Божидар Божанов: Да застанеш на амбразурата зад началника си при безогледни нарушения на закона, е арогантност без граници

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов коментира вчерашната подкрепа на Асоциацията на прокурорите и Камарата на следователите за Борислава Сарафов, последвала призива на партията към прокурорската колегия на ВСС да назначи нов законен и легитимен прокурор на място на шефа им, чиито 6-месечен мандат изтече преди близо 6 месеца.

Пълният текст на коментара:

Казионните организации на прокурорите и на следователите излезли с позиция срещу нашата декларация за върховенство на закона, с която не разрешават на никой да казва на прокурорската колегия да спазва закона.

Аз разбирам заставането на амбразурата за началника Сарафов, но тази арогантност минава всякакви граници.

Те казват, че кризата в съдебната власт била заради отказа на парламента да избере нов Висш съдебен съвет. Това е твърде повърхностно. Защото невъзможността за избор на нов ВСС е следствие от използването на прокуратурата за политически цели; от заораването на прокуратурата в калния политически терен. Последните два пъти, когато беше направена заявка от наша страна за смяна на ВСС, това не се случи, поради нежеланието на политическия господар на прокуратурата (Пеевски) да загуби контрол.

Не може да твърдиш, че отговорността за блокажа и състоянието на нелегитимност на много от органите в съдебната власт е само на политическата класа,

Не може да твърдиш, че си институционално независим, когато вдигаш телефона на Пеевски и Борисов и удряш едни и слагаш чадъри върху други по политически разпореждания.

Не може да искаш „институционален диалог“, когато при всеки опит за реформа демонстрираш вица за реформата на гробищата и отговаряш с наказателна репресия спрямо тези, които искат да те реформират.

Не може да се жалваш от политическо говорене, когато анонимни политически атаки излизат изпод клавиатурите на анонимни пиари в някой кабинет в прокуратурата (помним как още при Гешев се самосезираха по собствени писания, пуснати в жълти медии).

Не може да твърдиш, че няма връзка между прокуратурата и изборния процес, когато не преследваш изборни престъпления (намериха ли Краси от Гърмен?), но атакуваш директно Конституционния съд, когато предстои да установи сериозни изборни нарушения.

Не може да говориш за доверие в правосъдието, когато прикриваш и замиташ най-големите скандали като „Осемте джуджета“ и „Нотариуса“, от които става ясно, че прокуратурата действа като организирана престъпна група, която покрай изпълняването на мръсни политически поръчки, покрадва и злато и пари от българския бизнес.

Не може да имаш претенция да говориш от името на всички прокурори, когато оставяш честните и съвестни прокурори да бъдат мачкани и премахвани от дела с висок обществен интерес (като напр. кражбите на пари в чували по Хемусгейт).

Не може да говориш за достижения на съвременното демократично общество, когато отказваш демократична отчетност и отказваш отговори, криейки се зад клишета, маскиращи политически и криминални зависимости.

Да, ще оказваме натиск за реформа в прокуратурата,

Да, ще оказваме натиск да бъдат оповестени всички документи за „Осемте джуджета“ и „Нотариуса“.

Да, ще оказваме натиск за спазване на закона. И този натиск няма да спре.