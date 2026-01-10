САК по сигнал срещу наказателен съдия: Недопустимо е публични позиции на магистрати да са в разрез с благоприличието и презумпцията за невиновност

Оставяме настрана обстоятелство, че на четиримата пробите за алкохол и наркотици не показаха не показаха употребата им, но на полицейския началник и на съседа му, те не бяха направени, въпреки, че са се връщали от заведение, в което се пие.

„Въпросът излишно се политизира. Който трябва, е чел доказателствата и е взел съответното решение. Аз се радвам на резултата – и четиримата вътре – сипах си едно малко по този повод, да се почерпя и си казах, че ако сега отида в Русе, спокойно ще мога да се разхождам по улиците по всяко време на денонощието. Аз не се притеснявам от пияни полицаи. Досега пиян полицай не ми е налитал и затова не се връзвам на нелепите оправдания на четиримата хубавци. Това, от което се страхувам е, докато се возя в трамвая, през прозореца да не влети автомобил, управляван от някой безумен младеж, като тези четиримата“ .

По повод задържането на младежите, които по – късно бяха освободени под домашен арест, съдия Стоицев, обяви във Фейсбук, че се „радва на резултата и ще си сипе едно по тази случай“:

„Наказателният съдия Петър Стоицев от Софийския градски съд, нарушава правото на гражданите на обективен процес, демонстрира, че няма задръжки да показва неадекватната си позиция публично и да заяви, че без да е запознат с доказателствата и фактите се черпи, защото някой е в ареста“ – коментира във Фейсбук адв. Методи Лалов, защитник на непълнолетия обвиняем, който междувременно осъди държавата за незаконен арест по делото.

По този повод през ноември Лалов, сезира Комисиите по професионална етика към САС и СК на ВСС, за недопустимо поведение на съдията.

Тъй като Съдийската колегия още не е реагирала, Лалов попита: Колко време е необходимо на тези високоплатени публични служители да разгледат и решат един толкова прост от фактическа и правна страна случай? Или положението е: „Гарван гарвану око не вади“?, попита Лалов.

САС: Квалификациите за неосъдени лица, е нарушение на презумпцията за невиновност

По сигнала за поведението на съдия Петър Стоицев обаче реагира Софийски адвокатски съвет.

В позиция столичните адвокати отбелязват, че „етиката, личностното чувство за мяра и достойнство стоят в основата на публичния образ на магистрата“.

Посочват, че „негативна нагласа и квалификации за лица, които не са осъдени с влязла в сила присъда, в абсолютен разрез с презумпцията за невиновност“.

И още от позицията: В Кодекса за етично поведение на българските съдии е посочено, че изискванията за вежливост и толерантност се основават на присъщите за магистрата морал и възпитание.

Ето защо както при изпълнение на служебните си задължения, така и извън службата, магистратът трябва да не допуска действия и постъпки, които са в разрез с утвърдените в обществото разбирания за благоприличие, а с личното си поведение и чувство за отговорност в служебната и извънслужебната си дейност магистратът трябва да дава пример за висок морал и почтеност, като се въздържа от всякакви действия, които биха могли да компрометират честта му в професията и обществото.