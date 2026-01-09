Пореден кмет, пострадал от акцията срещу община Гълъбово осъди ПРБ на 90 000 лв. за незаконно обвинение

Бившият кмет на с. Медникарово Кирил Кабов, един от обвиняемите на ПРБ в шумната акция срещу ръководството на община Гълъбово преди 17 години, осъди прокуратурата да му плати близо 90 000 лв. обезщетение за вредите вреди от незаконно обвинение.

Компенсацията е присъдена от Окръжен съд Стара Загора, чието решение не се церемони с безобразията ва държавното обвинение по случая.

Предисторията

През 2009 г. срещу ръководния състав на община Гълъбово бе проведена мащабна операция с обвинения за организирано участие в престъпна група на общо 10 души. Дeлoтo бe oбpaзyвaнo нa 18.03.2009 г. cpeщy цялoтo pъĸoвoдcтвo нa oбщинaтa – ĸмeтa, зaм. ĸмeтa и oщe 10 oбщинapи. На практика бе отстранено цялато лигитимно избрано ръководство – кмета на Гълъбово Hиĸoлaй Toнeв, зам. кмета Пламен Бараков, секретаря на общината Пенчо Стоянов и още 8 души.

Koгaтo през 2009 г. зaпoчнa нaĸaзaтeлнoтo пpecлeдвaнe срещу легимно избраното ръководство, община Гълъбoвo бе eдинcтвeнaтa, в ĸoятo нямaше нитo eдин общинар от мощното тогава начало на партия ГEPБ.

Cлyчaят бe yниĸaлeн c

„ocoбeнocти нa пpoвeдeнaтa нaĸaзaтeлнa peпpecия“

c любeзнoтo yчacтиe нa въpxoвeтe нa пpoĸypaтypaтa, oтбeлязa години по – късно AC – Πлoвдив пo ĸaзyca cpeщy ĸмeтa Hиĸoлaй Toнeв. Независимо, че делото бе от компетентността на Окръжна прокуратура Стара Загора, от виcoĸитe eтaжи нa пpoĸypaтypaтaто то бе възложено на Окръжна прокуратура – Пловдив.

След 10-годишен провал на сагата, ВКС потвърди над 220 хил. обезщетение за кмета на Гълъбoвo.„Oбвиняeмият Toнeв e имaл вcичĸи ocнoвaния дa cмятa, чe зaпoчнaлoтo cpeщy нeгo пpoизвoдcтвo нe пpecлeдвa зaĸoнoвa цeл и близo ceдeм гoдини дa ce cтpaxyвaл, чe щe бъдe ocъдeн, бeз дa e винoвeн, ĸoнcтaтиpaха въpxoвнитe cъдии cъдии, ĸoитo не допуснаха каcaциoннo paзглeждaнe нa жaлбa нa ΠPБ.

По същото дело Aпeлaтивeн cъд – Πлoвдив yвeличи oбeзщeтeниeтo зa нeимyщecтвeни вpeди нa зaм. ĸмeтa нa oбщинa Гълъбoвo Πлaмeн Бapaĸoв зa нeocнoвaтeлнo нaĸaзaтeлнo пpecлeдвaнe, пpoдължилo 12 гoдини и мy пpиcъди oбщo 140 00 лeвa. „Дeлoтo e пpexвъpлянo мeждy Cпeцaлизиpaнaтa пpoĸypaтa и Oĸpъжнa пpoĸypaтypa – Πлoвдив, ищeцът e пpивличaн в ĸaчecтвoтo нa oбвиняeм зa eдни и cъщи пpecтъплeния няĸoлĸo пъти, a внacянитe oбвинитeлни aĸтoвe ca c eднo и cъщo cъдъpжaниe“, описа cъдът cлyчaя нa зaм. ĸмeтa Πлaмeн Бapaĸoв.

