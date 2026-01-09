ОП – Велико Търново внесе обвинителен акт срещу четирима младежи за побой на шефа на полицията в Русе

Окръжната прокуратура във Велико Търново предаде на съд четиримата младежи обвинени за нанесена през септември м.г. на телесна повреда на директора на Областната дирекция на полицията в Русе и леката телесна повреда на другия пострадал, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

От прокуратурата припомнят, че след полунощ на 4 септември, 2025 г. в Русе, пред дома на пострадалите, възникнал инцидент между тях и пътуващите в лек автомобил обвиняеми.

Обвиняемите Кирил Гочев, Жулиен Кязъмов и Виктор Иванов са предадени на съд по обвинение за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди, а непълнолетният Станислав Александров за тежка телесна повреда по хулигански подбуди на полицейски орган при изпълнение на службата му като директор на Областна дирекция на МВР в Русе.

Разследването е приключило под ръководството на Окръжна прокуратура-Велико Търново след като делото бе прехвърлено в нейна компетентност Предстои Окръжен съд-Русе да насрочи разпоредително заседание.

През септември Великотърновският апелативен съд освободи от ареста четиримата младежи, задържани за побоя над старши комисар Николай Кожухаров.

Наскоро непълнолетният Станислав Александров осъди държавата за незаконен арест.

През септeмври м.г. групата на BG Elves разпространи видео в социалните мрежи, което потвърждаваше версията, разказана при задържането му под стража от Кирил Гочев, един от четиримата младежи –арестувани за побой на шефа на местната полиция Николай Кожухаров. На видеото се виждаше, че автомобилът на младежите да се движи не особено бързо, спира веднага на пешеходната пътека. Препирнята започва след приближаване на мъж, най-вероятно съседът на пострадалия шеф на МВР-Русе Николай Кожухаров. Мъжът замахва в посока прозореца на колата и опитва да удари, след което вратата на автомобила се отваря, мъжът пада. Отвътре излизат другите момчета, настава меле. Не се вижда в цялата ситуация полицейският директор да се легитимира, както бе заявил вътрешният министър.

Инцидентът приключва бързо, идват полицейски коли и линейка, която си тръгва бързо, без да отвежда постралия началник, а момчетата са пуснати да си ходят.

Арестите на младежите за „тежкото“ престъпление започнаха едва на другия ден сутринта.

„Трябва да се знае, че всеки може да защити себе си или друг от противоправно нападение. Нападнатият не е длъжен да бяга, да търпи да го бият или да се обади в полицията. Докато има нападение, то може да бъде отблъснато със сила от нападнатия и/или всеки друг „, коментираха правозащитници в социалните мрежи. Но принципът е, че има ли нападение, защитата е позволена.