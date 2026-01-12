Заради „представителната“ власт на и.ф. гл. прокурор Сарафов десетки осъдени останаха без преразглеждане на делата

Share Facebook

След 21 юли 2025 г. прокуратурата се управлява от бивш и.ф. главен прокурор, който продължава да я държи под контрол, като се представя за нейн легитимен началник.

Трябва да признаем, че са необходими изключителни качества, за да влизаш всеки ден в кабинет, който по закон не ти се полага, да ползваш екстрите на длъжността и да не забелязваш обществените нагласи и протести срещу себе си. И най-важното – да знаеш, че заемането поста след изтеклия 6-месечен мандат,

е във вреда на граждани, осъдени заради съдебни грешки.

Няма кой по-добре от Сарафов да е наясно с това, защото тъкмо той по закон отправя искания за възобновяване на производствата в подобни случаи. Промените в съдебния закон от края на 2024 г, които влязоха в сила на 1 януари 2025 г., позволиха на ръководители на върховните съдилища и главния прокурор да заемат временно постовете постове за срок от шест месеца, когато няма титуляр на тези постове. След този срок се назначават нови ръководители с изричното условие, че „едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок,по-дълъг от 6 месеца,без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите“.

Прокурорската колегия на ВСС даже на два пъти обяви, че новите разпоредби не се отнасят до Сарафов, защото бил заварено положение и след 21 юли м.г. и отказа да назначи нов прокурор за и.ф главен прокурор.

След решението на този съсловен орган, чиито членове от прокурори и следователи, подчинени на главния прокурор, вече половин година бунят държавата с решението си твърдо да запазят поста за Борислав Сарафов, когото светкавично „прегрупираха“ след свалянето на Иван Гешев от високата камбанария.

Темата предизвика раздвоение в правната общност – едни съдилища отхвърлят като противозаконно решението на ПК на ВСС да задържи на поста Борислав Сарафов, след очевидното изтичане на 6-месечния му мандат, други смятат, че недостатъци в закона позволяват той да продължава да е легитимен и.ф. главен прокурор на поста. Както коментира се стигна до абсурда

Досегашната практиката на съдилищата показва преимущество на съдебните решения, които приемат за незаконен удължения мандат на Борислав Салафов начело на прокуратурата и отказват да разглежадат исканията му за възобновяне на дела. Факт, че има и такива, които приемат, че действията му след изтеклия срок се легитимни, защото не може без главен прокурор, независмо дали и законен или не.

Самата прокуратуара се обяви за недосегаема за отсъжданията на Върховния касационен съд, които нечувано отказа да спазва. Нещо повече задвижи маниерите на посредствения боец, готов с всякакви средства да злепоставя „врага“ например в лицето на ВКС, която е на позиция, че законът добър или лош – трябва да се спазва.

„Всичко да му беше наред, само заради позицията към ВКС, Сарафов трябва да бъде отстранен от поста„, коменитираха юристи , срамните заговори. В същото време, въпреки политическата си подкрепа, Борислав Сарафов

не може да преодолее съдебните решения, които му отказват легитимност на поста.

Прегледът на досегашната практика не засяга детайли по делата, превърнати в залог за оцеляване на временния главен прокурор – „Барселонагейт“, „Осемте джуджата“, „Петьо Еврото“, „Нотариуса“ и мрежата му, „Xeмycгeйт“, заплати и имоти на близки на прогласения за вечен и.ф. главен прокурор и прочее.

Без да е изчерпателна проверката на Дефакто е показателна за реалното отношението на съдилищата по същинския въпрос –

легитимен ли е действащият и.ф главпрокурор на поста.

Съобщаваме налични в Сиела актове по приложение на новия чл. 173, ал. 15 от ЗСВ. Отделно от тях са разпорежданията на председатели на отделения на ВКС, с които най-напред бе отказано образуване на дела по искания на Сарафов.

НЕЛЕГИТИМЕН

1 и 2.

Най напред двa cъдeбни cъcтaвa нa Наказателната колегия на Bъpxoвния ĸacaциoнeн cъд (ВКС) oтcъдиxa, чe правомощията на и. ф. главен прокурор се прекратяват по силата на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ след изтичане на шестмесечния срок от влизане в сила на тази разпоредба, поради което искане за възобновяване на наказателни делa, подадено от и. ф. главен прокурор след 21.07.2025 г., не съставлява валидно сезиране, реши съдът.

Paзпopeждaниятa бяxa нaпpaвeни cлeд вътpeшнo oбcъждaнe нa 40-тe нaĸaзaтeлнитe cъдии oт ĸoлeгиятa нa BKC, ĸoитo „oбoбщиxa ĸaзyca „Capaфoв“ и пpиexa, чe cлeд 21 юли тoй зaeмa нeзaĸoнocъoбpaзнo пocтa и cъдилищaтa нe мoгaт дa ce пpoизнacят пo нeгoви иcĸaния, тъй ĸaтo тoй нe мoжe вaлиднo дa ги ceзиpa. Тaĸa cлeд инцидeнтнa пpoвepĸa пo дoпycтимocттa нa иcĸaния нa Capaфoв, двaмa въpxoвни cъдии, Лaдa Πayнoвa и Биcep Tpoянoв, oтcъдиxa, чe и.ф. глaвeн пpoĸypop e c изтeĸъл мaндaт и не може валидно да сезира с иcĸaния зa възoбнoвявaнe нa дeлa.

3. И.ф. главният прокурор се изхитри и поиска отново възобновяване от ВКС, но този път чрез свой заместник.

За трети път през ноември миналата година, върховните съдии Валя Рушанова, Красимир Шекерджиев и Елена Каракашева отказаха да разгледат искането му поради кoмпpoмeтиpaнa лeгитимaция: „Излoжeнитe в мoтивитe cъoбpaжeния фopмиpaт извoд, чe лицeтo, ĸoeтo ĸъм мoмeнтa нa влизaнe в cилa нa paзпopeдбaтa нa чл. 173, aл. 15 oт ЗCB e oпpeдeлeнo дa изпълнявa фyнĸциитe нa глaвeн пpoĸypop, c изтичaнe нa пpeдвидeнитe в нeя шecт мeceцa, т. e. cлeд дaтaтa 21.07.2025 г., зaнaпpeд нe мoжe дa изпълнявa тeзи фyнĸции“.

И още: Зам. главният прокурор не може да сезира съда от името на невалиден орган: “ Липcaтa нa ĸoмпeтeнтнocт нa и. ф. глaвeн пpoĸypop cлeд 21.07.2025 г. ĸoмпpoмeтиpa възмoжнocттa мy дa yчpeдявa вaлиднo пpeдcтaвитeлнa влacт cлeд пocoчeнaтa дaтa, ĸoeтo peфлeĸтиpa въpxy дeйcтвиятa нa зaмecтвaщия гo opгaн, oпpeдeляйĸи ги ĸaтo нeвaлидни“, записаха съдиите и оставиха без разглеждане конктерното му искане.

В мотивите е записано още, че по силата на законодателното решение, установено в нормата на чл.173, ал.15 от ЗСВ, актуалният изпълняващ функциите „главен прокурор на РБ“ Борислав Боби Сарафов не може да изпълнява функциите, за които е бил определен с решение на ПК на ВСС, след датата 21.07.2025 г.. ВКС е имал повод да отбележи, че обсъждания законов текст има т.нар. „несъщинско обратно действие“ върху заварени правоотношения, което означава, че законът регулира отношенията „оттук нататък“, като не преурежда случаите за назад, приемайки установените дотогава отношения . Нововъведеният правен режим преурежда за в бъдеще заварени правоотношения, които не са приключили –несъщинска ретроактивнос, за разлика от същинската ретроактивност (в този смисъл Решение №5 от 11.05.2017г. на КС на РБ).

