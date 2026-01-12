Последни новини
Почина уважаваният адвокат Михаил Бояджиев, човек с висок морал и пример за почтеност

De Fakto 12.01.2026 Без категория, Избрано Напишете коментар 284 Прегледа

Defakto.bg

На 11.01. 2026 г. внезапно  почина адвокат Михаил Иванов Бояджиев,  съобщи за трагичната загуба адвокатско дружество Доковска, Атанасов и съдружници.

Михаил Бояджиев беше уважаван адвокат, съдружник в Адвокатско дружество Доковска, Атанасов и съдружници от неговото създаване.

Той посвети годините си на служба на правосъдието, демонстрирайки изключителен професионализъм, отдаденост и дълбока човечност.

Професионалният му път беше белязан от стремеж за справедливост и защита правата на гражданите.

Той беше пример за почтеност и висок морал.

Сбогом Мишо, с много болка се сбогуват колегите му.

Професионална биография

Адв. Бояджиев е завършил Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Адвокат в Софийската адвокатска колегия от 1995 г. Практикува в областта на приватизацията и търговското право, енергетиката, енергийната ефективност, преките чуждестранни и местни инвестиции, ценните книжа, малките и средни предприятия, влогово-кредитнитe кооперации, юридическитe лица с нестопанска цел, консултиране при подготовката и управление на проекти финансирани от USAID и Европейския съюз и реализиране на политики в обществена полза.

Завършени обучения и получени сертификат по трансфер на технологии, Rice University, Хюстън, САЩ, сертификат по нормотворчество в подкрепа на неправителствените организации, Международен правен институт, Вашингтон, САЩ, сертификат по „Управление на проекти”, USAID, Вашингтон, САЩ, Диплома по „Съдебна и правна система на Европейския съюз, Университет Нанси, Франция.

Член на Съвета на Учредителите и Управителния съвет на Фондация „Помощ за Благотворителността в България”.

Автор на публикации за правното положение на нестопанските организации.

Още за публичните участия на адв. Бояджиев

Активен член на Асоциацията на индустриалния капитал в България/АИКБ/;

Член на Съвета по въпросите на медиацията по висящи съдебни дела при ВСС;

Член на редица работни групи, свързани с изработване на законодателството в областта на: съдебната медиация; лобистката дейност; защита на лицата, подаващи сигнали;

Член на Работна група „Въвеждане на задължителна съдебна медиация“ от Националния план за възстановяване и устойчивост;

Участвал в анализ и разработване на концептуална рамка за изменения на антикорупционното законодателство, 2022 г.;

Участвал в разработването на концепция за изменение на ЗЮЛНЦ, 2015 г.

Председател на Управителния съвет на Фондация „Бикоуз в помощ на благотворителността“;

Председател на УС на Сдружение“ Академично дружество за международно развитие“;

Председател на УС на Фондация „Глобални библиотеки – България“;

Председател на настоятелството на Народно читалище „Иван Николаевич Денкоглу – 1867“;

Председател на УС на Сдружение „Съюз на българските фондации и сдружения“;

Учредител на Фондация „Институт за правна информация“;

Старши правен съветник в Института в Базел;

Дългогодишен експерт в USAID.

Поклонението ще бъде в петък, 16 януари, в църквата Света София 

About De Fakto