Униĸaлнитe мaнeвpи нa oбвинeниeтo в тoзи пpoцec нaнeсоха тежки вpeди нa пoдcъдимитe,

зa ĸoитo ce paзплaщaт дaнъĸoплaтцитe, a нe пpoĸypopитe

Сред обвиняемите бе и тогавашният кмет на с. Медникаровокойто бе заплашен от лишаване от свобода до 5 г. по обвинение в умишелно документно престъпление.

След близо 12 години разследване, делото срещу него е прекратено на 4 август 2021 г. поради бездействиеото на прокуратурата да внесе обвинителен акт в съда.

Близо 12 години по – късно настъпва и времето за разплащане.

Репарацията

Кирил Кабов, бе избиран четири пъти за кмет и повече от 10 години управляваше селото. След повдигнатото му обвинение хората спрели да го избират заради съмнения, че може да е престъпник.

Когато на 4 август 2021 г. наказателното производство е прекратено, Кабов завежда иск срещу прокуратурата за причинените му вреди. Претендира неимуществени вреди в размер на 100 000 лв. и имуществени вреди за 11 400 лв. заедно със законните лихви.

Прокуратурата протестира срещу предявените искове и настоява за тяхното отхвърляне.

ОС – Стара Загора приема исковете за основателни, тъй като ПРБ не е доказала по „никакъв несъмнен и безспорен начин“ виновно поведение от страна на обвиняемия ищец, нито, че претендираните вреди не са причинно- следствена връзка с незаконосъобразното обвинение и внесените няколко обвинителни актове„.

Съдът подчертава, че воденото срещу Кабов дело е във връзка с длъжността на Кабов в качеството му на кмет на с.Медникарово, което се е отразило сериозно върху личността и кариерата ищеца, сочат съдиите.

Имуществените вреди

Най-напред съдът установява, че бившият кмет е участвал в многобройни следствени действия през годините. За да се явява, след призоваване, той е пътувал с личня си автомобил, тъй като селото било значително отдалечено от града, в който се провеждали разпитите му. От съдебно – счетоводна експертиза се разбира, че това се е случвало пет пъти във фазата на досъдебното производство до Пловдив и обратно, 33 пъти до София и обратно, и 4 пъти до Стара Загола и обратно – общо 42 пъти.

От заключението на две експертизи става ясно, че общата сума за преки и непреки разходи е в размер общо 3 474, 39 лв., а по втората такава- 3 919, 64 лв.

Финално е уважен иска за имуществени вреди в размер общо 7 519, 64 лв. Върху главницата съдът присъжда и законната лихва от датата на увреждането – от 4 август 2021 г, когато е прекратено наказателното производство.

Неимуществените вреди

За първи път ищецът е бил разпитан като свидетел по делото от 2009 г. до 2021 г., когато то е прекратено, са изминали близо 12 г., един „твърде неразумен срок“ установява съдът като изброява критериите за прекомерност според НПК и на ЕКПЧ. Заключава, че : „Обективно отговорност за прекалената продължителност на наказателното преследване носят единствено и само разследващите органи и като цяло от ответната ПРБ, тъй като по нейна вина внесените обвинителни актове са довели до оправдателна присъда, а в останалите случаи до констатирани от съдилищата допуснати сериозни процесуални нарушени, и е налице задържане на делото в прокуратурата за неоправдано дълъг период, както и мудност в действията на прокуратурата„. От свидетелските показания се разбира, че продължителното наказателно дело се е отразило тежко на емоционалното и психическо състояние на Кирли Кабов, на контактите и отношенията му с хората, както и въздействието върху малолетното му дете и неговите преживявания. Ищецът е бил на възраст 45 г., предстояло му и бъдещо развитие в професионален и личен план, отбелязва съдът . Бившият кмет преживял и продължава трудно да преживява случилото, свидетелстстват негови съседи и приятели. Преследвал го споменът, че когато му е определена парична гаранция от 500 лева, значителна сума според размера на минимиланта заплата тогава, са му били необходими средства за скъпо лечение на заболялата му съпруга. Нямал пари да купи дори новогодишен подарък на детето, и се наложило да иска заем, за да плати гаранцията. Тежки загуби За да е пълна драмата, след като започва наказателното производство срещу Кабов, съпругата му умира. В кратък период от време губи и брат си, и родителите си. Съдът обръща специално внимание, че след загубата на близките си Кабов е бил принуден сам да поеме грижите за малолетното си дете, което трагедията в семейството заварва на 10 години. В селото нямало дейсващо училище и детето трябвало да пътува –всяка сутрин в 7.00 ч. и да се прибира в 17.15 ч. обратно след края на учебните занятия. Това налагало бащата да го бъде съпровожда сутрин и посрещаа всяка вечер в учебните дни през седмицата. Когато се явявал по досъдебното производство и в тогавашния спецнаказателен съд в София, той е ангажирал други хора, които да се грижат за малолетното му дете. От 2010 г. до 2021 г. момчето растяло във време, в което неговия баща е бил обвиняем и подсъдим, отбелязва съдът.

