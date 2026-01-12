Приемната на БХК за правна помощ на бежанци и мигранти преустанови дейността си на 1 януари 2026 г.

От 1 януари БХК преустанови правната си помощ на бежанци и мигранти, съобщиха правозащитниците. Това става точно 30 години след откриването й през 1996 г..

Eдна от причините е глобалната криза във финансирането на международните хуманитарни агенции и техните операции, в това число и дейностите на Върховния комисариат за бежанците на ООН, който от създаването на Бежанската програма на БХК през 1994г. е неин партньор и с чиято финансова подкрепа се осъществяваше работата на правната приемна за бежанци и принудително разселени лица.

Приемната осигуряваше правни консултации, обжалване и представителство пред административните органи и съда на чужденци, търсещи и получили международна или временна закрила чрез ежедневен прием в офисите в София (от 1996 г.), Свиленград (от 2014 г. до 2018 г.) и Харманли (от 2018 г.), както и регулярно във всички центрове на Държавната агенция за бежанците в София – кв. «Овча купел» (от 1998 г.), Баня (от 2002 г.), София – кв. «Враждебна» и «Военна Рампа», както и Пъстрогор и Харманли (от 2013 г.)

През изминалите три десетилетия правна помощ е предоставена на общо 209 703 бежанци, търсещи закрила и принудително разселени лица и бе осъществено процесуално представителство по 3 326 съдебни дела.

Тези резултати бяха постигнати благодарение на целия екип на Програмата за правна защита на бежанци и мигранти и всички негови членове през изминалите години – адвокати, правни консултанти, профайлъри, преводачи, технически сътрудници и административен персонал, заедно с асоциираните адвокати от национална правна мрежа към програмата. Те не биха били възможни без техния професионализъм, ангажираност, всеотдайност и чисто човешка съпричастност към каузата на бежанците и принудително разселените лица. Именно благодарение на тях БХК успя да отговори адекватно на нуждите на хората, които разчитаха на подкрепата и помощта на организацията, както и постъпателно да утвърждава чрез застъпническата си дейност принципите на хуманност, солидарност, закрила на уязвимите и защита на основните права.

Със същата отговорност и последователност БХК ще продължи да търси устойчиви решения за възстановяването и развиването на тази дейност и занапред. Дотогава БХК ще положи усилия да дава съвет и подкрепа по отделни подбрани случаи на нарушения на правото на убежище и основните права, се казва в съобщение на организацията.