Бивш член на ВСС и предсeдател на съд, осъди ПРБ и АС- Пловдив на обезщетение от 280 000 лв. за незаконен арест

Апелативния съд в Пловдив и прокуратурата са осъдени да платят солидарно обезщетение от 280 000 лева на адвоката и бивш член на Висшия съдебен съвет (ВСС) Иван Димов за незаконно задържане по издадена Европейска заповед за арест (ЕЗА) в Австрия.
Това е решил Софийският градски съд (СГС), пред който Димов е предявил иск за 300 000 лева срещу прокуратурата и апелативния съд в Пловдив по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) за това, че са му причинили вреди с изпълнението на издадената от Австрия ЕЗА, след което той е бил оправдан по повдигнатото му обвинение, съобщава „Лекс“.
Димов беше задържан в началото на февруари 2023 г.с мотива, че в Австрия срещу него е започнало разследване за пране на 170 000 евро.
Първоначално окръжният съд в Пловдив остави Димов в ареста, но след това апелативните съдии замениха мярката му с домашен арест. След това отново окръжният съд отказа да предаде Димов на властите в Австрия заради неяснота в ЕЗА относно мястото на извършване на престъплението, тъй като обвинението беше за онлайн банкиране, което може да бъде извършено отвсякъде, което пък в много случаи е основание на съдилищата да отказват да изпълнят ЕЗА.
На 21 март 2023 г. обаче АС – Пловдив предаде Димов на австрийските власти, той беше задържан още в съдебната зала и седмица по-късно е конвоиран в Австрия.
В европейската заповед за арест се твърдеше, че прането на пари е осъществено чрез преводи от австрийска банка към адвокатската сметка на Димов, а той после нареждал парите по указания на свой клиент. Той обясни тогава, че парите постъпвали в адвокатската му сметка от негови клиенти и той ги превеждал в други банки по сключени от тях договори, а в конкретния случай имало и декларация от клиента на Димов, че парите не са с престъпен произход.
В случая апелативният съд в Пловдив реши, че след като в България няма образувано дело срещу Димов, приоритет има производството в Австрия и затова той беше екстрадиран.
От решението по заведеното от него дело срещу съда и прокуратурата става ясно, че в Австрия е останал зад решетките до 10 май 2023 г., след което е бил под домашен арест до 27 юни, когато е бил напълно оправдан, а присъдата не е била протестирана.
В решението си съдия Богдана Желявска се позовава на няколко решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), в които се посочва, че лишаването от свобода е допустимо само при определени обстоятелства. Според съдия Желявска в казуса с Димов българският съд не може да приема задържането като задължителна последица от ЕЗА, без да извърши собствена оценка на необходимостта от тази мярка.
Според съда бързото оправдаване на Димов в Австрия също подсказва, че задържането му в България е било автоматично и необосновано, в нарушение на конвенцията за правата на човека.
Така съдия Желявска заключва, че искът на Димов трябва да бъде уважен солидарно и срещу апелативния съд, и срещу прокуратурата. Като се позовава на описаните от свидетелите и от Димов страдания, които е изтърпял и публичността на производството, съдът приема, че справедливото обезщетение е 280 000 лева, както и още 1600 лева за платените от него адвокатски разноски.
Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд.