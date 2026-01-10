Съдът в Истанбул оправда единодушно 11 турски адвокати, обвинени в подстрекателство към тероризъм

Процесът започна заради критика на адвокатите към прокуратурата за бавно разследване на дело за убийството на турски журналисти в Сирия

Безпрецедентият съдебен процес срещу председателя и членовете на ръководството на Истанбулска адвокатска колегия, приключи с опрадателна присъда. Решението на съда, произнесено вчера, 9 януари и е взето единодушно от турските съдии.

11- те адвокатите бяха обвинени в подстрекателство към тероризъм за предполагаема подкрепа на работническа партия на Кюрдистан (ПКК).

Конкретният повод за обвинението бе критика през декември 2024 г. на адвокатите към прокуратурата в прессъобщение за бавно разследване на смъртта на двама турски журналисти, убити в в Сирия.

В отговор турските власти започнаха наказателно разследване срещу председателя на адвокатската колегия прф. Ибрахим Йозден Кабоглу и цялато ръководството, обвинявайки ги в „пропаганда на терористична организация“ и „разпространение на подвеждаща информация“.

Според обвинението убитите журналистите са били вероятни членове на работническа партия на Кюрдистан (ПКК).