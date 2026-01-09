Прокурори и следователи защитиха шефа си Сарафов, който в нарушение на закона заема поста на и.ф. гл. прокурор

От Асоциацията на прокурорите и Камарата на следователите съзраха опит за политически натиск и пряка намеса в работата на съдебната власт в заканата на депутати от „Демократична България“ – ако Прокурорската колегия не назначи незабавно нов изпълняващ функциите главен прокурор на мястото на Борислав Сарафов, да инициират освобождаването на избрани от парламента членове на Висшия съдебен съвет.

В обща позиция двете съсловни организации възразяват срещу използането на кадрови въпроси в съдебната система като предизборни лозунги и призоват партиите да спазват Конституцията и принципа на разделение на властите, като се въздържат от действия, които застрашават функционирането на съдебната система и подкопават общественото доверие в правосъдието.

„Политическите призиви за отстраняване или назначаване на конкретни лица на ръководни позиции в съдебната власт създават риск от блокиране на наказателни производства, като в същото време обслужват единствено тясно партийни интереси и краткотрайна политическа видимост“, пишат от Асоциацията на прокурорите и Камарата на следователите и на свой ред призовават Прокурорската колегия да се противопостави на всеки опит за политически натиск и да отстоява независимостта си.

И двете синдикални организации в професионално отношение са на подчинение на главния прокурор.

Те не взимат отношение по въпроса, станал причина за призива на „ДА, България“ към прокурорската колегия да освободи Сарафов и назначи нов временен и.ф. главен прокурор.

Тя е изтеклият 6 – месечен срок за заемане на поста, който изтече на 21 юли м.г. и масовите откази на съдилищата да приемат исканията му за възобновяване на дела именно поради изтеклия законов мандат.

Би трябвало двете организации да покажат тревога заради осъдените лица, чиито дела не могат да бъдат преразглеждани заради нелегитимното заемане на поста от шефа им – по политически причини. Спазването на правилата е задължение на всички, особено на онези, на които това е работата.