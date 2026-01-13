Съдът на Европейския съюз модернизира своята цифрова комуникация

Share Facebook

В понеделник Съдът на ЕС стартира три важни нововъведения, за да информира по-добре обществеността и практикуващите юристи: преработен уебсайт, модернизирана търсачка и нова аудиовизуална платформа в услуга на европейските граждани

С тези нововъведения Съдът се стреми към ключовата цел да доближи европейското правосъдие до обществеността, да направи дейността си по-прозрачна и да подобри достъпа до съдебната си практика, съобщи пресслужбата на СЕС.

Преработен сайт — сърцевината на комуникационната екосистема на Съда

Новият уебсайт CVRIA е ключов за комуникацията на Съда относно неговата съдебна и институционална дейност.

Цялостното преработване на сайта е извършено в съответствие с най-новите интернет стандарти и се опира на три стълба: информационна архитектура, ориентирана към потребителя, дизайн на страниците, който улеснява придвижването в сайта и отговаря на високите стандарти за достъпност, както и изцяло преработено съдържание на език, който е ясен и разбираем дори за неспециалисти.

Новият сайт предлага множество нововъведения, които подобряват потребителското изживяване, като същевременно включва всички релевантни документи, които вече бяха налични в предишната версия.

Освен това той е портал към два ключови източника на информация: новата търсачка InfoCuria и аудиовизуалната платформа на Съда – CVRIA Web TV – която стартира по този повод.

Подобрена единна търсачка

С новата търсачка InfoCuria потребителите разполагат с ясен, интуитивен и всеобхватен инструмент за търсене не само във висящите дела, съдебните актове и заключенията, но и в редакционното съдържание на сайта; търсачката предлага модерно решение за проучване на базите данни за

съдебна практика. Тя ще бъде въведена на два етапа.

През първия етап — започва от понеделник — ще тръгне онлайн първоначалната версия, с която търсенето може да се извършва по начин, подобен на най-често използваните в интернет търсачки, с акцент върху пълния текст и/или метаданните на документите. Ориентирана към потребителя и подостъпна, тя ще включва редица нови функции (приблизително търсене, логически оператори, автоматични предложения и дописване, филтриране по даден аспект, сортиране по релевантност, подчертан текст…), които улесняват използването ѝ и осигуряват бърз достъп до информацията.

През втория етап ще бъде въведен усъвършенстван интерфейс – който се разработва понастоящем – за да отговори на специфичните нужди на практикуващите юристи. Той ще бъде въведен в действие скоро и ще позволи по-целенасочени заявки чрез формуляр за търсене по множество критерии, включващи по-специално произхода на преюдициалното запитване, видовете производства, техния изход, съдебния състав, генералния адвокат или съдията докладчик. Трябва да се отбележи обаче, че още първоначалната версия позволява прецизиране на резултатите от търсенето по ключови думи чрез многобройните налични опции за филтриране по даден аспект.

CVRIA Web TV: стартира новата аудиовизуална платформа на Съда

Новият сайт включва част, изцяло посветена на една нова функция: аудиовизуалната платформа CVRIA Web TV, която стартира по този повод. Многоезичното съдържание, излъчвано на тази платформа, има за цел да осигури по-добро познаване на институцията от широката общественост,

да повиши прозрачността на работата и дейността на Съда и да предостави аудиовизуални материали за медиите.

Програмите ще бъдат ориентирани около календара на съдебните заседания: излъчване на живо на обявяването на съдебни решения и представянето на заключения, брифинги за съдебни заседания, излъчване на съдебни заседания (на запис) и кратки обяснителни видеоклипове от членовете на Съда.

Освен съдебни новини, на тази платформа ще се създават и излъчват редовно три оригинални програми:

• La Cour des citoyens е образователно предаване, което обяснява състава, правомощията и мисията на Съда с конкретни примери, които илюстрират как решенията му оказват влияние върху ежедневието на гражданите;

• Open Court дава думата на членовете на институцията под формата на интервюта по различни теми — от работата на Съда до въпроси по същество;

• Bright е кратък и забавен формат, който на достъпен език акцентира върху ролята на Съда в области от интерес за гражданите.

Програмите на CVRIA Web TV ще се излъчват на официалните езици на Съюза със субтитри на останалите езици. Те ще бъдат излъчвани и в социалните мрежи.