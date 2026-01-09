Контекст на „независимост“ и „прокурорска колегия“ в едно изречение покрай смяната на върха в прокуратурата

Андрей Янкулов

Специализираният правен сайт Правен свят, пардон lex..bg, ни съобщава, че Асоциацията на прокурорите и Камарата на следователите призовали прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да се противопостави на всеки опит за политически натиск и да отстоява независимостта си – т.е. да не сменят Сарафов.

Смешното е, че Сарафов стана главен прокурор точно след като прокурорската колегия се поддаде на явен политически натиск, за да разкара предшественика му Гешев, когото пък бранеше преди това, както сега брани Сарафов.

Сарафов тогава се самопровъзгласи за антипод на Гешев, а в прокуратурата, като се започне от прокурорската колегия до чистачките, се преориентираха от единия към другия за една нощ, досущ както Делян Пеевски от европейски либерал стана американски консерватор.

При всяко споменаване на „независимост“ и „прокурорска колегия“ в едно изречение, трябва да се дава контекст с действията ѝ покрай смяната на върха в прокуратурата.

Припомням събитията от 2023 г., т.нар. „прегрупиране„:

На 11-ти май 2023 г. кандидатът за ротационен премиер на ГЕРБ Мария Габриел казва, че първото, което ще направи министърът на правосъдието в нейно правителство, е да внесе във ВСС искане за освобождаване на главния прокурор Иван Гешев.

На 12-ти май шестима членове на прокурорската колегия на ВСС, дотогава иначе защитавали неизменно Гешев от „политическите атаки“ на постоянно искащите оставката му, внасят в Съвета предложение за предсрочното му освобождаване.

На 22-ри май Гешев пуска запис с един от шестимата, Йордан Стоев, в който се обсъждат „гаранции“ за Гешев в случай че се оттегли сам. Освен записания разговор, Гешев показва и снимка на чат приложение, в което с Бойко Борисов си разменят „Ок“, „усмивка“ и „палче“.

Гешев и Стоев си разменят следните реплики:

Гешев: Целта е моята глава, за да има правителство. ПП…

Стоев: Не мисля така, по-скоро те им иззеха темата. За да я докарат тая тук, да напусне добре платен пост и да дойде тук за нещо, което не е сигурно…

Гешев: Целта е да се направи правителство и да продължат да крадат

Стоев: Те са приели задържането на Барселона не знам си за какво… Основният двигател е…

Гешев: Бойко?

Стоев: Банкята, да.

На 2-ри юни е обнародван механизмът за независимо разследване на главния прокурор и намаляването на мнозинството за освобождаването му от ВСС от 17 на 13 гласа, скоростно приети с гласовете и на ГЕРБ.

На 12-ти юни Гешев е предсрочно освободен от поста главен прокурор с решение на ВСС, взето с 16 гласа, заради израза „политически боклук“. Това е по второ предложение, което замества първото на шестимата, което е оттеглено.