Според заключението на СМЕ в резултат и в пряка причинно- следствена връзка воденото наказателно производство е довело до увреждане на здравословното състояние на ищеца. В резултат на негативните преживявания са установени заболявания хипертония и неинсулинов диабет, предсърдно мъждене, които се явяват в резултат на емоционален и психически стрес заради които ту отслабвал, ту рязко напълнявал. За емоционалния стрес допринесли и публикации в пресата, в които изрично е посочвано името му като обвиняем.

Безспорно причинените вреди са в причинно- следствена връзка с воденото наказателно производство срещу обвиняемия- ищец, заключават окръжните съдии след анализ на доказателствата по делото.

За отговорността на прокуратурата

За воденето незаконосъобразно наказателно досъдебно производство, извън всякакви разумни срокове е отговорна напълно и изцяло ПРБ, представлявана от Главният прокурор, който я ръководи и осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори, посочва в решението си ОС – Стара Загора. Прекратяването на делото по чл. 369 ал.4 от НПК е едно от основанията за отговорност на държавата, а в случая на прокуратурата, отбелязва съдът. Налице е многобройна и непротиворечива съдебна практика по аналогични казуси, „че в случай на бездействие на прокуратурата за отстраняване на допуснати процесуални нарушения и невнасяне на наказателно дело в съда в определения срок, довели до прекратяване на наказателното производство от съда на основание чл.369, ал.4 от НПК, следва да бъдат подведени под хипотезата на недоказаност на обвинението и недоказаност на участие на обвиняемия в престъплението, което съответства на основанието за търсене на съответната отговорност за вреди по чл.2, ал.1, т.3 от ЗОДОВ“.

Прокуратураята трябва да бъде осъдена тъй като не е изпълнила законовите си задължения и е станал причина по отношение на ищеца да бъде повдигнато обвинение в извършване на умишлено

престъпление от общ характер, което е било изцяло и окончателно прекратено. За претендираните вреди е отговорна ПРБ – София, която трябва да носи отговорността за изплащането на претендираните неимуществени и съответно имуществени вреди, заедно със със законните последици от това, конкретизират съдиите.

Безспорно по принцип няма паричен еквивалент, който да може да възмезди напълно преживяното от ищеца, като мисълта и болките от случилото се и последиците от него ще съпътстват целия му живот, а за

подобно психическо изживяване, каквото и да е присъденото обезщетение би било недостатъчно“, изтъкват те.

Финално съдът присъжда обезщетение от 50 000 лева за неимущестевни вреди, а като компенсация за дългия период на разследването и 31 000 лева законна лихва от датата на прекратяване на делото.

Общо прокуратурата дължи близо 90 000 лв. за незаконното обвинение на бившия кмет – общо 81 000 лева за моралните вреди и 7 519, 64 за имуществените разходи, които е бил принуден да направи.

Решението на ОС – Стара Загора може да бъде обжалвано пред АС – Пловдив.