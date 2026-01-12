Почина уважаваният адвокат Михаил Бояджиев, човек с висок морал и пример за почтеност

На 11.01. 2026 г. внезапно почина адвокат Михаил Иванов Бояджиев, съобщи за трагичната загуба адвокатско дружество Доковска, Атанасов и съдружници.

Михаил Бояджиев беше уважаван адвокат, съдружник в Адвокатско дружество Доковска, Атанасов и съдружници от неговото създаване.

Той посвети годините си на служба на правосъдието, демонстрирайки изключителен професионализъм, отдаденост и дълбока човечност.

Професионалният му път беше белязан от стремеж за справедливост и защита правата на гражданите.

Той беше пример за почтеност и висок морал.

Сбогом Мишо, с много болка се сбогуват колегите му.

Професионална биография

Адв. Бояджиев е завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Адвокат в Софийската адвокатска колегия от 1995 г. Практикува в областта на приватизацията и търговското право, енергетиката, енергийната ефективност, преките чуждестранни и местни инвестиции, ценните книжа, малките и средни предприятия, влогово-кредитнитe кооперации, юридическитe лица с нестопанска цел, консултиране при подготовката и управление на проекти финансирани от USAID и Европейския съюз и реализиране на политики в обществена полза.

Завършени обучения и получени сертификат по трансфер на технологии, Rice University, Хюстън, САЩ, сертификат по нормотворчество в подкрепа на неправителствените организации, Международен правен институт, Вашингтон, САЩ, сертификат по „Управление на проекти”, USAID, Вашингтон, САЩ, Диплома по „Съдебна и правна система на Европейския съюз, Университет Нанси, Франция.

Член на Съвета на Учредителите и Управителния съвет на Фондация „Помощ за Благотворителността в България”.

Автор на публикации за правното положение на нестопанските организации.

Още за публичните участия на адв. Бояджиев

Активен член на Асоциацията на индустриалния капитал в България/АИКБ/;

Член на Съвета по въпросите на медиацията по висящи съдебни дела при ВСС;

Член на редица работни групи, свързани с изработване на законодателството в областта на: съдебната медиация; лобистката дейност; защита на лицата, подаващи сигнали;

Член на Работна група „Въвеждане на задължителна съдебна медиация“ от Националния план за възстановяване и устойчивост;

Участвал в анализ и разработване на концептуална рамка за изменения на антикорупционното законодателство, 2022 г.;

Участвал в разработването на концепция за изменение на ЗЮЛНЦ, 2015 г.

Председател на Управителния съвет на Фондация „Бикоуз в помощ на благотворителността“;

Председател на УС на Сдружение“ Академично дружество за международно развитие“;

Председател на УС на Фондация „Глобални библиотеки – България“;

Председател на настоятелството на Народно читалище „Иван Николаевич Денкоглу – 1867“;

Председател на УС на Сдружение „Съюз на българските фондации и сдружения“;

Учредител на Фондация „Институт за правна информация“;

Старши правен съветник в Института в Базел;

Дългогодишен експерт в USAID.

Поклонението ще бъде в петък, 16 януари, в църквата Света София