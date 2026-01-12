Прокурори и следователи се оплакват в Брюксел от натиск върху началника им и ВСС заради изтеклия му мандат

Асоциацията на прокурорите и Камарата на следователите се оплакаха и в Брюксел от недопустими политически атаки от страна на парламентарно представена партия срещу Висшия съдебен съвет и прокуратурата.

В края на миналата седмица в обща декларация изпратена до медиите, двете съсловни организации възразиха срещу настояването на депутати от „Да, България“ Прокурорската колегия незабавно да избере нов изпълняващ функциите главен прокурор на мястото на Борислав Сарафов.

От Камарата на следователите и Асоциацията на прокурорите видяха „недопустима намеса в независимата съдебна власт“ в призива на народни представители от „ПП – ДБ „, които Прокурорската колетя да осводи Сарафов и да назначи нов законен прокурор. Инак ще инициират процедура за отзоваване на избрани от парламента членове на Висшия съдебен съвет.

След 21 юли 2025 година Сарафов заема поста на и.ф главен прокурор, въпреки изтеклия 6-месечен срок по закон. Съдилищата масово отказват да приемат исканията му за възобновяване на дела с мотива, че е загубил легитимност след изтеклия временен мандат. По този въпрос организациине на прокурорите и следователите не вземат отношение, въпреки вредите, които началникът и им нанася на осъдени лица, чиито присъди не могат да се преразгледат заради неговата нелигитимност.

Възможно е някои от тях да осъдят държавата, а данъкоплатците да плащат обезщетения заради поведението на и.ф. гл. прокурор Сарафов.

Оплакването на АПБ е отправено до председателите на Европейската комисия и на Европейския парламент, еврокомисарят по демокрация, правосъдие, върховенство на закона, както и Комисията на Европейския парламент по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, за да я вземат предвид при изготвянето на предстоящия Доклад за върховенство на закона в България.