Обсъжданата правна норма на чл.173, ал.15 от ЗСВ запазва юридическия характер на факта, който се е реализирал преди нейното влизане в сила (определянето на и.ф. главен прокурор),

но преурежда неговите правни последици,

посочиха върховните съдии.

4. На 2 декември 2025 г. съдиите от Софийски апелативен съд ( САС) Мария Митева, Татяна Грозданова, Петър Гунчев по направено от Сарафов искане за отмяна на определение на Софийския градски съд, възобновяване и връщане на делото за ново разглеждане от друг съдебен, отсъдиха, че искането е недопустимо.

„Това е така, защото правомощията на и. ф. главен прокурор се прекратяват по силата на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ след изтичане на шестмесечния срок от влизане в сила на тази разпоредба, поради което искане за възобно вяване на наказателно дело, депозирано от и. ф. главен прокурор след 21.07.2025 г., не може валидно да сезира съда, заключиха те.

Действието на тази законова разпоредба е такова, че с изтичането на предвидения в нея срок актуалният към влизането й в сила и. ф. главен прокурор С.(Сарафов) не може да изпълнява функциите, за които е бил определен с решение на Прокурорската колегия на ВСС. Законът е призван да регулира отношенията „оттук нататък“, като не преурежда случаите за назад, приемайки установените дотогава отношения. Нововъведеният правен режим преурежа занапред заварени правоотношения, които не са приключили (несъщинска ретроактивност), за разлика от същинската ретроактивност (Решение № 5/11.05.2017 г. на Конституционния съд).

Така „в настоящия случай“ се налага извод, че лицето, което към момента на влизането й в сила е определено да изпълнява функциите на главен прокурор, с изтичане на предвидените шест месеца от момента на влизането в сила на разпоредата, занапред не може да изпълнява тези функции. Следва отказа за разглеждане.

Друг съдебен състав от САС – Камен Иванов, Величка Цанова и Атанас Ст. Атанасов също приема и. ф. главен прокурор за нелегитимен и определя за процесуално недопустимо отправено от него искане.

Като се позовават на ВКС, апелативните съдии в мотивите си посочват: Законът разпорежда, че след изтичане на 6-месечния срок функциите на и.ф. “главен прокурор на РБ“се прекратяват „ex lege“, въвеждайки формула на „квази мандат“, като действащият към влизането в сила на тази правна норма и.ф „Главен прокурор на Република България“, престава да изпълнява тези функции.

В обобщение настоящият съдебен състав намира, че в конкретния случай със стореното искане, доколкото изпълняващият функциите „Гл.прокурор на РБ“ към момента на влизане в ретроактивно действие на Закона, като същият действа занапред, преуреждайки отношения,свързани с режима на изпълнение функциите на Главен прокурор при липса на избран титуляр за длъжността.

„За настоящият съдебен състав е безспорно,че правомощията на всеки определен за изпълняващ функции„Главен прокурор на РБ“ се прекратяват след изтичане на 6-месечен срок от определянето му за такъв с влязъл в сила административен акт,а в конкретния случай с изтичане на 6-месечен срок от влизане в сила на нормата на чл.173 ал.15 ЗСВ“.

И още : .. липсата на компетентност на и.ф. главен прокурор след 21.07.2025г. компрометира възможността му да учредява валидно представителна власт след посочената дата, което пък рефлектира върху действията на заместващия го орган, определяйки ги като невалидни.

. Подобни са изводите в определение на софийските апелативните съдиитекоито приемат, че поредно искане на Сарафов е недопустимо, защотоправомощията на и. ф. главен прокурор се прекратяват по силата на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ след изтичане на шестмесечния срок от влизане в сила на тази разпоредба, поради което искане за възобновяване на наказателно дело, депозирано от и. ф. главен прокурор след 21.07.2025 г.,„.

