Крум Зарков: Не може да се каже, че механизмът за разследване на главния прокурор проработи

Първият ад хок прокурор не зададе стандарт за независимо разследване на главния прокурор, вторият също си мълчи. Новите правила за служебното правителство създават риск от институционален блокаж

Конституцията вече предвижда, че докато не бъде назначено служебно правителство, президентът не може да насрочи дата за избори. Това създава опасност да се окажем с правителство в оставка, нефункциониращ парламент и без възможност за изход от кризата“, каза Крум Зарков студиото на „120 минути“.

Румен Радев може да покани всички на разговор, може да покани само този, когото е избрал, а може и просто да връчи мандата за служебен кабинет на някой от списъка, независимо дали иска, изреди юристът. Той заяви, че според сегашното решение в конституция, проблемът не е в липсата на личности, а в липсата на фигури с реална и равна политическа отдалеченост.

„Повечето от тези хора са част от институции, излъчени от Народното събрание. Това ги поставя в положение постоянно да се обясняват дали са близки до една или друга политическа сила, което на практика обезсмисля идеята за служебно правителство като гарант за честни избори“, посочи Зарков.

По думите му по – големият риск е създаването на предпоставки за институционален блокаж. Служебното правителство се назначава именно при парламентарна криза, за да преведе страната към избори. Новата уредба обаче допуска ситуация, при която такова правителство да не може да бъде съставено.

„Конституцията вече предвижда, че докато не бъде назначено служебно правителство, президентът не може да насрочи дата за избори. Това създава опасност да се окажем с правителство в оставка, нефункциониращ парламент и без възможност за изход от кризата“, предупреди Зарков.

За ад хок прокурора по разследването на главния прокурор

Като служебен министър на правосъдие Крум Зарков и екипът му положиха огромни уисилия за въвеждането на независимо разследване на главния прокурор. Запитан какво мисли за фигурата на ад хок прокурора в лицето на Даниела Талева и нейната аработа, той каза, че не може да даде мнение, „защото тя въобще е отчела дейността си“.

Единственият обективен факт от нейната дейност бе едно решение на съда, с което й бе върнат отказ да образува досъдебно производство, защото не е свършена по него както трябва. (по сигнал срещу и.ф. Сарафов б.р.).

„Очакваше се първия разследващ главиня прокурор да зададе стандарт за разследването, каза Зароков, но от думите му се разбра, че това не се е случило.

“ Сега вече има нов съдия избран за ад хок прокур ( Андрей Урумов б.р.), който продължава по същия начин – няма нито едно публично изявление защо този съдия е решил да бъде част от механизма за разследване на гл. прокуророр и да информира какви сигнали има при него, какво и ще работи по тях“.

Оставам с впечатление, че тези, които получават правомощие да разследват главния прокурор, се притесняват да правят това, каза бившият н министър и отбеляза, че какъв е един закон зависи и от това в ръцете на кого ще попадне за прилагане.

Всичко това се трупа на авторитета на съдебната система, заяви Крум Зарков.

За Сарафов

Като добавите към това и абсолютно безпрецедентната сигуация, в която се озовахаве – да имаме и.ф. главен прокурор, който просто по закон няма право да е такъв, не можем да кажем, че този механизъм проработи, обобщи Зарков.

За Андрей Гюров

По отношение на възможността подуправителят на БНБ Андрей Гюров да бъде избран за служебен премиер Зарков подчерта, че към момента той формално отговаря на изискванията на „домовата книга“, тъй като е отстранен от функциите си, но не е освободен от длъжност.

Според Зарков позицията на Европейската централна банка, която изрази съмнения относно действията на Комисията за противодействие на корупцията по случая „Гюров“, подсилва съмненията, че отстраняването на Гюров е било целенасочено.

Такова решение обаче би носило сериозен юридически и политически риск, включително възможност указът на президента да бъде оспорен пред Конституционния съд“, каза той.

За „домовата книга“

Относно възможността Конституционният съд отново да бъде сезиран за спорните текстове с т.нар. домова книга, Зарков е скептичен. По думите му съдът вече два пъти не е успял да излезе с решение, а съдиите вече са изразили позициите си по същество.

Два пъти КС беше сезиран за конституционните помени и в два различни състава той не можа да реши въпроса. Това не е най-славния момент в историята му, коментира Зарков.

Съдът би могъл да бъде сезиран отново и няма срок за произнасянето – сам си определя сроковете. Въпросът, е, че всички конституционни съдии в момента вече са се произнесли по този казус, няма конюнктура, която ни кара да мислим, че всеки един от тях ще погледне по друг начин на вече поставян въпрос. Или поне не преди да минем за трети път по тези нови текстове. Така Зарков обясни защо не вижда вероятност КС да излезе със становище, преди президентът да насрочи дата на новите избори.

Хората искат нов политически играч – разочаровени от старите

По повод спекулациите дали президентът Румен Радев ще създаде политически проект Зарков заяви, че не разполага с такава информация.

40% от хората искат нов играч, защото са абсолютно разочаровани от старите, допълни Зарков. Невъзможността на политическите партии да си свършат работата илюстрира и с това, че не могат да сменят ВСС с изтеклия мандат.

Очевидно има необходимост от новост в политическата ни система, защото тя не функционира. Не само нов играч, въпреки че няма лошо, но ново поведение и при старите, каза той.

За БСП

Относно ситуацията в БСП Зарков заяви, че предстоящият конгрес е въпрос на оцеляване за партията и за организираното ляво движение в България. „Не става дума просто за смяна на председател. Става дума за възстановяване на представителната функция на БСП, което е въпрос от национално значение“, подчерта той.

В БСП е ясно какво трябва да се направи, защото лавината върви надолу. Тя направи ход, свика конгрес – показа някакво осъзнаване, адекватно действие. Аз съм делегат и ще отида на конгреса. Вече не става дума за един или друг председател, а за оцеляване на лявото в България, което е въпрос от национално значение, коментира Зарков.

А на въпроса дали ще се кандидатира за лидер на БСП, отговори: Аз имам амбиции, но те са свързани не с личната ми позиция в партията, а с позицията на партията ми в обществото. И ако мога да допринеса, бих.