозаконнното задържане на Сарафов начело на ПРБ, страдат хора, чиито делата не могат да се преразглеждат, защото исканията за възобновяване се правят от личност, която в нарушение на. чл 173, ал 15 от Закона за съдебната власт, вече близо 6 месеца, незаконно заема поста Главен прокурор.

Знаем и кои са лицата от първия ред – на думи те разиграват сценки колко им е скъпо правосъдието, а де факто гърбом на закона и хората, кроят планове и плетат мрежи как противоправно да задържат любимците си начело на обвинителната власт. И не само.

Съвет към Съдружието: Не чакайте яростта на площада да приключи самоуправството. Подобен изход е непредсказуем !

Пълният текст на решението:

РЕШЕНИЕ № 2

гр. Варна, 08.01.2026 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АПЕЛАТИВЕН СЪД – ВАРНА, II СЪСТАВ, в публично заседание на

двадесет и трети октомври през две хиляди двадесет и пета година в следния

състав:

Председател: Румяна Панталеева

Членове: Росица Ант. Тончева

Десислава Ст. Сапунджиева

при участието на секретаря Петранка Ал. Паскалева в присъствието на прокурора С. В. К. като разгледа докладваното от Румяна Панталеева Наказателно дело за възобновяване № 20253000600307 по описа за 2025 година за да се произнесе взе предвид:

Производството пред апелативния съд е по реда на чл.420, ал.2, вр.чл.422, ал.1, т.5 от НПК, образувано е по искане на изпълняващ функциите главен прокурор, а с него се цели възобновяване на НОХД № 2216/2025 г. на Районен съд Варна и частична отмяна на постановеното по него определение за одобряване на споразумение.

В искането се изтъкват доводи за това, че наложеното по чл.343г от НК наказание лишаване от право да управлява МПС за срок от една година на В. А. е незаконосъобразно, тъй като същият не е бил правоспособен водач. В съдебно заседание представителят на въззивната прокуратура, осъденият и неговият защитник, споделят наведените правни аргументи, и предлагат искането за възобновяване на делото да бъде уважено.

Настоящият състав на Апелативен съд Варна счита, че не следва да се произнася по съществото на делото, тъй като констатира недопустимост на искането, произтичаща от липсата на процесуална легитимация по чл.420, ал.1 от НПК на лицето, инициирало производството за възобновяване.

1

Председател: _______________________

Членове:

1. _______________________

2. _______________________

С решение на ПК на ВСС от 16.06.2023 г. директорът на НСС и заместник на главния прокурор по разследването Б.С. е бил определен за изпълняващ функциите „главен прокурор на Република България“, на основание чл.175, ал.4, изр.2 от ЗСВ. С последваща правна разпоредба – чл.173, ал.15 от ЗСВ, в сила от 21.01.2025 г., се предвижда условие относно временно изпълняващия тази функция, като едно и също лице няма право да я изпълнява за срок, по-дълъг от шест месеца.

Така предвиденият срок е изтекъл на 21.07.2025 г., а предметното искане за възобновяване е с № 2021/29.08.2025 г. на ГП, подписано от и.ф. главен прокурор Б.С..

Настоящият въззивен състав споделя разбирането, че въведеният с нормата на чл.173, ал.15 от ЗСВ нов правен режим преурежда за в бъдеще заварени правоотношения, които не са приключили /несъщинска ретроактивност/, при което сега изпълняващият функциите „главен прокурор на РБ“ Б.С. не може да изпълнява тези функции след 21.07.2025 г., и в

частност не е процесуално легитимиран да изготвя искания по чл.420, ал.1 от НПК, поради което и на основание чл.424, ал.ал.1 и 4 от НПК

РЕШИ:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на изпълняващ функциите главен прокурор за възобновяване на производството по НОХД № 2216/25 г. на Районен съд Варна.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

Решението не подлежи на обжалван