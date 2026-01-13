Съдията по делото срещу четиримата тийнейджъри, обвинени за инцидента с местния полицейски шеф, си направи отвод

Съдията от Окръжния съд в Русе по делото срещу четирима младежи, обвинени в хулиганство срещу шефа на ОДМВР – Русе Николай Кожухаров, си е неправил отвод. За това съобщи във фейсбук адвокат Методи Лалов, защитник на непълнолетния подсъдим Станислав Александров.

Съдията Явор Влахов казва, че инцидентът в продължение на месеци е бил обект на коментари и анализи, а в публичното пространство се е разпространило мнението, че делото не бива да се гледа в Русе заради зависимости , коот могат да окажат влияние върху справедливостта на съдебно решение.

Влахов подчертава, че е имало протести с искане делото да се гледа в друг район.

„С оглед на тези обстоятелства, въпреки, че не съществува никаква причина за съмнения в личната ми безпристрастност, професионалната ми принадлежност към Окръжен съд – Русе, би могла сама по себе си да предизвика у страните по делото основателни съмнения относно обективната ми безпристрастност“, изтъква в разпореждането си съдията.

Цитира изявления, според които “ национално известни адвокати, бивши прокурори, журналисти и общественици“ са лансирали тезата, че нито досъдебното производство, нито съдебното следва да бъдат провеждани от в Русе“. Както и че, „…на местна почва зависимостите и влиянието, особено когато става въпрос за високопоставени хора, са толкова големи, че шансовете за обективно изясняване на всички обстоятелства намаляват“, „…зависимост между професионални и клиентелистки мрежи ни пречи да получим справедливост в едно съдебно решение или начинът, по който се води разследване“.

Предстои да се определи нов докладчик. Ако не се намери друг съдия в Русе да гледа процеса, върховният касационен съд ще трябва да го прати в друг окръжен съд, посочва Влахов.

Делото срещу четиримата младежи беше внесено в съда по-рано този месец.

Кирил Гочев, Жулиен Кязъмов и Виктор Иванов са предадени на съд по обвинение за причиняване на лека телесна повреда по хулигански подбуди, а непълнолетният Станислав Александров за причиняване на тежка телесна повреда по хулигански подбуди на полицейски орган при изпълнение на службата му като директор на Областна дирекция на МВР в Русе.

През септември Великотърновският апелативен съд освободи четиримата от задържане, определено от Окръжен съд Русе. Трима останаха под домашен арест, а непълнолетният – под контрол на инспекторите в МВР, които отговарят за превенцията на детската престъпност.

Инцидентът стана след полунощ на 4 септември, 2025 г. в Русе, пред дома на пострадалите и пътуващите в лек автомобил подсъдими.

От видeo разпространено в социалните мрежи ce видя, че aвтoмoбилът нa млaдeжитe ce движи нe ocoбeнo бъpзo, cпиpa вeднaгa нa пeшexoднaтa пътeĸa. Πpeпиpнятa зaпoчвa cлeд пpиближaвaнe нa мъж, cъceдът нa пocтpaдaлия шeф нa MBP-Pyce Hиĸoлaй Koжyxapoв. Той зaмaxвa в пocoĸa пpoзopeцa нa ĸoлaтa и oпитвa дa yдapи момчето зад волана, cлeд ĸoeтo вpaтaтa нa aвтoмoбилa ce oтвapя, мъжът пaдa. Oтвътpe излизaт дpyгитe мoмчeтa, нacтaвa мeлe. He ce виждa в цялaтa cитyaция пoлицeйcĸият диpeĸтop дa ce лeгитимиpa, ĸaĸтo бe зaявил вътpeшният миниcтъp.

„Следете този случай, защото той е пример за необективно разследване“, пише във Фейсбук адвокат Лалов и обяснява, че прокурорите удобно са пропуснали да посочат в обвинителния акт, че пострадалите и жените им са употребили алкохол във въпросната вечер.

„Защо този факт липсва в обвинителния акт ? В чия полза и в чия вреда е това?„, пита адв. Лалов.