Атанаска Дишева: Сарафов стои самоцелно на поста – не може да упражнява правомощията си извън мандат

„Борислав Сарафов стои самоцелно на поста и се прави, че изпълнява длъжността главен прокурор“ – това заяви пред БНР Атанаска Дишева, член на съдийската колегия на ВСС.

В началото на новата парламентарна сесия се очаква от „Да, България“ да поискат НС да гласува специално решение или декларация, с което депутатите да задължат прокурорската колегия на ВСС да избере нов изпълняващ функциите главен прокурор. От формацията се заканиха, че ако не се стигне до такова решение, ще се инициира безпрецедентна смяна на членове на ВСС, които са избрани от парламентарната квота.

Според Дишева това, което може да промени становището на прокурорската колегия, е промяна в политическата ситуация. Ние сме го виждали, посочи тя и напомни свалянето от длъжност на Иван Гешев.

„Ако пленумът приеме да разгледа този въпрос (бел.ред. правомощието за определяне на и.д. главен прокурор), той може да определи друг и.д. главен прокурор. Това е правомощие на пленума. Друг е въпросът дали пленумът изобщо ще приеме този въпрос“, каза Дишева.

Тя напомни и какви са правомощията на Борислав Сарафов:

„Освен това правомощие – за подаване искане за възобновяване на наказателно производство, той има правомощие да прави искания до Конституционния съд за тълкуване или за обявяване на текстове от закони за противоконституционни. Има и правомощието да прави искането за свалянето на имунитет на народни представители. През тези 2,5 години той не е упражнил нито едно от тези правомощия. Ако беше направил такова искане, поне едно от двете, би могло да бъде получено произнасяне или от КС, или от НС„.

Атанаска Дишева даде идеи за две искания, при които може много бързо да се получи отговор от орган, който е легитимен за това и не може да бъде оспорена неговата компетентност:

„Към настоящия момент в публичното пространство има информация за случай, в който е твърде подходящо, да не кажа необходимо, да бъде поискан депутатски имунитет. Това може да бъде направено от главния прокурор. Ако той действително счита, че легитимно заема тази длъжност, Сарафов може да направи такова искане пред НС, докато то работи, и много бързо НС трябва да отговори на въпроса какво е вложил в съдържанието на прословутия текст 173, ал. 15 – дали този текст се отнася за заемащия към датата на приемането му длъжността главен прокурор г-н Сарафов или той е бил изключение“.

„Дебатите от януари миналата година са все още живи. Всички знаем защо този текст беше приет. Говоренето, че само за него не се отнася, е необосновано“, категорична бе тя. И изтъкна, че Сарафов е длъжен да упражнява правомощията:

„Не е въпрос на желание или настроение дали едно правомощие трябва да бъде упражнено. Когато има данни за извършено престъпление от народен представител, главният прокурор е длъжен да направи искане за сваляне на имунитета“.

По думите ѝ Сарафов вероятно се счита за напълно легитимен. За нея тази ситуация е абсурдна.

Атанаска Дишева напомни, че скоро ще изтече вторият 6-месечен мандат на Борислав Сарафов:

„Почти преди 6 месеца трябваше да бъде определен друг и.д. главен прокурор“.

„Не трябва да се заблуждаваме, че една личност, която и да е тя, в този контекст, в тази ситуация ще промени кой знае колко в работата на прокуратурата. Важно е обаче да държим сметка и да се спазват текстовете на законите„, подчерта още тя.

