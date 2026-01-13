Последни новини
Адв. Александър Кашъмов: Със „затварянето“ на имотния регистър започват измамите, корупцията и непрозрачните сделки

13.01.2026 Законът

Правилният подход, който редица правителства и НС престанаха да прилагат за достъпа до имотния регистър, е да се идентифицира на първо място какъв проблем решаваме, коментира адвокат Александър Кашъмов, изпълнителен директор на „Програма достъп до информация“ (ПДИ) пред БНР.

Има ли идентифициран бум на имотните измами, такива факти от вносителя не се публикуват. Не са публикувани  и т. нар. сравнително правно проучване, което твърдят, че обосновава „затварянето“ на нотариалните актове. Трябва да се намери най-правилния подход. 

В една страна, в която имотни измами над 3 десетилетия са ужилили много хора, трябва да се използват правилата в полза най-голяма прозрачност. В скандинавските държави има широк достъп до всякакви документи, дори до данъците, които се плащат и дължат. А ние при по-висока степен на престъпност вървим в обратната посока“, обясни Александър Кашъмов.

Достъпът е дезифектант срещу корупцията и буди недоумения ограничаването на правата на гражданите, ход на правителството и то в последните дни от неговия живот, посочи юристът.

„Шансът някой умел мошеник да успее да пробута схема не е малък и трябва да се работи екипно – нотариус, адвокат, клиент. Да не говорим за проблеми пред разследващата журналистика, добави той.

Според него затварянето на имотния регистър не е в полза на българския гражданин, „нито на европейския инвеститор, който ще влага сега когато в България влезе в еврозоната“.

По-рано пред Сега Кашъмов коментира, че:  „Ограничи ли се достъпът до такива регистри като имотния, които навсякъде в цивилизования свят са публични, започват измамите, корупцията, отварят се вратите за непрозрачни сделки с държавно и общинско имущество.“

Досега всеки можеше да получи незаверено копие от нотариален акт – било, защото му предстои сделка, било защото е журналист и разследва някоя далавера. С ограниченията право на такъв достъп вече ще имат само адвокати, нотариуси, държавни институции.

Това, което се прави, е изключително опасно. То пряко ограничава правото на достъп до информация“, каза Кашъмов в предаването на „Сега“ „(О)позиция“. Промените засягат всеки, които тръгва да прави сделка с имот, смята адвокатът. Отделно журналистите и работата им по това да разкриват злоупотребите на властимащите.

Цялата 2025 г. беше много мрачна за правото на достъп до информация на българските граждани. Промените в Правилника за вписванията са венец на всичко това – предложени от министъра на правосъдието и гласувани от Министерския съвет, обобщи адв. Кашъмов.