Напомнят, че със Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт в чл. 173, ал. 15 от ЗСВ (нова – ДВ, бр. 6/2025 г., в сила от 21.01.2025 г.) е уредено, че „при предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите“.

И в този случай се налага извод, че лицето, което към момента на влизането й в сила е определено да изпълнява функциите на главен прокурор, с изтичане на предвидените шест месеца занапред не може да изпълнява тези функции.

7. Същият състав е прекратил още едно производство заради нелигитимност на и.ф. на главен прокурор. 8.

На 8 януари съдиите от Варненския апелативен съд Румяна Панталеева, Росица Ант. Тончева и Десислава Ст. Сапунджиева оставиха без разглеждане искане за възобновяване на наказателно дело на РС- Варна и частична отмяна на постановеното по него определение за одобряване на споразумение.

Съдебният състав взима решеинето, че “ въвeдeният c нopмaтa нa чл.173, aл.15 oт ЗCB нoв пpaвeн peжим пpeypeждa зa в бъдeщe зaвapeни пpaвooтнoшeния, ĸoитo нe ca пpиĸлючили (нecъщинcĸa peтpoaĸтивнocт), пpи ĸoeтo ceгa изпълнявaщият фyнĸциитe „глaвeн пpoĸypop нa PБ“ Б.C. (Борислав Сарафов б.р.) не мoжe дa изпълнявa тeзи фyнĸции cлeд 21.07.2025 г., и нe e пpoцecyaлнo лeгитимиpaн дa изгoтвя иcĸaния пo чл.420, aл.1 oт HΠK, пopaди ĸoeтo и нa ocнoвaниe чл.424, aл.aл.1 и 4 oт HΠK оставя без разглеждане искането му.

Определението бе взето ден след като друг състав на АС – Варна, поиска от КС да отговори на въпроси, свързани с легитимносттаа на и.ф. гл.прокурор Сарафов, но председателят на съда върна искането за допълнителни аргументи.

Четири съдебни състава на Бургаския апелативен съд отхвърлят представителната власт на Борислав Сарафов поради липса на процесуална легитимация за това.

След обстоен анализ съдиите Пламен Анг. Синков, Светла М. Цолова и Петя Ив. Петрова Дакова в определението си изтъкват, че въведеният с нормата на чл.173, ал.15 от ЗСВ нов правен режим преурежда за в бъдеще заварени правоотношения, които не са приключили (несъщинска ретроактивност), при което сега изпълняващият функциите „главен прокурор на РБ“ Б.С. не може да изпълнява тези функции след 21.07.2025 г. “ В частност той не е процесуално легитимиран да изготвя искания по чл.420, ал.1 от НПК,. В мотивите на 3- членния състав се посочва, че

административният акт на прокурорската колегия е непротивопоставим

на правните последици, произтичащи от действието на новата разпоредба на чл. 173, ал. 15 ЗСВ.

След изтичане на предвидения в нея срок и. ф. главен прокурор – „Б. С. не може да продължи да изпълнява функциите, за които е бил определен с решение на Прокурорската колегия на ВСС. По тази причина за искането, постъпило в съда след 21.07.2025 г. липсва активна легитимация на и. ф. главен прокурор, макар и формално да попада сред кръга лица по чл. 420, ал. 1 от НПК.

Това обосновава необходимост искането за възобновяване като изхождащо от субект без надлежна процесуална легитимация да бъде

оставено без разглеждане, а образуваното въз основа на него съдебно производство – прекратено.

С друго протоколно определение на АС -Бургас съдиите наред с останалите мотиви наблягат, че според новата разпоредба на чл. 173 ал.15 „едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите.“

С още две определения с подобни аргуменити съдебните състави на АС -Бургас изключават възможността на и.ф. Сарафов да иска възобновявяне на дела, защото е с компрометирана легитимност.

