Криза: От 6 месеца държавата няма главен прокурор, а ПРБ се управлява от Сарафов, загубил качеството да е нейн шеф

Борислав Сарафов загуби качеството си на изпълняващ главен прокурор по силата на закона още на 21 юли 2025 г. – това заяви пред БНР Андрей Янкулов от Антикорупционния фонд (АКФ).

„От юли миналата година държавата няма главен прокурор или изпълняващ функциите главен прокурор. По силата на Закона за съдебната власт се въведе законово ограничение от 6 месеца за временно изпълняващи функциите на главен прокурор и те изтекоха“, каза адвокатът в ефира на националното радио.

Или, cлeд дaтaтa 21.07.2025 г., зaнaпpeд той нe мoжe дa изпълнявa тeзи фyнĸции.

Това, което наблюдаваме, е абсолютен абсурд, отбеляза Янкулов.

Според него КС трябва да се произнесе по законовата разпоредба за въпросните 6 месеца и дали противоречи или непротиворечи на Конституцията:

„Противоконституционно е да имаме временен мандат, който може да продължи и 10 години, при положение, че мандатът на главния прокурор е 7 години. Въпросът е дали конкретната разпоредба трябва да се приложи спрямо Сарафов или не трябва да се приложи„, посочи Янкулов.

„Различни състави на съдилища в страната различно се отнасят към искания на Сарафов за възобновяване на наказателни дела, което е най-често упражняваното правомощие на главния прокурор по закон. Едни ги приемат, други – не. Най-важното е, че няма кой да реши тази ситуация. Едни казват, че той не може да е и.ф. главен прокурор, други – обратно.

Изходът е изключително прост – тези, които са определили Сарафов за и.ф. главен прокурор, да решат да прекратят това състояние на нещата и изберат следващ и.ф. за 6 месеца, заяви той и добави:

„Проблемът е, че тези решения, които изглеждат отвън прости и лесни, се оказват много трудни за вземане, защото явно властта в правосъдието не се упражнява по нормалния законов ред,

а се упражнява от скрити центрове на власт.

Явно това е пречката, защото никакво логично обяснение няма защо Сарафов е толкова важен за тази прокуратура, че трябва да изправя държавата пред състоянието, в което е в момента, та не може някой друг за 6 месеца да поеме временното управление на институцията.

Понеже няма логичен отговор, ние трябва да търсим отговора на този въпрос в начина на упражняване на властта в правосъдието, която не се случва в кабинетите и залите, в които трябва да се случва – пред очите на обществото в публичните заседания на Висшия съдебен съвет“.