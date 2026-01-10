Съдът в Истанбул оправда единодушно 11 турски адвокати, обвинени в подстрекателство към тероризъм

Процесът започна заради критика на адвокатите към прокуратурата за бавно разследване на дело за убийството на турски журналисти в Сирия
Безпрецедентият съдебен процес срещу председателя и членовете на ръководството на Истанбулска адвокатска колегия, приключи с опрадателна присъда. Решението на съда, произнесено вчера, 9 януари и е взето единодушно от турските съдии.
11- те адвокатите бяха обвинени в подстрекателство към тероризъм за предполагаема подкрепа на работническа партия на Кюрдистан (ПКК).
Конкретният повод за обвинението бе критика през декември 2024 г. на адвокатите към прокуратурата в прессъобщение за бавно разследване на смъртта на двама турски журналисти, убити в в Сирия.
В отговор турските власти започнаха наказателно разследване срещу председателя на адвокатската колегия прф. Ибрахим Йозден Кабоглу и цялато ръководството, обвинявайки ги в „пропаганда на терористична организация“ и „разпространение на подвеждаща информация“.
Според обвинението убитите журналистите са били вероятни членове на работническа партия на Кюрдистан (ПКК).
Съдът единодушно приема, че инкриминираното изявление не представлява нито пропаганда на терористична организация, нито престъпление „дезинформация“.
Евентуалните присъди по обвинeнието, можеха да стигнат до 10 години лишаване от свобода.
Мотивите на решението още не са изготвени.
Независимо, че прокуратурата може да обжалва оправдателната присъда, решението се разглежда като ключов прецедент и силен сигнал, че адвокатската професия не може да бъде криминализирана заради упражняването на своите основни функции.
Силна международна подкрепа
На заседанието в Истанбул присъстваха председатели и представители на адвокатски колегии и асоциации от цяла Европа, както и делегации на международни правозащитни организации, включително Адвокати без граници, които наблюдаваха процеса на място.
България е представена от адв. Соня Димитрова от Софийска адвокатска колегия и адв. Надежда Зарева-Ванчева от Адвокатска колегия – Хасково, които участваха като международни наблюдатели в знак на професионална солидарност.
Подкрепа изрази и Висш адвокатски съвет, а Истанбулската адвокатска колегия официално благодари на българската адвокатура за активната ѝ позиция.
На процеса присъстваха близо 100 европейски адвокати като наблюдатели на уникалното дело, над 300 местни адвокати и 40 въоръжени полицаи в съдебната зала.
На 28 май, вторият ден от процеса, след 5-месечно задържане под стража бе освободен адвокат Фират Еподемир, член на ИАС, а решението на съда – посрещнато с аплодисменти от адвокатската общност.
Адв. Еподемир бе задържан, защото на снимка в пресата се виждало, че носи шал с цветовете на Партията на труда.
Широката подкрепа бе определена като решаваща за публичността и справедливия ход на делото.
Тогава, българската адвокатура бе представлявана от председателя на ВАдС д-р Ивайло Дерменджиев, който коментира:
„Впечатлен съм от международната подкрепа за адвокати в този процес. Това остана високо оценено от турските колеги, които във финалната си пледоария отбелязаха това. Убеден съм, че тази международна подкрепа доведе до освобождаването от ареста на колегата„, заяви пред Де факто адв. Ивайло Дерменджиев.
Оправдателната присъда предизвиква силен обществен отзвук и е посрещната като исторически момент за Турция и за международната правна общност, сочат наблюдатели.
За обществото тя ще остане една от най-значимите победи за независимата адвокатура в съвременната история на Турция, с отражение далеч отвъд националните граници. Турското общество, следяло делото с изключително внимание, приема решението на съда, като победа за върховенството на правото, коментират адвокати, присъствали на процеса.