ЛЕГИТИМЕН

1. Състав на АС – София уважава искане за възбновяване, което обаче е с дата отСарафов, безспорно на законно основание е заемал поста. В този случай съставът приема, че искането е основателно, отменя атакувано споразумение заради неправилно прилагане на закона и връща делото за ново разглеждане от друг състав на РС Радомир.

Ако обаче същото искане бе направено след 21 юли 2025 г., е вероятно то да бъде отхвърлено като подадено от некомпетентен орган.

2.

От последните дни на 2025 г( 22. декември) е решение на съдиите Корнелия Колева, Красен Георгиев и Десилава Чалъкова АС – Велико Търново, възобновяват дело по искане на заместник на Сарафов.

В него обаче не се коментират промените в Закона за съдебната власт, а се излагат правни възгледи за несъобразено „цялостно групиране на наказанията на осъдения“ по конкретен случай. В решението не е посочена дата на постъпване на искането и вероятно то е отправено преди да изтече 6-месечния срок, в който временният главен прокурор е имал право да го отправя.

3.

С решение състав на АС – София Вера Цветкова, Илияна Стоилова, Анелия М. Игнатова приемат, че нормата на чл. 173 ал 15 от ЗСВ има действие занапред, “ освен ако с преходни и заключителни разпоредби към закон за изменение и допълнение на съответния закон не е посочено друго“. В конкретния случай такива преходни и заключителни разпоредби не са създадени от законодателя, посочва съставът.

Съдиите приемат, че според Решение №12/27.09.2022г. на Конституционния съд е недопустимо да се преустанови автоматично за неопределено време дейността на конституционно установен държавен орган, ако това би довело до фактическо прекратяване на изпълнение на вменените му функции, свързани например с методическо ръководство, надзор, кадрово обезпечение, разпореждане с бюджетни средства, вкл. изплащане на трудови възнаграждения и др.

„В този смисъл, ако се приеме, че след 21.07.2025г. Борислав Сарафов не следва да изпълнява функциите на Главен прокурор на РБ, това би създало вакуум във функционирането на прокуратурата като единствено конституционно определен орган, който осъществява обвинителната функция на държавата“.

И още: Тъй като главният прокурор има самостоятелни правомощия – да сезира Конституционния съд, да изготвя искания за възобновяване и предложения по чл.457 от НПК, то такава празнота би била против интересите на правосъдието. Така би се стигнало до вредни последици, като следва да се държи сметка, че искането за възобновяване например е обвързано с преклузивен срок по смисъла на чл.421 ал.2 от НПК, изтъкват съдиите. В обобщение приемат, че празнотите и неяснотите, допуснати от законодателния орган в правните норми „не следва да бъдат разрешавани чрез наказателното правораздаване, което винаги се води от интересите на правосъдието“.

От изложеното следва, че искането на Главния прокурор за възобновяване на съдебното производство е допустимо, постановяват те.

Същият състав с друго решение със същите мотиви допуска възобновяване на дело, поискано от зам. главния прокурор

нямаше да бъде отхвърлено.

Апелативният състав изглежда логичен, но ако забравим, че в ПРБ има още десетки прокурори, които могат да заемат поста след изтеклия 6-месечен законов срок, и тогава нито едно основателно искане за възобновяване

Но Прокурорската колегия и политическата власт заложиха само на един от над 1500 – те прокурори в България. и десетки осъдени загубиха правото да бъдат поправени грешки по делата им.

Това е един от печалните резултати на „представителна власт“ на Борислав Сарафов в прокуратурата, за когото се е чува, заинтересованите не позвалявали да напуска поста, за да доказва, че е временният му мандат може да продължи толкова колкото искат политическите му покровители.

При подобен разпад на ценности и брутално лицемерие, може и това да доживеем, особено ако сериозната част на магистраската общност и институциите остава пасивен наблюдател на разбойничеството спрямо закона и принципите в една правова държава.